 أمريكا تسمح لأمازون استخدام طائرات مسيرة لتوصيل الطلبات | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 31.08.2020

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

أخبار

أمريكا تسمح لأمازون استخدام طائرات مسيرة لتوصيل الطلبات

حصلت شركة التجارة الإلكترونية العملاقة أمازون على موافقة السلطات الأمريكية على استخدام الطائرات بدون طيار في توصيل الطلبات إلى الزبائن. نائب رئيس الشركة كشف عن هدف طموح: توصيل الطلب إلى العميل خلال 30 دقيقة في المستقبل.

كشفت شركة أمازون إن سلطة الطيران الاتحادي الأمريكية وافقت على برنامج أمازون لاستخدام الطائرات المسيرة

كشفت شركة أمازون إن سلطة الطيران الاتحادي الأمريكية وافقت على برنامج أمازون لاستخدام الطائرات المسيرة

في خطوة مهمة للأمام وافقت السلطات الأمريكية على أن تستخدم شركة أمازون الطائرات المسيرة بدون طيار في توصيل الطلبات إلى العملاء، رغم أن استخدام هذه التكنولوجيا على نطاق واسع مازال أمراً بعيداً

وقالت أمازون إن سلطة الطيران الاتحادي الأمريكية وافقت في مطلع الأسبوع الحالي على برنامج أمازون لاستخدام الطائرات المسيرة على أساس عوامل السلامة التي قدمتها الشركة إليها.

وستقرب هذه الموافقة الشركة الأمريكية من تحقيق هدفها وهو "استخدام طائرات مسيرة ذاتية القيادة لتوصيل الطلبات إلى العملاء في مختلف أنحاء العالم في يوم من الأيام" بحسب ديفيد كاربون نائب رئيس أمازون. وقال كاربون إن الهدف هو توصيل الطلب إلى العميل خلال 30 دقيقة في المستقبل.

ورفضت أمازون تحديد موعد دقيق لبدء استخدام الطائرات المسيرة في توصيل الطلبات.

 م.م/ خ.س (د ب أ)

  • Drohne Sommer in Brandenburg (picture-alliance/dpa/P. Pleul)

    كيف يبدو العالم بعدسة الطائرات بدون طيار؟

    قد تشبه هذه الصورة وبر الإبل، إلا أنها صورة ملتقطة صيفاً لمناطق في شرق ألمانيا، عندما تشرق الشمس على حقول الذرة في منطقة براندنبورغ، تصبح الصورة هكذا لمن يرى المنظر من الجو.

  • Drohnenbild England Weinernte 2016 (picture-alliance/empics)

    كيف يبدو العالم بعدسة الطائرات بدون طيار؟

    كروم العنب في صفوف، وتظهر الصورة هنا أيضاً العمال الذين يعملون على قطف العنب وذلك لإرساله في الغالب إلى مصانع النبيذ التي تنتظر القطاف. وبالرغم من أن بريطانيا ليست مشهورة بأنها معقل صناعة النبيذ، إلا أنه في جنوب البلاد بمقاطعة هامبشاير، تستخدم حبات العنب هذه لصناعة الشمبانيا.

  • Drohnenbild Recycling von Elektrogeräten wird ausgeweitet (picture-alliance/dpa/J. Stratenschulte)

    كيف يبدو العالم بعدسة الطائرات بدون طيار؟

    في مشهد آخر تظهر لنا عدسة الطائرة بدون طيار كميات مهولة من القمامة المنتشرة على مد البصر. هنا في منطقة غوسلار بولاية هيسن يتم تجميع الخردة وإعادة تدوير النفايات الإلكترونية.

  • Drohnenbild Foto von Amolofi Beach in Kavala (picture-alliance/NurPhoto)

    كيف يبدو العالم بعدسة الطائرات بدون طيار؟

    من يحب الإجازات المنفردة، قد لا تبدو هذه الصورة جذابة بالنسبة له، إذ تظهر عدسة كاميرا الطائرة بدون طيار جزءاً من شاطئ كافالا في شمال اليونان، ويبدو الازدحام الشديد للمصطافين. كما أن صورة البحر غير ظاهرة.

  • Drohnenbild Eisbären kühlen sich bei Hitze ab (picture-alliance/dpa/A. Heimken)

    كيف يبدو العالم بعدسة الطائرات بدون طيار؟

    الفضول دفع الدبة القطبية لارا (يسار) وبيل في حديقة الحيوان بمدينة غيلزنكيرشن الألمانية للنظر ملياً إلى السماء لمعرفة طبيعة الشيء الطائر الذي يمر من فوقهم.

  • Daily Drone Götzmann am Völkerschlachtdenkmal Leipzig mit seinem Equipment (DW/D. Späth)

    كيف يبدو العالم بعدسة الطائرات بدون طيار؟

    هكذا تبدو الطائرة بدون طيار قبل إطلاقها في الجو. تخضع هذه الطائرات إلى شروط استخدام وقوانين مختلفة في كل بلد. ففي ألمانيا على سبيل المثال، يحظر على هذا النوع من الطائرات التحليق بالقرب من المطارات أو المستشفيات أو السجون، بالإضافة إلى حظر الطيران والتصوير قرب القواعد العسكرية.

  • Drohnenbild Winter in Niedersachsen (picture-alliance/dpa/J. Stratenschulte)

    كيف يبدو العالم بعدسة الطائرات بدون طيار؟

    التصوير يستخدم هنا بعداً جديداً، إذ تظهر الصورة أحد أسطح المنازل الذي تعرض لعاصفة ثلجية. وقد تغني الصورة أحياناً عن تسلق السطح المتجمد تفقده في الأيام الباردة.

  • Drohne Eröffnung des Außenbereiches von Tropical Island (picture-alliance/dpa/R. Hirschberger)

    كيف يبدو العالم بعدسة الطائرات بدون طيار؟

    يبلغ طول هذه القناة المائية 250 متراً، وهي بالقرب من مدينة كوتبوس في شرق ألمانيا. صورة هذه "الجزيرة الاستوائية" تظهر التناقض في الألوان، ما يعطيها جمالية خاصة.

  • Drohne Deutsch-polnischer Grenzübergang in Küstrin (picture-alliance/ZB/P. Pleul)

    كيف يبدو العالم بعدسة الطائرات بدون طيار؟

    الطائرة بدون طيار تخترق هنا الحدود الجوية بين ألمانيا وبولندا، حيث يظهر الجسر الذي يربط بين منطقة "كوتسرين" الألمانية ومنطقة "كوجترين" البولندية، وذلك فوق نهر الأودر في شرق ألمانيا.

  • Drohne Morgenstimmung in Brandenburg (picture-alliance/dpa/P. Pleul)

    كيف يبدو العالم بعدسة الطائرات بدون طيار؟

    ليس ببعيد عن الحدود البولندية الألمانية، تم التقاط هذه الصورة، وهي غابة مختلطة الألوان، وتم التقاط الصورة مع إشراقة الصباح الأولى في منطقة براندبورغ.

  • Drohne Schafherde in Niederbayern (picture-alliance/dpa/A. Weigel)

    كيف يبدو العالم بعدسة الطائرات بدون طيار؟

    صورة جميلة تم التقاطها من الأعلى لقطيع من الأغنام في ولاية بافاريا، حيث يظهر القطيع وكأنه دوامة عبر الحقل الأخضر.

  • Drohnenbild Studierende an der Shenyang Agraruniversität (picture-alliance/Photoshot/Z. Wenkui)

    كيف يبدو العالم بعدسة الطائرات بدون طيار؟

    إنها مجرد ابتسامة، إلا أنها تعبر عن فنون تشكيلية جديدة لتحفيز المصور من الأعلى. في هذه اللوحة يشكل طلاب من جامعة شنيانغ الزراعية في الصين وجهاً مبتسماً في الحرم الجامعي. (فريديل تاوبه/ علاء جمعة).


مختارات

رش المحاصيل بطائرات مسيرة.. حماية للمزارعين وتيسير للزراعة!

نجح متخصص بنظم المعلومات في كمبوديا في ابتكار طائرات مسيرة مخصصة للاستخدام بمجال الزراعة بما يجعلها أسرع وأكثر سهولة وكفاءة مقارنة بالطرق التقليدية؟ فكيف يمكن استخدام هذه الطائرات؟ وما هي تكلفة الحصول على واحدة منها؟      

ألمانيا تختبر نظاما لحماية المطارات من الطائرات المسيرة

كثيرا ما تسببت الطائرات المسيرة (الدرونز) في اضطراب حركة الطيران في المطارات الألمانية. ويبدأ مطار هامبورغ في تطبيق مشروع للحماية من تلك الطائرات تشارك فيه أيضا جامعة هلموت شميدت والشرطة الاتحادية وشركة طيران لوفتهانزا.  

قوات حفتر تعلن تدمير طائرة تركية مسيرة في طرابلس

دمرت قوات المشير حفتر طائرة تركية مسيرة في طرابلس، حسب ما أفاد به مصدر تابع لقوات حفتر. يأتي ذلك فيما يزداد التوتر بين تركيا وقوات شرق ليبيا التي تتهمها أنقرة باحتجاز ستة أتراك وتطالب بالإفراج الفوري عنهم.  

مواضيع ذات صلة

Symbolbild Digitalsteuer & US-Internetkonzerne

أمازون وغوغل تمولان ”أخباراً زائفة“ عن كورونا.. كيف ذلك؟ 09.07.2020

شركات التكنولوجيا العالمية، مثل غوغل وأمازون، تموّل مواقع تنشر أخبارًا زائفة عن فيروس كورونا بملايين الدولارات. ومسؤول بمؤشر التضليل العالمي يطالب عبر DW، الشركات الكبرى، بتحمل مسؤوليتها.

US-Minenräumdienst in Afghanistan

صحيفة: روسيا قدمت مكافآت مالية لطالبان لقتل جنود أمريكيين 27.06.2020

أفادت صحيفة "نيويورك تايمز" أن الاستخبارات الأمريكية باتت على قناعة بأن روسيا دفعت سرا أموالا لمقاتلين مقربين من طالبان لدفعهم إلى قتل عسكريين أمريكيين أو عناصر من قوة حلف شمال الأطلسي في أفغانستان. في حين نفت موسكو ذلك.

UK Paketbote liefert Amazon-Pakete aus

بسبب كورونا - مؤسسات البيع والتوصيل الدولية تعتمد طرق جديدة 03.04.2020

فيما يتزايد الاعتماد على خدمات البيع والتوصيل الإلكتروني في عصر كورونا، أعلنت أمازون أنها ستضع تحديدات لخدمة التوصيل، وحذت حذوها خدمات أخرى في وقت تشهد فيه منافذ البيع التقليدية عبر العالم تحديدات كبيرة.

إعلان
Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

جولات مصورة

أضرار إعصار "هارفي" قد تصل إلى مستوى "كاترينا"  

تاريخ الملصقات الانتخابية في ألمانيا: جوارب وزهور واستفزاز وسياسة  

اللاجئون في جزيرة ليسبوس: أوضاع مزرية على أبواب الفردوس الأوروبي  

من يحكم لفترة أطول؟ تعرف على عشرة حكام في العالم!  

معرض فرانكفورت الدولي للسيارات .. سلسلة المفاجآت  

ثروة هؤلاء الثمانية تعادل ما يملكه نصف البشرية  