أمريكا تدرس إرسال لواء أمني إلى تونس، فما هي مهمته؟

قال الجيش الأمريكي إن الولايات المتحدة تبحث استخدام أحد ألويتها للمساعدة الأمنية في تونس وسط مخاوف بشأن نشاط روسي في ليبيا. وذكرت قيادة الجيش الأمريكي بأفريقيا في بيان "مع استمرار روسيا في تأجيج لهيب الصراع الليبي فإن القلق يزداد بشأن الأمن الإقليمي في شمال أفريقيا". وأضاف "نحن ندرس مع تونس طرقاً جديدة لمواجهة القلق الأمني المشترك ويشمل ذلك استخدام لواءنا للمساعدة الأمنية".

ومن جهتها، قالت وزارة الدفاع التونسية في بيان إن الولايات المتحدة شريك رئيسي في جهود بناء قدرات الجيش التونسي.



وكان الجيش الأمريكي قد ذكر الأربعاء الماضي أن عسكريين رمن روسيا سلموا 14 طائرة ميغ 29 وسوخوي-24 إلى قاعدة الجفرة الجوية التابعة لقوات شرق ليبيا (الجيش الوطني الليبي) اتحت قيادة خليفة حفتر. ونفى الجيش الوطني وعضو بالبرلمان الروسي ذلك.

وتدخلت قوى إقليمية وعالمية في الحرب الأهلية الليبية مما قاد إلى ما وصفته الأمم المتحدة بتدفق ضخم للأسلحة والمقاتلين إلى ليبيا وذلك في انتهاك لحظر السلاح.

وتدعم مصر وروسيا والإمارات الجيش الوطني بقيادة خليفة حفتر الذي بدأ العام الماضي هجوماً للسيطرة على العاصمة طرابلس، في حين تدعم تركيا بشكل رئيسي الحكومة المعترف فيها دولياً برئاسة فايز السراج.

خ.س/ع.ج.م(رويترز)

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