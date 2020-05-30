 أمريكا تدرس إرسال لواء أمني إلى تونس، فما هي مهمته؟ | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 30.05.2020

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أخبار

أمريكا تدرس إرسال لواء أمني إلى تونس، فما هي مهمته؟

بعدما ذكر قبل أيام أن روسيا سلمت قوات خليفة حفتر طائرات ميغ وسوخوي، أعلن الجيش الأمريكي أنه يبحث استخدام أحد ألويته للمساعدة الأمنية في تونس وسط مخاوف بشأن "الأمن الإقليمي في شمال أفريقيا".

قوات خاصة تونسية عند الحدود مع ليبيا (أرشيف)

قوات خاصة تونسية عند الحدود مع ليبيا (أرشيف)

قال الجيش الأمريكي إن الولايات المتحدة تبحث استخدام أحد ألويتها للمساعدة الأمنية في تونس وسط مخاوف بشأن نشاط روسي في ليبيا. وذكرت قيادة الجيش الأمريكي بأفريقيا في بيان "مع استمرار روسيا في تأجيج لهيب الصراع الليبي  فإن القلق يزداد بشأن الأمن الإقليمي في شمال أفريقيا". وأضاف "نحن ندرس مع تونس طرقاً جديدة لمواجهة القلق الأمني المشترك ويشمل ذلك استخدام لواءنا للمساعدة الأمنية".

مختارات

اتفقت موسكو وأنقرة، فصمتت المدافع والبنادق في شمال غرب سوريا، ولو إلى حين. نار الحرب الليبية استدعت طرفي النزاع السوري إلى أتونها، فلبى مرتزقة النداء ليواجهون بعضهم البعض هناك. كيف يتم تجنيدهم؟ وما أعدادهم التقريبية؟ (19.05.2020)

يقول الجيش الأمريكي إن روسيا أرسلت طائرات مقاتلة إلى ليبيا، بعد أن قامت بطلائها في سوريا لمنع التعرف على هويتها. ولم يصدر تعليق روسي بعد على الأمر، لكن موسكو تنفي باستمرار تورطها في النزاع الليبي. (26.05.2020)

ومن جهتها، قالت وزارة الدفاع التونسية في بيان إن الولايات المتحدة شريك رئيسي في جهود بناء قدرات الجيش التونسي.
 

وكان الجيش الأمريكي قد ذكر الأربعاء الماضي أن عسكريين رمن روسيا سلموا 14 طائرة ميغ 29 وسوخوي-24 إلى قاعدة الجفرة الجوية التابعة لقوات شرق ليبيا (الجيش الوطني الليبي) اتحت قيادة خليفة حفتر. ونفى الجيش الوطني وعضو بالبرلمان الروسي ذلك.

وتدخلت قوى إقليمية وعالمية في الحرب الأهلية الليبية مما قاد إلى ما وصفته الأمم المتحدة بتدفق ضخم للأسلحة والمقاتلين إلى ليبيا وذلك في انتهاك لحظر السلاح.
وتدعم مصر وروسيا والإمارات الجيش الوطني بقيادة خليفة حفتر الذي بدأ العام الماضي هجوماً للسيطرة على العاصمة طرابلس، في حين تدعم تركيا بشكل رئيسي الحكومة المعترف فيها دولياً برئاسة فايز السراج.

خ.س/ع.ج.م(رويترز)

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مسائية DW: هل يتكرر في ليبيا سيناريو التدخل الروسي في سوريا؟


 

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