أمريكا الجنوبية: علاج طبيعي لمكافحة كورونا

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قبيلة مبيا التي تعيش في المثلث الحدودي بين الأرجنتين والبرازيل وباراغواي، هي إحدى الشعوب الأصلية المتبقية في أمريكا الجنوبية. هم أيضاً يتأثرون بجائحة كورونا ويحاولون حماية أنفسهم من الفيروس قدر الإمكان.
رفعت الصين الأحد الحجر الصحي الإلزامي للمسافرين الوافدين من الخارج لتضع بذلك حدا لعزلة فرضتها على نفسها في وقت تواجه فيه البلاد موجة وبائية جديدة من كوفيد-19، باتت تثير الفزع عالمياً.
تواجه الصين حاليًا، بعد رفع قيودها، أشد موجة من وباء كوفيد في العالم، مما تسبب في إثارة قلق العديد من الدول في ظل بيانات غير موثوقة وتقديرات جزئية وشكوك حول ظهور متحورات جديدة.
ذكرت منظمة الصحة العالمية أن المتحور الجديد "اكس بي بي 1.5" من فيروس كورونا الذي ينتشر بشكل رئيسي في الولايات المتحدة وأوروبا، ينتقل بسهولة أكبر من أي من السلالات المتحورة المعروفة سابقا. المنظمة وجهت انتقادات للصين.
تثير الخطط الصينية لتخفيف القيود المفروضة على السفر رغم ارتفاع معدل الإصابات بكورونا، قلق الاتحاد الأوروبي الذي بدأت بعض الدول فيه بإلزام المسافرين القادمين من الصين بتقديم اختبارات سلبية للكشف عن كورونا.
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