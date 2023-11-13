أمريكا تنفذ ضربتين في سوريا ردًا على استهداف قواتها وتلوح بالمزيد

ترك وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن الباب مفتوحًا اليوم الإثنين (13 تشرين الثاني/نوفمبر 2023) أمام احتمال شن المزيد من الضربات ضد الجماعات المرتبطة بإيران إذا لم تتوقف الهجمات على القوات الأمريكية في العراق وسوريا، وذلك بعد ساعات من ضربتين جويتين أمريكيتين في سوريا.

وقال أوستن خلال مؤتمر صحفي في سول "هذه الهجمات يجب أن تتوقف، وإذا لم تتوقف، فلن نتردد في القيام بكل ما يلزم، مرة أخرى، لحماية القوات". وأكد اوستن أن الضربات الأمريكية في شرق سوريا هدفها إضعاف الجماعات المسؤولة عن الهجمات على القوات الأمريكية. وقتل ثمانية مقاتلين موالين لإيران في ضربات أمريكية في شرق سوريا، على ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بعدما أعلنت واشنطن غارات الأحد ردًا على هجمات على القوات الأمريكية.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان "حصيلة القتلى العسكريين من الميليشيات الموالية لإيران جراء الغارات الجوية الأمريكية على دير الزور خلال الساعات القليلة الفائتة، 8 بينهم واحد على الأقل من الجنسية السورية، بالإضافة لعراقيين"، بعد غارات شنت في وقت متأخر الأحد على منطقتي الميادين والبوكمال في محافظة دير الزور في شرق سوريا.

وأعلنت ما تسمى بـ"المقاومة الإسلامية في العراق"، اليوم الإثنين أنها استهدفت قاعدة للجيش الأمريكي في سوريا بطائرة مسيرة. وقالت الجماعة الموالية لإيران إنها استهدفت" قاعدة الاحتلال الأمريكي في القرية الخضراء بالعمق السوري بطائرة مسيّرة أصابت هدفها بشكل مباشر".

وتواصل "المقاومة الإسلامية في العراق" بشكل شبه يومي استهداف القواعد الأمريكية في كل من العراق وسوريا فضلًا عن توجيه ضربات إلى إيلات داخل إسرائيل. وتجاوز عدد العمليات 52 عملية قصف منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحماس في تشرين الأول/أكتوبر 2023.

م.ع.ح/ح.ز (د ب أ، أ ف ب ، رويترز)