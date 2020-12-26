 أمريكا.. طفلة تبيع الليمونادة لتتمكن من اجراء عملية لدماغها | منوعات | نافذة DW عربية على حياة المشاهير والأحداث الطريفة | DW | 02.03.2021

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منوعات

أمريكا.. طفلة تبيع الليمونادة لتتمكن من اجراء عملية لدماغها

التأمين الصحي في الولايات المتحدة الأمريكية لا يغطي جميع التكاليف الصحية. طفلة في الربيع السابع من العمر شرعت ببيع عصير الليمون لتجمع 75 ألف دولار لعملية لها في الدماغ. فهل نجح المشروع بتأمين المبلغ المطلوب؟

Symbolbild Zitronen, Limetten, Vitamin C

كل شيء كان على ما يرام في حياة الطفلة الأمريكية ليزا سكوت، مرح ولعب ومدرسة، إلى أن أصيبت ذات يوم بتشنجات قوية أدت لفقدانها الوعي. شخّص الأطباء حالتها بوجود ثلاث عيوب خطيرة في دماغها ستؤدي في المستقبل إلى إصابتها بالمزيد من التشنجات أو حتى النزيف الدماغي أو السكتة الدماغية، بحسب ما نقل الموقع الإلكتروني لمجلة شتيرن الألمانية.

مختارات

ارتبط مشروع بيع عصير الليمون بقصص نجاح، ساهم في صنعها أطفال أرادوا مساعدة غيرهم. ولعل القصص التالية هي جزء من قصص عديدة لأطفال ساهموا من خلال مشاريعهم في إضفاء السعادة على أجزاء مختلفة من العالم.

الخبر الجيد هو وجود أمل بشفاء ليزا، لكن ذلك يتطلب عملية جراحية معقدة تكلف حوالي 75 ألف دولار ليس بمقدور أمها تحملها.

سارعت الطفلة ذات السبع أعوام إلى بيع عصير الليمون  بجانب المخبز الذي تديره أمها. يكسب بعض الأطفال في الولايات المتحدة بضعة دولارات من بيع العصير لينفقوها على شراء الحلوى أو بعض الأشياء البسيطة لا لتغطية تكاليف ضخمة لعملية جراحية.

شجعت الأم ابنتها، ولكنها أدركت في الوقت نفسه أن المبلغ لن يتم جمعه عن طريق بيع العصير. ومن هنا فقد نشرت طلب عون في موقع جمع التبرعات الإلكتروني Mighty Cause.

المفاجأة لم تكن جمع المبلغ المطلوب فقط، بل تجاوز المبلغ حتى ساعة إعداد هذا الخبر 285 ألف دولار. المبلغ الذي زاد عن المطلوب أدى لتنفس العائلة الصعداء؛ إذ أن عدة عمليات، لا واحدة فقط، قد تكون ضرورية لاستعادة الطفلة لصحتها. وستخضع الطفلة للعملية الأولى في الثامن من آذار/ مارس الجاري.

خ.س/ ع.أ.ج

  • Frankreich Zitronenfestival in Menton (Reuters/E. Gaillard)

    فن وإبداع في مهرجان "اللّيمون" بـ"منتون" الفرنسية

    يقصد سنوياً حوالي 300 ألف زائر من مختلف أنحاء العالم مهرجان الليمون في مدينة "منتون" الصغيرة على الحدود الفرنسية-الإيطالية في ألب ماريتيم في الريفيرا الفرنسية.

  • Frankreich Zitronenfestival in Menton (Reuters/E. Gaillard)

    فن وإبداع في مهرجان "اللّيمون" بـ"منتون" الفرنسية

    شعار دورة هذا العام هو "برودواي" (الشارع المشهور في مانهاتن الأمريكية). وفي هذه الصورة تظهر مغنية الكباريت "سالي بولز" وهي جالسة فوق بوابة براندنبورغ البرلينية. فبرلين كانت مسرحاً لهذا النوع الموسيقي في الثلاثينات.

  • Frankreich Zitronenfestival in Menton (Reuters/E. Gaillard)

    فن وإبداع في مهرجان "اللّيمون" بـ"منتون" الفرنسية

    سواء تلعق الأمر ب "الكباريه" أو "ملك الأسود" ما يثير الإنتباه في المهرجان هو هذا التقابل بين الألوان الدافئة للحمضيات وزرقة السماء قبيل فصل الربيع. وهو ما يجعل أجواء المهرجان فريدة من نوعها.

  • Frankreich Zitronenfestival in Menton (Reuters/E. Gaillard)

    فن وإبداع في مهرجان "اللّيمون" بـ"منتون" الفرنسية

    عقد المهرجان أول دورة له عام 1933. في ذلك الوقت كانت مدينة "مينتو" تنتج أكبر كميات الليمون والحمضيات في أوروبا. لكن الأهمية الاقتصادية لليمون تراجعت حالياً. وحتى الليمون المتسخدم في التماتيل فهو من اسبانيا.

  • Frankreich Zitronenfestival in Menton (Reuters/E. Gaillard)

    فن وإبداع في مهرجان "اللّيمون" بـ"منتون" الفرنسية

    على الصورة يظهر نحت للكاتدرائية باريس وفوقه امرأة جميلة. ربما هي "إزميرالدا" بطلة رواية "أحدب نوتردام". ويصل طول هذا النحت إلى عشرة أمتار.

  • Frankreich Strand in Menton (picture-alliance/dpa/S. Stache)

    فن وإبداع في مهرجان "اللّيمون" بـ"منتون" الفرنسية

    بالنسبة للذين لم يتمكنوا من السفر إلى المدينة قبل نهاية فعاليات المهرجان فاتح مارس / آذار، فليس هناك داع للحسرة. فالمدينة جميلة وهادئة وجديرة بالزيارة حتى خارج وقت المهرجان. الكاتب مارتين مونو/ عبد الرحمان عمار


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