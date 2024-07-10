أمريكا تعتزم نشر صواريخ توماهوك وأسلحة بعيدة المدى بألمانيا

أعلن بيان مشترك أمريكي-ألماني من قمة حلف الناتو في واشنطن أن صواريخ كروز من طراز توماهوك وأسلحة أخرى بعيدة المدى ستنشر في ألمانيا. وشولتس يؤكد أن ألمانيا ستلتزم بمسؤولياتها كأكبر اقتصاد أوروبي حتى في الأوقات الصعبة.

تعتزم الولايات المتحدة نشر صواريخ كروز من طراز توماهوك وأسلحة أخرى بعيدة المدى في ألمانيا بشكل مؤقت اعتباراً من عام 2026، وفقاً لبيان مشترك بين الولايات المتحدة وألمانيا تم نشره على هامش قمة حلف شمال الأطلسي (ناتو) في واشنطن اليوم الأربعاء (10 تموز/يوليو 2024).

يأتي ذلك في إطار تعزيز الردع العسكري من جانب الولايات المتحدة لحماية الدول الأوروبية الشريكة في الحلف.

وذكر البيان أنه سيتم أيضاً نشر صواريخ دفاع جوي من نوع إس إم-6 وأسلحة تفوق سرعة الصوت تم تطويرها حديثاً، "والتي لها مدى أطول بكثير من الأنظمة الأرضية الحالية في أوروبا".

يذكر أن صواريخ كروز، مثل نظام الأسلحة الألماني تاوروس، لديها القدرة على الطيران على ارتفاع منخفض داخل عمق الأراضي المعادية وتدمير أهداف مهمة. ويمكن أن تشمل هذه الأهداف مراكز قيادة ومخابئ ومنشآت رادار.

ولهذا الغرض، يتم إطلاق صاروخ توماهوك من سفن أو غواصات، بينما يتم إطلاق صاروخ تاوروس من الطائرات.

ومنذ بداية الحرب الروسية على أوكرانيا، كان الرئيس الأمريكي جو بايدن عزز وجود القوات الأمريكية في ألمانيا وأوروبا لحماية أراضي الناتو بشكل أفضل.

ويؤكد بايدن مرارا وتكرارا أن الولايات المتحدة تلتزم بشكل قاطع بواجباتها في التحالف العسكري وستدافع عن كل شبر من أراضي الناتو. ولكن مع تغيير السلطة في البيت الأبيض، قد يتغير هذا الوضع.

ويسعى الرئيس السابق دونالد ترامب (من الحزب الجمهوري) خوض الانتخابات الرئاسية في أمريكا في تشرين الثاني/نوفمبر المقبل للعودة إلى البيت الأبيض.

وكان ترامب هدد خلال فترة رئاسته (2021-2017) بانسحاب الولايات المتحدة من الناتو واشتكى مرارا وتكرارا من انخفاض الإنفاق الدفاعي لحلفاء أوروبا من وجهة نظره.

وخلال حملته الانتخابية الحالية، كرر ترامب هذه الاتهامات وهدد دول الناتو التي لا تفي بالتزاماتها المالية بعدم توفير الحماية الأمريكية لها في مواجهة التهديدات الروسية.

أكد المستشار الألماني أولاف شولتس لشركاء بلاده في الناتو أن ألمانيا ستلتزم بمسؤولياتها كأكبر اقتصاد أوروبي. صورة من: Evan Vucci/AP Photo/picture alliance

ألمانيا ستلتزم بمسؤولياتها

من جانبه أكد المستشار الألماني أولاف شولتس لشركاء بلاده في حلف شمال الأطلسي (الناتو) خلال قمة الحلف أن ألمانيا ستلتزم بمسؤولياتها كأكبر اقتصاد أوروبي حتى في الأوقات الصعبة أيضاً.

وعلى هامش القمة، قال شولتس اليوم الأربعاء: "ألمانيا هي أكبر دولة في أوروبا ضمن حلف الناتو. من هذا المنطلق، تنشأ مسؤولية خاصة علينا. ويمكنني أن أقول هنا على نحو شديد الوضوح إننا سنتحمل هذه المسؤولية، وأنا كذلك".

تجدر الإشارة إلى تعالي نبرة السؤال عن المسؤولية التي تتحملها ألمانيا في ضوء احتمال فوز الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في انتخابات الرئاسة الأمريكية في تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، واحتمال تراجع مساحة الحركة على صعيد السياسة الخارجية بالنسبة للحكومة الجديدة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

ومن بين الأمور المثارة في ضوء هذه المستجدات المحتملة هو ما إذا كان من الممكن الإبقاء على تقديم المساعدات لأوكرانيا في حال عاد ترامب للبيت الأبيض، وامتنع عن توفير موارد لمساعدة الجمهورية السوفيتية السابقة.

خ.س/أ.ح (د ب أ)