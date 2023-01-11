أمريكا - استئناف رحلات الطيران الداخلي بعد اضطراب كبير

أعلنت إدارة الطيران الاتحادي الأمريكية اليوم الأربعاء (11 يناير/ كانون الثاني 2023) استئناف الرحلات الجوية بعد خلل في نظام الحواسيب أدى إلى تعليق جميع رحلات الطيران الداخلية، مما سبب فوضى في المطارات عبر البلاد.
وقالت إدارة الطيران الاتحادي عبر موقع تويتر إن أول طائرات تقلع بعد تعليق الطيران انطلقت من أتلانتا بولاية جورجيا ومطار نيوآرك بمنطقة نيويورك.
وذكرت إدارة الطيران الاتحادي أنها تحرز تقدما في إصلاح خلل في الحواسيب تسبب في تعليق حركة الطيران الداخلي على مستوى البلاد. وقالت إن الخلل تسبب في تعطيل النظام الذي يقدم للطيارين والطواقم الأرضية معلومات ضرورية بشأن السلامة وإشعارات بخصوص تعليق الطيران. وقال البيت الأبيض إن سبب العطل لم يتضح بعد.
وكانت هيئة الطيران المدني الأمريكي أمرت صباح الأربعاء بتعليق كل الرحلات الداخلية المغادرة في الولايات المتحدة حتى الساعة التاسعة صباحا بالتوقيت المحلي لإصلاح عطل طرأ على أنظمتها.
وكتبت في بيان أن "هيئة الطيران المدني الأمريكي أمرت شركات الطيران بتعليق كل الرحلات الداخلية المغادرة حتى الساعة 9,00 بتوقيت شرق الولايات المتحدة (14,00 بتوقيت غرينتش) للتأكد من سلامة معلومات الطيران ومعايير الأمان".
وإثر إعلان الهيئة الأولي، أعلن البيت الأبيض عدم وجود أدلة على هجوم إلكتروني "في هذه المرحلة" في ما يخص عطل الكمبيوتر الذي دفع السلطات الأمريكية إلى تعليق الرحلات الداخلية، مؤكدا إطلاع الرئيس جو بايدن على المستجدات.
وكتبت المتحدثة باسم البيض الأبيض كارين جان بيير باتت تغريدة قالت فيها "وزير النقل أطلع الرئيس جو بايدن هذا الصباح على الخلل في نظام هيئة الطيران الاتحادية. لايوجد أي دليل على حدوث هجوم إلكتروني في هذا الوقت، ولكن الرئيس أصدر أوامره لوزارة النقل بإجراء تحقيق كامل بشأن أسباب الخلل".
وفي وقت لاحق الأربعاء، أعلنت الهيئة على تويتر "العمليات المعتادة للحركة الجوية تستأنف تدريجيا في كل أنحاء الولايات المتحدة" مشيرة إلى "مواصلة التحقيق في سبب المشكلة الأساسية".
ص.ش/أ.ح (أ ف ب، د ب أ)
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