 أمريكا تتعهد بمزيد من الدعم العسكري لأوكرانيا | DW الأخبار | DW | 26.07.2022

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DW الأخبار

أمريكا تتعهد بمزيد من الدعم العسكري لأوكرانيا

أوكرانيا استخدمت أنظمة أسلحة متطورة قدمتها الولايات المتحدة لضرب أكثر من 50 هدفًا عسكريًا في الأسابيع الأخيرة. وتعتبر أنظمة صواريخ هيمارس من أنجح الأسحلة التي تسلمتها أوكرانيا بفضل دقتها العالية.

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