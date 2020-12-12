أمريكا تجيز استخدام لقاح بيونتيك- فايزر ضد كورونا

منحت الولايات المتحدة تصريحا طارئا للقاح بيونتيك- فايزر لعلاج الإصابات بكوفيد-19 حسب ما أعلنت المديرة العلمية لوكالة الأدوية الأمريكية (إف دي إيه) في بيان الجمعة (11 كانون الأول/ ديسمبر 2020). وسيتم على الفور إطلاق عملية لوجستية ضخمة في الساعات المقبلة، لتوزيع اللقاح في كل أرجاء البلاد.

وأعلن الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب أن أولى عمليات التطعيم ضد كوفيد-19 ستبدأ "في أقل من 24 ساعة" في الولايات المتحدة، بعد موافقة وكالة الأدوية الأمريكية على لقاح بيونتيك- فايزر. وقال ترامب على تويتر "بدأنا بالفعل في إرسال اللقاح إلى كل ولايات" البلاد، مضيفا "أولى عمليات التلقيح ستتم في أقل من 24 ساعة".

وأضاف أن "الحكام يقررون أين يجب أن تذهب اللقاحات في ولاياتهم ومن سيتلقاها أولا". وتابع "نريد أن يكون مواطنونا الأكبر سنا ومقدمو الرعاية والإسعافات الأولية أول مَن يتلقاها".

ولم تُعط إدارة الغذاء والدواء الأمريكية من قبل الضوء الأخضر للقاح جديد بهذه السرعة. وذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الجمعة أن البيت الأبيض طالب رئيس هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية (إف دي إيه) بإجازة لقاح بيونتيك- فايزر، في اليوم نفسه، أي يوم الجمعة، أو أن يقدم استقالته.

وكان قرار الهيئة متوقعا بحلول نهاية الأسبوع على أي حال، لكن ترامب غرد صباح الجمعة أن هذه الهيئة "سلحفاة بطيئة كبيرة".

وقالت الوكالة إنه يمكن إعطاء اللقاح لمن هم في سن 16 فأكثر. ومن المتوقع أن يكون العاملون في مجال الرعاية الصحية وكبار السن في مرافق الرعاية طويلة الأجل المتلقين الرئيسيين خلال أول جولة من اللقاح والتي تبلغ 2,9 مليون جرعة.

ع.ج/ ع.ج.م (أ ف ب، رويترز)