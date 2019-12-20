أمريكا..رفع سن شراء التبغ من 18 إلى 21 سنة

صوت مجلس الشيوخ الأمريكي أمس الأربعاء (20 ديسمبر/كانون الأول) على رفع الحد الأدنى لسن شراء السجائر العادية والإلكترونية وجميع منتجات التبغ الأخرى، من سن 18 إلى 21 سنة.

ويأتي قرار رفع الحد الأدنى لسن شراء منتجات التبغ ضمن مشروع قانون الإنفاق الحكومي الذي كان مجلس النواب قد أقره بالفعل، ومن المتوقع أن يقوم الرئيس دونالد ترامب بالتوقيع عليه ليصبح قانونًا.

كما يأتي التشريع الجديد مع ارتفاع معدلات استخدام السجائر الإلكترونية بأنواعها المختلفة وانتشار موجة من أمراض الرئة المرتبطة بتدخينها، والتي أسفرت عن 54 حالة وفاة في الولايات المتحدة.

فوفقا للمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، يستخدم حاليا أكثر من 27.5 بالمئة من طلاب المدارس الثانوية في الولايات المتحدة السجائر الإلكترونية، مقارنة بـ 20.7 بالمئة عام 2018.

وتوصلت دراسة حديثة منشورة بالدورية الأمريكية للطب الوقائي إلى أن استخدام السجائر الإلكترونية يُزيد خطر إصابة الرئة بأمراض مزمنة مثل الربو أو التضخم.

د.ب/ هـ.د (د ب أ - رويترز)