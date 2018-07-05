أمريكا تفرض عقوبات على روسيا بسبب قضية سكريبال

أعلنت الولايات المتحدة الأربعاء (الثامن من آب/ أغسطس 2018) اعتزامها فرض عقوبات اقتصادية جديدة على روسيا، بعد أن تأكّدت من أنّ موسكو تقف وراء استخدام غاز الأعصاب "نوفيتشوك" في سالزبري بالمملكة المتحدة.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية هيذر ناورت في إشارة إلى تسميم العميل الروسي المزدوج سيرغي سكريبال بغاز نوفيتشوك للأعصاب في مطلع آذار/ مارس في سالزبري "تأكّدت الولايات المتحدة في 6 آب/ أغسطس من أنّ الحكومة الروسية استخدمت أسلحة كيميائية أو بيولوجية، في خرق للقوانين الدولية".

وأضافت أنه استنادًا إلى القانون الأميركي حول الأسلحة الكيميائية، فإنّ هذا التأكد يؤدي إلى فرض عقوبات اقتصادية ستدخل حيّز التنفيذ في 22 أغسطس/ آب الجاري أو نحو ذلك، من دون أن توضح طبيعة العقوبات.

واتهمت لندن موسكو باستخدام غاز الأعصاب هذا لقتل العميل المزدوج سكريبال وابنته، الأمر الذي نفته موسكو. وطالبت المملكة المتحدة من جهة ثانية منظمة حظر الأسلحة الكيماوية بمساعدتها في التحقيق بموت بريطانية قد تكون تعرّضت أيضا لغاز الأعصاب نوفيتشوك، حسب ما أعلنت الثلاثاء المنظمة من مقرها في لاهاي في هولندا.

وأرسلت المنظمة إلى مكان الحادث في تموز/ يوليو الماضي فريقًا "لتحديد طبيعة المادة المستخدمة بشكل مستقل" والتي تسببت بمقتل السيدة في آميزبوري في جنوب إنجلترا.

سناتور أمريكي ينقل رسالة من ترامب إلى بوتين

ومن جانبه قال السناتور الجمهوري الأمريكي راند بول إنه سلم رسالة من الرئيس ترامب إلى الرئيس بوتين تقترح تعاونا بين الطرفين. وكتب بول في تغريدة على تويتر: ".. الرسالة أكدت على أهمية التواصل بدرجة أكبر في عدد من القضايا منها مكافحة الإرهاب، وتعزيز الحوار التشريعي، واستئناف التبادل الثقافي".

وبول هو واحد من جمهوريين قلائل دافعوا عن أسلوب ترامب في المؤتمر الصحفي مع بوتين في هلسنكي يوم 16 يوليو/ تموز، الذي لقي انتقادات واسعة النطاق. وذكرت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء نقلا عن المتحدث باسم الكرملين ديميتري بيسكوف اليوم الأربعاء أنه جرى تسليم الرسالة عبر القنوات الدبلوماسية. وقال بيسكوف إن الكرملين لم يعرف بعد مضمون الرسالة.

ص.ش/أ.ح (أ ف ب، رويترز)