أمريكا تهدد نظام الأسد بعقوبات مشددة إذا عرقل الحل السياسي

قال جيم جيفري مبعوث الولايات المتحدة الخاص إلى سوريا لرويترز ليلة السبت (29 أيلول/سبتمبر 2018) إن الولايات المتحدة سوف تتبنى مع حلفائها "استراتيجية عزلة" تشمل عقوبات مشددة إذا عرقل الرئيس السوري بشار الأسد العملية السياسية الرامية لإنهاء الحرب المستمرة منذ سبع سنوات.
وأضاف جيفري أن واشنطن ستعمل مع دول في أوروبا وآسيا والشرق الأوسط لفرض عقوبات دولية مشددة إذا تقاعست حكومة الأسد عن التعاون بخصوص إعادة كتابة الدستور تمهيدا لإجراء انتخابات. وقال جيفري "إذا فعل النظام ذلك، نعتقد أن بوسعنا عندئذ ملاحقته بنفس الطريقة التي لاحقنا بها إيران قبل 2015، بعقوبات دولية مشددة" مشيرا إلى عقوبات فرضت على طهران بسبب برنامجها النووي. وتابع "حتى إذا لم يقرها (العقوبات) مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، فسنفعل ذلك من خلال الاتحاد الأوروبي، سنفعله من خلال حلفائنا الآسيويين، ثم سيكون شغلنا الشاغل جعل الحياة أسوأ ما يمكن لهذا النظام المتداعي، ونجعل الروس والإيرانيين الذين أحدثوا هذه الفوضى يهربون منها".
يذكر أن جيفري مكلف من وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو بالإشراف على دور واشنطن في العملية السياسية في الوقت الذي يعمل فيه تحالف بقيادة الولايات المتحدة على القضاء على فلول تنظيم "الدولة الإسلامية".
وقال جيفري إن اتفاقا في الآونة الأخيرة بين تركيا وروسيا أدى إلى تفادي هجوم للجيش السوري على إدلب، آخر منطقة كبيرة تحت سيطرة المعارضة المسلحة، وإن إسقاط القوات السورية طائرة حربية روسية بطريق الخطأ يتيح فرصة للضغط من أجل تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254 بشأن إنهاء الصراع في سوريا
ولم تفلح تسع جولات من المحادثات معظمها في جنيف في جمع الأطراف المتحاربة في سوريا واتفاقها على إنهاء الصراع الذي أودى بحياة مئات الآلاف وشرد الملايين. وخلال اجتماع على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الخميس الماضي دعا وزراء خارجية الولايات المتحدة ومصر وفرنسا وألمانيا والأردن وبريطانيا والسعودية، المبعوث الدولي لسوريا دي ميستورا إلى تشكيل اللجنة الدستورية ورفع تقرير بشأن التطورات في نهاية أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.
ح.ع.ح/ع.ج (رويترز)
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حوادث في حرب سوريا...كادت تشعل أزمات كبيرة أخرى
غارة صاروخية إسرائيلية على طائرة إيرانية في دمشق
استهدفت إسرائيل بهجوم صاروخي فجر (الأحد 16 أيلول/ سبتمبر 2018) طائرة بوينغ إيرانية في مطار دمشق. الطائرة كانت تنقل أسلحة لعناصر الحرس الثوري الإيراني العاملين في سوريا، كما نقل موقع "اسرائيل تايمز" باللغة الانكليزية عن قناة التلفزة الإسرائيلية الثانية. الهجوم كان احد المواجهات الإسرائيلية الإيرانية المتكررة على الاراضي السورية، وحذر المجتمع الدولي من تداعياته.
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حوادث في حرب سوريا...كادت تشعل أزمات كبيرة أخرى
طريق انقاذ ذوي الخوذ البيض مر عبر إسرائيل
قال الجيش الإسرائيلي إنه أجلى مئات السوريين من أعضاء منظمة مدنية دون أن يحدد هويتها، ورجحت مصادر صحفية أنّ اسمها "الخوذ البيضاء" وتم نقلهم إلى دولة ثالثة، وما لبث أن أعلن الأردن أنه وافق على مرور عناصر "الخوذ البيضاء" السوريين، لإعادة توطينهم في بريطانيا وألمانيا وكندا.
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حوادث في حرب سوريا...كادت تشعل أزمات كبيرة أخرى
سوريا تسقط طائرة إسرائيلية فوق مجالها الجوي
اعترفت إسرائيل بسقوط إحدى مقاتلاتها من طراز إف 16 السبت (10 شباط/فبراير 2018) داخل أراضيها. وأعلن الجيش الإسرائيلي أن العملية تمت إثر شن مقاتلاته هجمات على "أهداف إيرانية" في سوريا. وقال الجيش الإسرائيلي إن مقاتلاته اعترضت طائرة بدون طيار انطلقت من الأراضي السورية.
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حوادث في حرب سوريا...كادت تشعل أزمات كبيرة أخرى
مروحية تركية تسقط فوق عفرين
أكد الرئيس التركي أردوغان ورئيس وزرائه بن علي يلدريم عملية إسقاط مروحية تركية قرب عفرين السورية ومقتل جنديين اثنين كانا على متن المروحية. ولم يحدد الجيش التركي في بيان سبب سقوط الهليكوبتر لكنه ذكر أن جنديين كانا على متنها قتلا مشيرا إلى أن أطقم فنية تحقق لمعرفة ملابسات تحطم الطائرة. من جهتها أكدت مصادر من وحدات حماية الشعب الكردية إسقاط الهليكوبتر.
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حوادث في حرب سوريا...كادت تشعل أزمات كبيرة أخرى
اسقاط طائرة روسية فوق ادلب وانتحار طيارها
اسقط مسلحون سوريون معارضون مقاتلة روسية من طراز "سو 25" يوم (الثالث من شباط/ فبراير 2018) في سماء مدينة إدلب بشمال غرب سوريا. وزارة الدفاع الروسية أكدت أن قائد الطائرة انتحر بقنبلة يدوية حتى لا يقع في الأسر، فيما ذكرت مصادر المعارضة السورية أنه قتل أثناء هبوطه بالمظلة.
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حوادث في حرب سوريا...كادت تشعل أزمات كبيرة أخرى
"داعش" أسقط طائرة أردنية وأحرق طيارها والأردن إنتقم بإعدام إرهابيين عراقيين
أسقط تنظيم "الدولة الإسلامية" نهاية كانون الأول/ ديسمبر 2014 طائرة أردنية مشاركة مع التحالف الدولي في الحرب على داعش في سوريا وأسر طيارها. و في الثاني من شباط/ فبراير أعلن التنظيم اعدام الطيار الأردني معاذ الكساسبة حرقا. وما لبث الأردن أن رد بإعلان اعدام كلا من الانتحارية ساجدة الريشاوي التي كان "داعش" طالب بإطلاق سراحها والعراقي زياد الكربولي المنتمي للقاعدة، انتقاما لقتل الكساسبة. ملهم الملائكة
الكاتب: ملهم الملائكة