أمريكا تسمح لأمازون استخدام طائرات مسيرة لتوصيل الطلبات

في خطوة مهمة للأمام وافقت السلطات الأمريكية على أن تستخدم شركة أمازون الطائرات المسيرة بدون طيار في توصيل الطلبات إلى العملاء، رغم أن استخدام هذه التكنولوجيا على نطاق واسع مازال أمراً بعيداً.
وقالت أمازون إن سلطة الطيران الاتحادي الأمريكية وافقت في مطلع الأسبوع الحالي على برنامج أمازون لاستخدام الطائرات المسيرة على أساس عوامل السلامة التي قدمتها الشركة إليها.
وستقرب هذه الموافقة الشركة الأمريكية من تحقيق هدفها وهو "استخدام طائرات مسيرة ذاتية القيادة لتوصيل الطلبات إلى العملاء في مختلف أنحاء العالم في يوم من الأيام" بحسب ديفيد كاربون نائب رئيس أمازون. وقال كاربون إن الهدف هو توصيل الطلب إلى العميل خلال 30 دقيقة في المستقبل.
ورفضت أمازون تحديد موعد دقيق لبدء استخدام الطائرات المسيرة في توصيل الطلبات.
م.م/ خ.س (د ب أ)
-
كيف يبدو العالم بعدسة الطائرات بدون طيار؟
قد تشبه هذه الصورة وبر الإبل، إلا أنها صورة ملتقطة صيفاً لمناطق في شرق ألمانيا، عندما تشرق الشمس على حقول الذرة في منطقة براندنبورغ، تصبح الصورة هكذا لمن يرى المنظر من الجو.
-
كيف يبدو العالم بعدسة الطائرات بدون طيار؟
كروم العنب في صفوف، وتظهر الصورة هنا أيضاً العمال الذين يعملون على قطف العنب وذلك لإرساله في الغالب إلى مصانع النبيذ التي تنتظر القطاف. وبالرغم من أن بريطانيا ليست مشهورة بأنها معقل صناعة النبيذ، إلا أنه في جنوب البلاد بمقاطعة هامبشاير، تستخدم حبات العنب هذه لصناعة الشمبانيا.
-
كيف يبدو العالم بعدسة الطائرات بدون طيار؟
في مشهد آخر تظهر لنا عدسة الطائرة بدون طيار كميات مهولة من القمامة المنتشرة على مد البصر. هنا في منطقة غوسلار بولاية هيسن يتم تجميع الخردة وإعادة تدوير النفايات الإلكترونية.
-
كيف يبدو العالم بعدسة الطائرات بدون طيار؟
من يحب الإجازات المنفردة، قد لا تبدو هذه الصورة جذابة بالنسبة له، إذ تظهر عدسة كاميرا الطائرة بدون طيار جزءاً من شاطئ كافالا في شمال اليونان، ويبدو الازدحام الشديد للمصطافين. كما أن صورة البحر غير ظاهرة.
-
كيف يبدو العالم بعدسة الطائرات بدون طيار؟
الفضول دفع الدبة القطبية لارا (يسار) وبيل في حديقة الحيوان بمدينة غيلزنكيرشن الألمانية للنظر ملياً إلى السماء لمعرفة طبيعة الشيء الطائر الذي يمر من فوقهم.
-
كيف يبدو العالم بعدسة الطائرات بدون طيار؟
هكذا تبدو الطائرة بدون طيار قبل إطلاقها في الجو. تخضع هذه الطائرات إلى شروط استخدام وقوانين مختلفة في كل بلد. ففي ألمانيا على سبيل المثال، يحظر على هذا النوع من الطائرات التحليق بالقرب من المطارات أو المستشفيات أو السجون، بالإضافة إلى حظر الطيران والتصوير قرب القواعد العسكرية.
-
كيف يبدو العالم بعدسة الطائرات بدون طيار؟
التصوير يستخدم هنا بعداً جديداً، إذ تظهر الصورة أحد أسطح المنازل الذي تعرض لعاصفة ثلجية. وقد تغني الصورة أحياناً عن تسلق السطح المتجمد تفقده في الأيام الباردة.
-
كيف يبدو العالم بعدسة الطائرات بدون طيار؟
يبلغ طول هذه القناة المائية 250 متراً، وهي بالقرب من مدينة كوتبوس في شرق ألمانيا. صورة هذه "الجزيرة الاستوائية" تظهر التناقض في الألوان، ما يعطيها جمالية خاصة.
-
كيف يبدو العالم بعدسة الطائرات بدون طيار؟
الطائرة بدون طيار تخترق هنا الحدود الجوية بين ألمانيا وبولندا، حيث يظهر الجسر الذي يربط بين منطقة "كوتسرين" الألمانية ومنطقة "كوجترين" البولندية، وذلك فوق نهر الأودر في شرق ألمانيا.
-
كيف يبدو العالم بعدسة الطائرات بدون طيار؟
ليس ببعيد عن الحدود البولندية الألمانية، تم التقاط هذه الصورة، وهي غابة مختلطة الألوان، وتم التقاط الصورة مع إشراقة الصباح الأولى في منطقة براندبورغ.
-
كيف يبدو العالم بعدسة الطائرات بدون طيار؟
صورة جميلة تم التقاطها من الأعلى لقطيع من الأغنام في ولاية بافاريا، حيث يظهر القطيع وكأنه دوامة عبر الحقل الأخضر.
-
كيف يبدو العالم بعدسة الطائرات بدون طيار؟
إنها مجرد ابتسامة، إلا أنها تعبر عن فنون تشكيلية جديدة لتحفيز المصور من الأعلى. في هذه اللوحة يشكل طلاب من جامعة شنيانغ الزراعية في الصين وجهاً مبتسماً في الحرم الجامعي. (فريديل تاوبه/ علاء جمعة).