أمريكا.. طفلة تبيع الليمونادة لتتمكن من اجراء عملية لدماغها

كل شيء كان على ما يرام في حياة الطفلة الأمريكية ليزا سكوت، مرح ولعب ومدرسة، إلى أن أصيبت ذات يوم بتشنجات قوية أدت لفقدانها الوعي. شخّص الأطباء حالتها بوجود ثلاث عيوب خطيرة في دماغها ستؤدي في المستقبل إلى إصابتها بالمزيد من التشنجات أو حتى النزيف الدماغي أو السكتة الدماغية، بحسب ما نقل الموقع الإلكتروني لمجلة شتيرن الألمانية.

الخبر الجيد هو وجود أمل بشفاء ليزا، لكن ذلك يتطلب عملية جراحية معقدة تكلف حوالي 75 ألف دولار ليس بمقدور أمها تحملها.

سارعت الطفلة ذات السبع أعوام إلى بيع عصير الليمون بجانب المخبز الذي تديره أمها. يكسب بعض الأطفال في الولايات المتحدة بضعة دولارات من بيع العصير لينفقوها على شراء الحلوى أو بعض الأشياء البسيطة لا لتغطية تكاليف ضخمة لعملية جراحية.

شجعت الأم ابنتها، ولكنها أدركت في الوقت نفسه أن المبلغ لن يتم جمعه عن طريق بيع العصير. ومن هنا فقد نشرت طلب عون في موقع جمع التبرعات الإلكتروني Mighty Cause.

المفاجأة لم تكن جمع المبلغ المطلوب فقط، بل تجاوز المبلغ حتى ساعة إعداد هذا الخبر 285 ألف دولار. المبلغ الذي زاد عن المطلوب أدى لتنفس العائلة الصعداء؛ إذ أن عدة عمليات، لا واحدة فقط، قد تكون ضرورية لاستعادة الطفلة لصحتها. وستخضع الطفلة للعملية الأولى في الثامن من آذار/ مارس الجاري.

خ.س/ ع.أ.ج