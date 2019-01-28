 أمريكا تطالب روسيا وحلفاءها بمغادرة فنزويلا وموسكو ترد بحزم | أخبار | DW | 05.05.2019

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أخبار

أمريكا تطالب روسيا وحلفاءها بمغادرة فنزويلا وموسكو ترد بحزم

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أن على روسيا والدول الأخرى المتحالفة مع نظام الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، "الرحيل" من فنزويلا. فيما دعت موسكو واشنطن إلى التخلي عن "خططها المتهورة" في فنزويلا.

Sergei Lawrow und Mike Pompeo (picture-alliance/dpa/AP/A. Zemlianichenko)

أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في تصريح صحفي اليوم الأحد (5 مايو/ أيار 2019) أن "على الروس الرحيل"، الرحيل من فنزويلا مضيفا "كما على جميع الدول التي تتدخل في حق الشعب الفنزويلي في استعادة الديموقراطية، الرحيل أيضا".

وقال إنه ستكون له "محادثات موسعة أكثر" حول الوجود الروسي في فنزويلا مع نظيره الروسي سيرغي لافروف الذي سيلتقيه "بعد أيام عدة" على هامش اجتماع في فنلندا. وقال بومبيو أيضا "الهدف واضح جدا، نريد أن يرحل الروس والإيرانيون والكوبيون".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن الجمعة أن نظيره الروسي فلاديمير بوتين "لا يسعى على الإطلاق إلى التورط في فنزويلا بأكثر من رغبته برؤية الأمور تتطور ايجابيا"، وذلك في أعقاب مكالمة هاتفية بينهما يوم الاثنين الماضي.

مختارات

في الوقت الذي أعلن فيه الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو أن "محاولة انقلابية" قد هُزمت، دعا زعيم المعارضة خوان غوايدو إلى "أكبر مسيرة في تاريخ البلاد"، في خطوة تعد اختبارا لشعبيته، وسط ردود فعل دولية متباينة. (01.05.2019)

دخل الصراع على السلطة في فنزويلا طورا جديدا بعد إعلان زعيم المعارضة خوان غوايدو، الاستعانة بالجيش من أجل الإطاحة بالرئيس مادورو. وزيرا خارجية ألمانيا والبرازيل أعربا عن أملهما في التوصل لحل سلمي للأزمة في فنزويلا. (30.04.2019)

وردا على سؤال حول ما قاله ترامب في هذا الإطار قال بومبيو: "لم أنتبه إلى الإطار الذي جاءت فيه هذه العبارة"، مضيفا "الرئيس قالها بشكل واضح، نريد أن يرحل الجميع وهذا يشمل الروس".

وكانت الولايات المتحدة صعدت قبل أيام الضغوط على الأطراف التي تدعم الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو بمواجهة الزعيم المعارض خوان غوايدو الذي أعلن نفسه رئيسا بالوكالة، وتعترف به واشنطن ونحو خمسين دولة.

وكان بومبيو أعلن يوم الثلاثاء أن مادورو كان على وشك مغادرة فنزويلا واللجوء إلي كوبا صباح اليوم نفسه، لولا مطالبة الروس له بـ "البقاء". وتابع بومبيو اليوم الأحد "من دون الكوبيين لم يكن بإمكان مادورو البقاء في السلطة (...) لأنهم يقيمون حزاما أمنيا" حول مقر الرئيس "الذي لا يثق بجيشه". وكانت الحكومة الفنزويلية أعلنت الاثنين وصول بعثة دبلوماسية إيرانية إلى كراكاس للتفاوض حول فتح خط جوي تجاري بين البلدين.

موسكو ترد

الرد الروسي لم على تصريحات وزير الخارجية الأمريكي لم يتأخر، إذ دعا اليوم الأحد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الولايات المتحدة إلى "التخلي عن خططها المتهورة" في فنزويلا، بعدما كثفت واشنطن هذا الأسبوع ضغوطها على حلفاء كراكاس من دون أن تستبعد تدخلا عسكريا.

وقال لافروف في مستهل اجتماع في موسكو مع نظيره الفنزويلي خورخي أريازا "ندعو الأمريكيين وجميع من يدعمونهم إلى التخلي عن خططهم المتهورة والتحرك فقط في إطار القانون الدولي". وأضاف "نشهد حملة غير مسبوقة للولايات المتحدة لإطاحة السلطات الشرعية في فنزويلا".

من جهته شكر أريازا موسكو على دعمها، وقال لنظيره الروسي إن "العلاقة بين موسكو وكراكاس باتت تنطوي على مدلول أكبر، ليس فقط بالنسبة الى بلدينا بل أيضا بالنسبة إلى العالم".

م.أ.م/ ع.ج ( أ ف ب)

  • Venezuela Caracas Juan Guaido (picture-alliance/dpa/sincepto/R. Hernandez)

    صراع شرس على السلطة في فنزويلا

    الخصم

    هل هو الرجل القوي الجديد في فنزويلا؟ خوان غوايدو البالغ من العمر 35 عاما الذي هو رئيس الجمعية الوطنية (البرلمان) في فنزويلا يريد قيادة البلد إلى مستقبل جديد. وفي الثالث والعشرين من كانون الثاني/ يناير 2019 أعلن نفسه رئيساً انتقالياً لفنزويلا ـ ما يُعد تحديا خطيراً للرئيس المنتخب الموجود في السلطة نيكولاس مادورو.

  • Venezuela Caracas Rede Nicolas Maduro (Reuters/M. Quintero)

    صراع شرس على السلطة في فنزويلا

    النضال من أجل المنصب !

    مادورو أوضح مؤخراً أنه لا يريد الدعوة إلى انتخابات جديدة، كما يطالب بذلك كثيرون. لكنه يواجه معارضة قوية يتهمه ممثلوها بتحمل مسؤولية تدهور الاقتصاد في البلاد حيث يعاني السكان من نسبة تضخم تتجاوز مليون في المائة. كما أنهم يتهمونه بالمراهنة أكثر على استخدام العنف.

  • Venezuela Krise Unterstützer von Präsident Nicolas Maduro in Caracas (Getty Images/AFP/Y. Cortez)

    صراع شرس على السلطة في فنزويلا

    ليس وحيداً

    وعلى الرغم من المعارضة المتنامية ضده، ينعم مادورو بدعم قطاعات كبيرة من الشعب ممن يعتقدون أن العدالة الاجتماعية وتساوي الفرص لن يتحقق إلا معه. وشعارهم هو اللون الأحمر، لون الاشتراكية. والجماهير الحمراء توحي لمادورو أنه ليس وحيدا في خندقه.

  • Venezuela Protest & Demonstration gegen Nicolas Maduro in Caracas (Getty Images/AFP/F. Parra)

    صراع شرس على السلطة في فنزويلا

    نحن كثر

    لكن حتى غوايدو بإمكانه أن يعول على أنصاره. وبخلاف أتباع مادورو فإنهم لا يراهنون على لون رمزي، بل على العلم الفنزويلي بالأحمر والأزرق والأصفر بنجومه البيضاء الثمان، ورسالتهم هي أن القضية هي الوطن وليس مذهب سياسي.

  • Venezuela, Caracas: Leere Regale in einem Supermarkt (picture-alliance/dpa/A. Vautierle Pictorium)

    صراع شرس على السلطة في فنزويلا

    اقتصاد متهاوٍ

    السبب الرئيسي وراء الاحتجاجات هو أن اقتصاد البلد الذي كان غنياً، تهاوى في السنوات الأخيرة. وبسبب سعر النفط المنخفض تتدفق أموال أقل على صندوق الدولة. والقدرة الشرائية للمواطنين تتراجع بسبب التضخم. والنتيجة هي رفوف فارغة في كل المحلات التجارية، ومن أجل تفادي الجوع رحل كثير من الفنزويليين إلى الخارج.

  • Brasilien, Venezolanische Familie aus dem Bundesstaat Aragua posieren für ein Foto, als sie versuchen, in Richtung Boa Vista Stadt trampen, nachdem sie Flüchtlingsstatus oder vorübergehenden Aufenthalt an der Grenzkontrolle von Pacaraima erhalten (Reuters/N.Doce)

    صراع شرس على السلطة في فنزويلا

    تضامن مع فنزويلا

    هذه العائلة ـ مثل كثير من الفنزويليين ـ هربت إلى البرازيل. وبعدما تم قبول افرادها هناك كلاجئين، فإنها في طريقها إلى مدينة بوا فيستا حيث تنوي الاستقرار. واللافتة التي يحملها الرجل في الصورة توحي باستعداد البرازيليين على المساعدة، وهم متضامنون في غالبيتهم.

  • Vizepräsident Mike Pence spricht im Rahmen einer Diskussionsrunde über die politische Krise in Venezuela (picture-alliance/AP/B. Anderson)

    صراع شرس على السلطة في فنزويلا

    "وقت العمل"

    يضيق الوضع بالنسبة إلى مادورو، إذ أن نائب الرئيس الأمريكي مايك بينس دعا إلى الإطاحة بمادورو. وقال أمام مئات من المهاجرين الفنزويليين في فلوريدا:" الوقت حان لإنهاء ديكتاتورية مادورو". وأضاف بأنّ "هذا ليس وقت الحوار، بل إنه وقت العمل". وقال نائب الرئيس الأمريكي بأن جميع الخيارات مطروحة على الطاولة.

  • Brüssel Europaparlament Abstimmung zu Venezuela Guiado (European Union/EP)

    صراع شرس على السلطة في فنزويلا

    رياح عاتية من الاتحاد الأوروبي

    وحتى من جانب الاتحاد الأوروبي تهب رياح قوية في وجه مادورو. فألمانيا وفرنسا وإسبانيا والبرتغال وبريطانيا وهولندا وبلجيكا اعترفت بغوايدو كرئيس انتقالي شرعي. وتجاهل مادورو المهلة الزمنية التي وضعتها الدول الأوروبية للدعوة إلى انتخابات جديدة. ووافق البرلمان الأوروبي قبلها على الاعتراف بخوان غوايدو كرئيس انتقالي في فنزويلا.

  • Venezuela Anti-Regierungs- Proteste in Caracas (Getty Images/AFP/F. Parra)

    صراع شرس على السلطة في فنزويلا

    لا تكن جاهلا

    هذا المتظاهر يحث مواطنيه على الوقوف بشكل أوضح ضد مادورو. "لا تكن جاهلا ولا تكن غير مبال"، كُتب على اللافتة. "بكسلك لن ننتصر على الديكتاتورية".

  • Jose Luis Silva, Militäroffizier von Venezuela (Reuters/J. Roberts)

    صراع شرس على السلطة في فنزويلا

    ضابط يتخذ موقفا

    حتى بعض العسكريين بدأوا يتنصلون من مادورو. خوسي لويس سيلفا، الملحق العسكري لفنزويلا في واشنطن انحاز إلى جانب غوايدو. وقال هذا الضابط:" إنه الرئيس الشرعي الوحيد". وفي واشنطن تترك هذه التصريحات صدى إيجابيا.

  • Bildergalerie Venezuela Proteste (Reuters/M. Quintero)

    صراع شرس على السلطة في فنزويلا

    قوة الدولة

    مازالت قوى الأمن تتحرك إلى جانب مادورو. وهي تعمل بحزم ضد المتظاهرين الذين لا يتردد بعضهم في استخدام العنف. وأدت المواجهات في الشوارع إلى سقوط بعض القتلى.

  • Bildergalerie Venezuela Proteste Diaspora (Reuters/M. Acosta)

    صراع شرس على السلطة في فنزويلا

    اختبار القوة

    إلا أن المتظاهرين لا ينحنون. "القوة"، كتبت هذه المتظاهرة الشابة من أنصار غوايدو على شريط في العنق. وحتى الجانب الآخر يبرهن على حزم في مواقفه. فالبلاد تقف أمام اختبار قوة حاسم. كيرستن كنب / م.أ.م


مختارات

صراع شرس على السلطة في فنزويلا

عدد متزايد من الناس يخرجون في فنزويلا إلى الشارع، بعضهم يدعمون الرئيس نيكولاس مادورو وآخرون يحتفون بخصمه خوان غوايدو، إذ يظل التوتر السياسي في ازدياد. مشاهد من بلد يشهد غلياناً سياسياً واجتماعياً. (04.02.2019)  

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