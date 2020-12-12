 أمريكا تجيز استخدام لقاح بيونتيك- فايزر ضد كورونا | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 12.12.2020

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أخبار

أمريكا تجيز استخدام لقاح بيونتيك- فايزر ضد كورونا

أعلنت وكالة الأدوية الأمريكية إنها أجازت استخدام لقاح بيونتيك- فايزر لكوفيد-19، وترامب يعلن أن "أولى عمليات التلقيح ستتم في أقل من 24 ساعة"، فيما يعد نقطة تحول في البلاد حيث أودت الجائحة بحياة أكثر من 295 ألف شخص.

وكالة الأدوية الأمريكية وترامب يقول بأن عملية التلقيح ستبدأ خلال اقل من 24 ساعة

وكالة الأدوية الأمريكية وترامب يقول بأن عملية التلقيح ستبدأ خلال اقل من 24 ساعة

منحت الولايات المتحدة تصريحا طارئا للقاح بيونتيك- فايزر لعلاج الإصابات بكوفيد-19 حسب ما أعلنت المديرة العلمية لوكالة الأدوية الأمريكية (إف دي إيه) في بيان الجمعة (11 كانون الأول/ ديسمبر 2020). وسيتم على الفور إطلاق عملية لوجستية ضخمة في الساعات المقبلة، لتوزيع اللقاح في كل أرجاء البلاد.

 وأعلن الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب أن أولى عمليات التطعيم ضد كوفيد-19 ستبدأ "في أقل من 24 ساعة" في الولايات المتحدة، بعد موافقة وكالة الأدوية الأمريكية على لقاح بيونتيك- فايزر. وقال ترامب على تويتر "بدأنا بالفعل في إرسال اللقاح إلى كل ولايات" البلاد، مضيفا "أولى عمليات التلقيح ستتم في أقل من 24 ساعة".

 وأضاف أن "الحكام يقررون أين يجب أن تذهب اللقاحات في ولاياتهم ومن سيتلقاها أولا". وتابع "نريد أن يكون مواطنونا الأكبر سنا ومقدمو الرعاية والإسعافات الأولية أول مَن يتلقاها".

مختارات

منحت المملكة المتحدة، كأول بلد في العالم، الترخيص للقاح ألماني-أمريكي مضاد لفيروس كورونا، وسيبدأ استخدامه في البلاد اعتبارا من الأسبوع المقبل. والمفوضية الأوروبية تحدد موعدا للبت في قرار منح الترخيص لنفس اللقاح.

 ولم تُعط إدارة الغذاء والدواء الأمريكية من قبل الضوء الأخضر للقاح جديد بهذه السرعة. وذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الجمعة أن البيت الأبيض طالب رئيس هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية (إف دي إيه) بإجازة لقاح بيونتيك- فايزر، في اليوم نفسه، أي يوم الجمعة، أو أن يقدم استقالته.

 وكان قرار الهيئة متوقعا بحلول نهاية الأسبوع على أي حال، لكن ترامب غرد صباح الجمعة أن هذه الهيئة "سلحفاة بطيئة كبيرة".

وقالت الوكالة إنه يمكن إعطاء اللقاح لمن هم في سن 16 فأكثر. ومن المتوقع أن يكون العاملون في مجال الرعاية الصحية وكبار السن في مرافق الرعاية طويلة الأجل المتلقين الرئيسيين خلال أول جولة من اللقاح والتي تبلغ 2,9 مليون جرعة.

ع.ج/ ع.ج.م (أ ف ب، رويترز)

  • Deutscher Zukunftspreis 2018 | Team 2 | Schutz bei fehlendem Immunsystem (Deutscher Zukunftspreis/A. Pudenz)

    تراجع الاستجابة المناعية أكبر عائق لتطوير لقاح كورونا

    "يخبو سريعاً"

    خلصت دراسات أولية أجريت في الصين وألمانيا وبريطانيا ودول أخرى إلى أن المرضى المصابين بفيروس كورونا المستجد يطورون أجساماً وقائية مضادة للفيروس كجزء من النظام الدفاعي لجهاز المناعة في الجسم، لكن يبدو أن تلك الأجسام لا تظل فعالة سوى لبضعة أشهر فقط. دانييل ألتمان، أستاذ علم المناعة من جامعة (إمبريال كوليدج لندن) قال إن "تأثيرها (الأجسام الوقائية المطورة ذاتياً) في الغالب يخبو سريعاً".

  • Symbolfoto Impfstoff (picture-alliance/Geisler-Fotopress/C. Hardt)

    تراجع الاستجابة المناعية أكبر عائق لتطوير لقاح كورونا

    خياران أمام مطوري اللقاح

    يقول الخبراء إن الضعف السريع للمناعة يثير مشكلات كبرى أمام مطوري اللقاحات، وأمام سلطات الصحة العامة كذلك ممن يسعون لنشر تلك اللقاحات لحماية رعاياهم من موجات تفشي الوباء في المستقبل. وقال ستيفن جريفين، أستاذ الطب المساعد في جامعة ليدز: "لكي تكون اللقاحات فعالة في الحقيقة، فإن هناك خيارين: إما الحاجة لتطوير حماية أكثر قوة وأطول أمداً ... أو أن يجري الحصول على اللقاح بانتظام".

  • Corona Impfstoff wird gestestet. (picture-alliance/SvenSimon/F. Hoermann)

    تراجع الاستجابة المناعية أكبر عائق لتطوير لقاح كورونا

    سباق عالمي

    تسعى أكثر من 100 شركة وفريق بحثي لتطوير لقاحات، ومن بينها 17 لقاحاً على الأقل تجري تجربتها حالياً على البشر. وأعلنت شركة "موديرنا" الأميركية الثلاثاء (15 تموز/يوليو 2020) أنّ التجارب السريرية ستدخل المرحلة النهائية في 27 تموز/يوليو. وبذلك تكون "موديرنا" أول شركة تبلغ هذه المرحلة. وأعلنت روسيا أنها أكملت التجارب السريرية الأولى للقاح تجريبي اختُبر على البشر على أن تُنجز بالكامل بنهاية تموز/يوليو.

  • Symbolbild Bluttest Antikörpertest Test Coronavirus (Imago Images)

    تراجع الاستجابة المناعية أكبر عائق لتطوير لقاح كورونا

    جرعتان "أفضل" من واحدة

    وفي تجارب قبل السريرية على الخنازير لرصد تأثير لقاح طورته شركة صناعة الأدوية (أسترازينيكا) لعلاج كوفيد-19، ويعرف باسم (إيه.زد.دي 1222)، تبين أن جرعتين من اللقاح أسهمتا في استجابة الأجسام المضادة بشكل أفضل من جرعة واحدة. لكن وحتى الآن ليس هناك بيانات سجلتها أي تجارب للقاحات على البشر تظهر ما إذا ما كانت أي استجابة مناعية للأجسام المضادة ستكون قوية أو طويلة الأمد بالقدر الكافي.

  • Bosch entwickelt Corona-Schnelltest (picture-alliance/dpa/Bosch)

    تراجع الاستجابة المناعية أكبر عائق لتطوير لقاح كورونا

    ضغط الزمن

    قال جيفري أرنولد، الأستاذ الزائر في علم الأحياء الدقيقة بجامعة أكسفورد البريطانية والخبير السابق في سانوفي باستور، إن التطوير والاختبار السريع جداً للقاحات المحتملة ضد فيروس كورونا يجريان منذ ستة أشهر فقط وهي مدة غير طويلة بما يكفي لإظهار المدة الزمنية التي ربما توفرها اللقاحات. ويتوقع الخبراء أن يستغرق إنتاج لقاح آمن وفعال بين 12 و 18شهراً من بداية التطوير.

  • Symbolbild | Welt Bevölkerung (Imago-Images/Ikon Images/J. Ziewe)

    تراجع الاستجابة المناعية أكبر عائق لتطوير لقاح كورونا

    جرعات معززة

    قال جريفين أرنولد إن أحد الأساليب قد يكون أنه عندما يتم تطوير تلك اللقاحات، فإنه يجب على السلطات أن تفكر في الحصول على جرعات معززة لملايين الأشخاص على فترات منتظمة أو حتى الجمع بين نوعين أو أكثر من اللقاحات لكل شخص للحصول على أفضل حماية ممكنة. غير أن ذلك ربما يمثل تحدياً كبيراً على المستوى العملي. وقال "إعطاء العالم كله جرعة واحدة من اللقاح شيء... وإعطاؤهم جرعات متعددة هو شيء آخر تماماً".


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