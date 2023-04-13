أمريكا تعتقل مشتبها به في قضية تسريب الوثائق "السرية"

أوقفت السلطات الأمريكية الخميس (13 أبريل/ نيسان 2023) شاباً بشبهة تسريبه على الإنترنت وثائق دفاعية "سرّية للغاية" مما شكّل، على حدّ قول البنتاغون، خطراً "جسيما جدّاً" على الأمن القومي للولايات المتّحدة.

وقال وزير العدل الأميركي ميريك غارلاند في مؤتمر صحافي مقتضب إنّ المشتبه به واسمه جاك تيكسيرا "تمّ توقيفه بدون حوادث" وسيمثل قريباً أمام محكمة فدرالية في ولاية ماساتشوستس (شمال شرق).

وتيكسيرا عنصر في سلاح الجو التابع للحرس الوطني لولاية ماساتشوستس وقد أوقفه، بحسب وسائل إعلام أمريكية، عناصر من مكتب التحقيقات الفدرالي "إف بي آي"، في دايتن، المدينة الريفية الصغيرة الواقعة جنوب بوسطن.

وبثّت شبكات تلفزيونية إخبارية من بينها "سي إن إن" مشاهد التقطت من الجو يظهر فيها عناصر من قوات الأمن تقتاد رجلاً يرتدي سروالاً قصيراً أحمر اللون وقميص تي-شيرت رمادياً ويداه فوق رأسه وتضعه في سيارة لا تحمل أيّ علامات.

وكان مكتب التحقيقات الفدرالي قد أعلن في وقت سابق أنه "قام بعملية اعتقال ويواصل إجراء نشاط إنفاذ القانون المصرح به في منزل بنورث دايتون في ولاية ماساتشوستس"، وذلك بالتزامن مع تقرير إعلامي عن أنه تم التعرف على مشتبه به في تسريب معلومات سرية.

ص.ش/ أ.ح (أ ف ب، رويترز)