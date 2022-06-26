أمريكا تتعهد بمزيد من الدعم العسكري لأوكرانيا

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أوكرانيا استخدمت أنظمة أسلحة متطورة قدمتها الولايات المتحدة لضرب أكثر من 50 هدفًا عسكريًا في الأسابيع الأخيرة. وتعتبر أنظمة صواريخ هيمارس من أنجح الأسحلة التي تسلمتها أوكرانيا بفضل دقتها العالية.
قالت وزارة الدفاع الروسية إنها أمرت قواتها في أوكرانيا بتكثيف عملياتها. وفي حين أن تركيز الحرب، التي دخلت شهرها الخامس، انتقل لشرق أوكرانيا، فإن روسيا توجه ضرباتها الصاروخية إلى مدن أخرى ما يوحي بتحولها إلى حرب استنزاف.
في حين يتواصل القصف الروسي على شرق أوكرانيا، حذرت كييف من "معارك طاحنة" في المناطق التي تحتلها روسيا. يأتي ذلك بالتزامن مع وصول جنود أوكرانيين إلى بريطانيا للتدريب ووعد أمريكي بمساعدات جديدة لأوكرانيا.
تستعد أوكرانيا لتصدير الحبوب من موانئها، والصواريخ التي قالت أوكرانيا أنها استهدفت ميناء أوديسا لم تلحق أضرارا كبيرة بالميناء بحسب وزير أوكراني. وروسيا تعترف بقصفها للميناء بعد أن كانت قد نفت علاقتها بالحادث.
ذكرت تقارير أوكرانية أن صواريخ روسية أصابت مبنى سكنيا في شرق أوكرانيا ما أدى إلى انهيار المبنى ومقتل عشرة أشخاص على الأقل، فيما قالت واشنطن إن روسيا ربما تكون قد ساهمت في الاضطرابات في سريلانكا، محذرة من أزمات جديدة.
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