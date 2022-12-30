 أمريكا الجنوبية: علاج طبيعي لمكافحة كورونا | مراسلون حول العالم | DW | 08.01.2023

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مراسلون حول العالم

أمريكا الجنوبية: علاج طبيعي لمكافحة كورونا

قبيلة مبيا التي تعيش في المثلث الحدودي بين الأرجنتين والبرازيل وباراغواي، هي إحدى الشعوب الأصلية المتبقية في أمريكا الجنوبية. هم أيضاً يتأثرون بجائحة كورونا ويحاولون حماية أنفسهم من الفيروس قدر الإمكان.

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In this photo released by Xinhua News Agency, People wearing face masks with their luggage prepare to catch their trains at the North Railway Station in Shenzhen in south China's Guangdong province, Saturday, Jan. 7, 2023. China is now facing a surge in COVID-19 outbreak cases and hospitalizations in major cities and is bracing for a further spread into less developed areas with the start of the Lunar New Year travel rush, set to get underway in coming days. (Liang Xu/Xinhua via AP)

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FILE - A passenger arriving from China is tested for COVID-19 at the Roissy Charles de Gaulle airport, north of Paris, Sunday, Jan. 1, 2023. European Union nations are fine-tuning a coordinated response to China's COVID-19 crisis on Wednesday, Jan. 4, 2023 and are zeroing in on travel restrictions that would upset both Beijing and the global airline industry. (AP Photo/Aurelien Morissard, File)

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