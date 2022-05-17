أمريكا.. توجيه تهمة القتل لرجال شرطة بعد إيقافهم لأمريكي أسود

وُجّهت إلى خمسة شرطيين الخميس (26 يناير/ كانون الأول 2022) تهمة القتل إثر وفاة أمريكي أسود مطلع كانون الثاني/يناير بعد أيام من توقيفه "المروّع" في جنوب الولايات المتحدة، وفق ما أفادت السلطات.
وأعلن النائب العام ستيف مولروي في مؤتمر صحافي أن العناصر الخمسة وهم من شرطة ممفيس، كبرى مدن ولاية تينيسي، وجميعهم أمريكيون سود، اتّهموا بالقتل والاعتداء بالضرب وحتى الخطف.
ودعا الرئيس الأمريكي جو بايدن في بيان الخميس إلى إجراء "تحقيق سريع وكامل وشفاف" في هذه المأساة.
في السابع من كانون الثاني/يناير، أراد الشرطيون اعتقال تاير نيكولز (29 عاما) لارتكابه مخالفة مرورية وقد أقيلوا مذاك من مهماتهم.
وأوضحت قوات الأمن آنذاك أن في حين كان الشرطيون يقتربون، "حصلت مواجهة" و"المشتبه به فرّ". لكن سرعان ما أوقف نيكولز لكنه اشتكى من أنه يواجه صعوبة في التنفس وأُدخل المستشفى. وتوفي بعد ثلاثة أيام.
ولا تزال تفاصيل عملية التوقيف تلك غير واضحة. وهناك مقطع فيديو يبيّن الوقائع، لكن لم يتم عرضه حتى الآن إلا أمام أقارب الضحية ومحاميهم.
وفي المؤتمر الصحافي الخميس، رفضت السلطات سرد الوقائع بشكل دقيق، بناء على المشاهد.
لكن مدير مكتب التحقيق في تينيسي ديفيد راوش اعتبر أن ما حصل "غير مقبول" و"إجرامي" و"ما كان يجب أن يحدث"، معربًا عن "صدمته" و"اشمئزازه" لما رآه. وأضاف "بكلمة واحدة، إنه أمر مروّع للغاية".
ورحّب محامو عائلة الضحية وبينهم بن كرامب الذي كان وكيل عائلة الأمريكي الأسود جورج فلويد الذي قُتل أثناء توقيفه أيضًا عام 2020، بتوجيه التهم إلى الشرطيين. وقال المحامون إن هذا الخبر "يعطينا الأمل في وقت نواصل المطالبة بالعدالة لتاير".
وسيتمّ نشر فيديو التوقيف الجمعة بعد الساعة السادسة مساءً بالتوقيت المحلي (منتصف ليل السبت بتوقيت غرينتش).
وأحدثت القضية ضجة في بلد لا يزال متأثرًا بمقتل جورج فلويد في أيار/مايو 2020 وما أحدثته هذه المأساة من تظاهرات لحركة "بلاك لايفز ماتر" (حياة السود تهمّ) ضد العنصرية وعنف الشرطة.
ع.ح./ع.ش. (أ ف ب)
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أيقونة جورج فلويد .. من واشنطن حتى غزة
مينيابوليس
هز العالم مقتل المواطن الأميركي من أصل أفريقي جورج فلويد في 25 آيار/ مايو عام 2020 بعد ضغط شرطي بركبته على رقبة فلويد. مقتله أطلق موجة من التظاهرات تحت شعار "حياة السود مهمة". في مدينته وحيث قتل تنتشر صور مرسومة على جدران.
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أيقونة جورج فلويد .. من واشنطن حتى غزة
وجوه مختلفة ورسالة واحدة...
على هذا الجدار رسمت وجوه مواطنات ومواطنين أميركيين من أصول أفريقية قضوا نحبهم نتيجة عنف الشرطة. جورج فلويد، إيريك غارنر، بريونا تايلر، تامير رايس، فيلاندو كاستل. تعددت الوجوه والنتيجة واحدة.
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أيقونة جورج فلويد .. من واشنطن حتى غزة
رسائل مختلفة
فن الشارع المعادي للعنصرية في الولايات المتحدة تنوع بين صور على الجدران إلى صور معلقة على الرصيف تحيطها باقات الورد ورسائل ضد العنصرية.
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أيقونة جورج فلويد .. من واشنطن حتى غزة
نيويورك
"حياة السود مهمة" الجملة التي حركت مئات آلاف المتظاهرين المناهضين للعنف ضد السود. هذه الصورة في مانهاتن في قلب مدينة نيويورك، خُطت عليها أسماء ضحايا من أصول أفريقية على يد الشرطة.
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أيقونة جورج فلويد .. من واشنطن حتى غزة
واشنطن بعد تنصيب الرئيس بايدن
في العاصمة واشنطن، في قلب الصورة جورج فلويد وحوله ضحايا آخرين. جملة "حياة السود مهمة" كتبت بألوان العلم الأميركي، في إشارة إلى المواطنة والمطالبة بالمواساة.
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أيقونة جورج فلويد .. من واشنطن حتى غزة
أغنية ورمز
أغنية "Fight the Power" لفريق "Public Enemy" على جدار في مدينة واشنطن. أغنية الهب هوب الشهيرة ظهرت عام 1989 تطالب بالحرية والمساواة للمواطنين من أصول أفريقية.
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أيقونة جورج فلويد .. من واشنطن حتى غزة
الحاضر الغائب
مارتن لوثر كينغ جونيور زعيم الحركة المطالبة بالحقوق المدنية للسود في الولايات المتحدة في ستينات القرن الماضي. "عندي حلم"، "I have a dream" جملته الشهيرة التي مازالت حية، رغم مقتله في الرابع من أبريل 1968.
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أيقونة جورج فلويد .. من واشنطن حتى غزة
حتى في فنزويلا
في مدينة فالنسيا في فنزويلا المجاورة للولايات المتحدة، صورة جورج فلويد على جدار. رئيس بلدية المدينة طلب رسم الصورة مع مايكروفون، للتذكير بأن فلويد كانت له محاولات في عالم غناء الراب.
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أيقونة جورج فلويد .. من واشنطن حتى غزة
برلين ...
على جدار برلين ، فلويد حاضر مع جملته الاخيرة قبل أن يموت خنقا تحت ركبة شرطي: "لا أستطيع التنفس".
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أيقونة جورج فلويد .. من واشنطن حتى غزة
كولونيا
تظاهر الآلاف في ألمانيا لنصرة حركة "حياة السود مهمة"، في رابع أكبر مدينة بألمانيا، مدينة كولونيا، حيث رسمت هذه الصورة.
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أيقونة جورج فلويد .. من واشنطن حتى غزة
حتى في غزة
فلويد وصل إلى قطاع غزة، غادر الحياة لكن طريقة قتله بلغت كل مكان. أدانت محكمة أميركية ديريك تشوفين، الشرطي الذي مات فلويد تحت ركبته ولم يسمح له بالتنفس. يواجه ديريك شوفين (45 عاما) حكما بالسجن لمدة 40 عاما كحد أقصى في التهمة الأكثر خطورة وهي القتل من الدرجة الثانية. إعداد: كريستينا ليهنين/ عباس الخشالي.