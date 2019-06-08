 أمريكا تريد من ألمانيا إرسال قوات برية إلى سوريا | أخبار | DW | 07.07.2019

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

أخبار

أمريكا تريد من ألمانيا إرسال قوات برية إلى سوريا

تشارك ألمانيا في مكافحة تنظيم "داعش" من خارج سوريا، بتوفير طائرات للاستطلاع وإعادة تزويد الطائرات بالوقود، فضلاً عن تدريب قوات في العراق. غير أن ذلك ليس كافيا من وجهة النظر الأمريكية وتريد واشنطن من برلين فعل المزيد.

Verteidigungsministerin von der Leyen in Mali (picture-alliance/dpa/M. Kappeler)

طلبت الولايات المتحدة من ألمانيا دعم الحرب ضد فلول تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش)، وذلك بإرسال قوات برية لدعم قوات سوريا الديمقراطية، التي يقودها الأكراد في شمال شرق سوريا.

ويريد جيمس جيفري، مبعوث الولايات المتحدة الخاص إلى سوريا والتحالف الدولي ضد داعش، من الحكومة الألمانية أن ترسل قوات تدريب وخبراء لوجستيين وعمال تقنيين من "البوندسفير" (الجيش الألماني).

وقال جيفري لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) وصحيفة "فيلت أم زونتاغ" الألمانية الأسبوعية "نريد قوات برية من ألمانيا لتحل محل جنودنا جزئيا"، وقال إنه يتوقع الحصول على رد قبل نهاية هذا الشهر.

مختارات

وتدعم القوات الأمريكية تحالف قوات سوريا الديمقراطية، التي تضم ميليشيات تسيطر عليها وحدات حماية الشعب الكردية. وفي آذار/ مارس الماضي، استولت قوات سوريا الديمقراطية على آخر معقل لداعش في سوريا، على الرغم من استمرار نشاط التنظيم الإسلامي المتطرف من تحت الأرض.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في كانون أول/ ديسمبر الماضي عن خطط لسحب جميع الجنود الأمريكيين البالغ عددهم ألفي جندي من شمال شرقي سوريا. وتراجع فيما بعد وقال إن حوالي 400 فرد سيبقون للمساعدة في استقرار المنطقة الكردية، التي تمتد على الحدود بين العراق وسوريا. وتعمل الولايات المتحدة منذ ذلك الحين على الحصول على دعم إضافي من حلفائها الثمانين في تحالف مكافحة تنظيم داعش، الذي يتضمن ألمانيا، مع بدء سحب القوات الأمريكية.

وقال المبعوث الخاص بعد محادثات في برلين يوم الجمعة "نبحث هنا ومن بين شركاء التحالف الآخرين عن متطوعين للمشاركة، ونؤمن بأننا سوف ننجح في النهاية".

وتدعم ألمانيا تحالف مكافحة تنظيم داعش من خارج سوريا، وذلك بتوريد طائرات تورنادو للاستطلاع وإعادة تزويد الطائرات بالوقود من الأردن، فضلاً عن تدريب قوات في العراق. وكان من المفترض أن تنتهي مهمة القوات الألمانية في 31 تشرين أول/ أكتوبر، لكن وزير الخارجية الألماني هايكو ماس أوضح خلال زيارة له إلى العراق الشهر الماضي أنه يمكن تمديدها. وسيناقش البرلمان الألماني، الذي يتعين عليه الموافقة على أي تمديد، المسألة في شهر أيلول/ سبتمبر المقبل على أقرب تقدير.

ص.ش/و.ب (د ب أ)

  • Bildergalerie - Deutschland in der NATO - 1955 bis heute

    مهام الجيش الألماني في الخارج

    صادق مجلس الوزراء الألماني على مشاركة الجيش الألماني في الحملة العسكرية الدولية ضد تنظيم داعش في سوريا. وتجنبت المستشارة الألمانية وصف هذه المهمة بأنها مهمة حربية، وسيشارك ما يصل إلى 1200 جندي ألماني في هذه المهام المسندة اليه.

  • Bundeswehr Soldaten in Afghanistan Archiv 2009

    مهام الجيش الألماني في الخارج

    لا تشمل المهمة العسكرية الألمانية في سوريا عنصر المشاة بل طائرات استطلاع من نوع "تورنادو" وطائرة التزود بالوقود وسفينة حربية لدعم حاملة الطائرات الفرنسية "شارل ديغول" في البحر المتوسط، فضلا عن عمليات استطلاعية عبرالأقمار الصناعية.

  • Deutsch-Französische Brigade Soldaten Deutschland Frankreich

    مهام الجيش الألماني في الخارج

    دعم القوات الفرنسية في مالي

    وافق البرلمان الألماني على إرسال وحدة عسكرية ألمانية إلى مالي لدعم القوات الفرنسية المتواجدة هناك. وظيفة هذه القوات تركز على مساعدة البلد الواقع في غرب إفريقيا بهدف الاستقرار وتأمين ظروف حياة أفضل لسكانه.

  • EUTM Bundeswehr europäische Trainingsmission Ausbildung Mali Armee

    مهام الجيش الألماني في الخارج

    مهمتان للقوات الألمانية في مالي

    هناك نحو 170 ضابطا ألمانيا في مالي حيث يقومون بتدريب القوات المالية. كما تقوم طائرات النقل العسكرية الألمانية بنقل مواد إغاثية ترسلها الأمم المتحدة.

  • Bundeswehr in Afghanistan

    مهام الجيش الألماني في الخارج

    إعادة بناء أفغانستان

    شاركت القوات الألمانية منذ عام 2001 في القوات الدولية المشتركة (ايساف) المكلفة بحماية المدنيين في أفغانستان. وركزت مهمة الجنود الألمان الذين بلغ عددهم نحو 3000 جندي، على دعم عملية إعادة الإعمار وتدريب القوات الأفغانية.

  • Getötete deutsche Soldaten in Afghanistan

    مهام الجيش الألماني في الخارج

    مهام قاتلة

    منذ عام 2001 لقي 52 جنديا ألمانيا مصرعهم خلال القيام بخدمتهم في أفغانستان. وخارج الأراضي الألمانية قتل منذ عام 1992 ما مجموعه 103 جنديا ألمانيا خلال القيام بمهام مختلفة.

  • Deutsche KFOR-Soldaten im Kosovo

    مهام الجيش الألماني في الخارج

    حرب كوسوفو

    أطول مهمة للقوات الألمانية كانت في كوسوفو تحت قيادة قوات الناتو المشتركة. وحتى الآن مازال هناك أكثر من 700 جندي يؤدون مهامهم في كوسوفو التي مزقتها الحرب. ومنذ بداية المهمة عام 1999 وحتى اليوم قتل 26 جنديا خلال القيام بخدمتهم.

  • Patriot Abwehrstaffel in Kahramanmaras

    مهام الجيش الألماني في الخارج

    حماية الحدود التركية

    قامت وحدة صواريخ باترويت الألمانية بحماية الحدود الجنوبية لتركيا بالتعاون مع قوات أميركية وهولندية تحت علم قوات الناتو. راقبت الوحدة الحدود مع سوريا منذ عام 2013. وتم سحب الوحدة المكونة من بطارتين للصواريخ و400 جندي في آب/أغسطس 2015، علما أن تفويض البرلمان الألماني لهذه المهمة سينتهي في نهاية كانون الثاني/يناير 2016.

  • Deutschland Bundesmarine Schnellboot

    مهام الجيش الألماني في الخارج

    الشرق الأوسط

    تشارك سفن حربية ألمانية ضمن عمليات اليونيفيل في البحر الأبيض المتوسط. أنشأت الأمم المتحدة قوات اليونيفيل لمراقبة الحدود بين إسرائيل ولبنان عام 1978، وتم تمديد مهمة اليونيفيل بعد الحرب بين لبنان وإسرائيل عام 2006.

  • Verdacht auf Korruption bei deutschen Rüstungsfirmen

    مهام الجيش الألماني في الخارج

    فرقاطات ألمانية

    بعد هجمات الحادي عشر من سبتمبر 2001 على نيويورك، قرر حلف الناتو إطلاق عملية "اكتف انديافور" في منطقة البحر الأبيض المتوسط. العملية تستهدف مراقبة نشاط الجماعات الإرهابية والمنظمات الإجرامية، وتشارك فيها غواصات وفرقاطات بحرية ألمانية.

    الكاتب: مارتن كوخ / م. أ.م


مختارات

مهام الجيش الألماني في الخارج

"الدفاع عن أمن ألمانيا يتم في الهيندوكوش أيضا"، إنها الجملة التي قالها وزير الدفاع الأسبق بيتر شتروك خلال وصفه للعمليات الأولى للجيش الألماني في أفغانستان. جولة مصورة عن المهام العسكرية للجيش الألماني خارج حدود بلاده. (01.12.2015)  

مواضيع ذات صلة

Außenminister Maas im Irak - Heiko Maas und Adil Abdul-Mahdi

ماس يؤكد من بغداد على مشاركة ألمانيا في مكافحة "داعش" 08.06.2019

خلال زيارته المفاجئة لبغداد، أكد وزير الخارجية الألماني هايكو ماس على ما وصفها بـ "الضرورة الحتمية" لمشاركة قوات بلاده بمهمة مكافحة تنظيم "داعش" الإرهابي. وكانت واشنطن شددت على ضرورة تمديد مهمة قوة ألمانيا في هذا السياق.

Syrien US Armee in Manbij

مسؤول ألماني: سحب القوات الأمريكية من سوريا يزعزع توازن القوى بالمنطقة 22.12.2018

شكك حزب الخضر الألماني في جدوى مهام القوات الألمانية في سوريا وأفغانستان بعد الكشف عن خطط إدارة ترامب بسحب قواتها من هناك. بينما أعرب مفوض المستشارة ميركل للشؤون الأمريكية عن انزعاجه من خطط سحب واشنطن قواتها من سوريا.

Syrien Selbstmordanschlag in Manbidsch

مراقبون: هجوم منبج صفعة لتصورات ترامب حول "داعش" 16.01.2019

يرى مراقبون أن الهجوم الانتحاري في منبج وتبني "داعش" له يشكل صفعة قوية للرئيس ترامب. فالرئيس الأمريكي برر نيته سحب قواته من سوريا بالقول قبل أسابيع إن تنظيم "داعش" قد هزم وبالتالي لا مبرر لبقاء الجنود الأمريكيين هناك.

إعلان
Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

جولات مصورة

أضرار إعصار "هارفي" قد تصل إلى مستوى "كاترينا"  

تاريخ الملصقات الانتخابية في ألمانيا: جوارب وزهور واستفزاز وسياسة  

اللاجئون في جزيرة ليسبوس: أوضاع مزرية على أبواب الفردوس الأوروبي  

من يحكم لفترة أطول؟ تعرف على عشرة حكام في العالم!  

معرض فرانكفورت الدولي للسيارات .. سلسلة المفاجآت  

ثروة هؤلاء الثمانية تعادل ما يملكه نصف البشرية  