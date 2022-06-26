أمريكا تتعهد بمزيد من الدعم العسكري لأوكرانيا

حرب أوكرانيا: صواريخ روسية تصيب مبنى سكنيا وتحذير من تبعات أزمة الحبوب

ذكرت تقارير أوكرانية أن صواريخ روسية أصابت مبنى سكنيا في شرق أوكرانيا ما أدى إلى انهيار المبنى ومقتل عشرة أشخاص على الأقل، فيما قالت واشنطن إن روسيا ربما تكون قد ساهمت في الاضطرابات في سريلانكا، محذرة من أزمات جديدة.