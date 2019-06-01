 أمركيا تبدأ بخطوات عقابية ضد تركيا رداً على صفقة الصواريخ الروسية | أخبار | DW | 08.06.2019

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

أخبار

أمركيا تبدأ بخطوات عقابية ضد تركيا رداً على صفقة الصواريخ الروسية

صعّدت واشنطن من الأزمة مع تركيا بسبب سعي أنقرة للحصول على نظام دفاع جوي روسي، وكشفت عن خطة لاستبعاد شريكتها في حلف الناتو من برنامج مقاتلات إف-35، بما في ذلك الوقف الفوري لأي تدريب جديد لطيارين أتراك على هذه المقاتلات.

Russland S-400 Triumf (picture-alliance/dpa/V. Sharifulin)

صعّدت واشنطن من الأزمة مع تركيا بسبب سعي أنقرة للحصول على نظام دفاع جوي روسي. وكشفت الولايات المتحدة عن خطة لاستبعاد شريكتها في حلف الناتو من برنامج مقاتلات إف-35 بما في ذلك الوقف الفوري لأي تدريب جديد لطيارين أتراك على هذه المقاتلات.

اتخذت الولايات المتحدة الخطوات الأولى لإبعاد تركيا عن برنامج مقاتلات "اف ـ35" بهدف الوصول إلى التعليق الكامل لمشاركتها في البرنامج بحلول 31 تموز/يوليو المقبل، وفقا لخطاب من وزير الدفاع الأمريكي بالوكالة باتريك شاناهان لنظيره التركي خلوص اكار.

وسيكون الإجراء الأول هو استبعاد تركيا من حضور اجتماع المائدة المستديرة الخاص بـ"اف ـ35" المقرر الأسبوع المقبل في بلجيكا كما أن أكار لن يشارك بعد الآن في صياغة الوثائق الخاصة بالطائرة المتقدمة.

ويأتي خطاب شاناهان إلى نظيره التركي، والذي أرسل الخميس وتم الكشف عنه أمس الجمعة (السابع من يونيو/حزيران)، في ظل إصرار أنقرة على المضي قدما في خططها لشراء منظومة "اس ـ400" الدفاعية من روسيا. وقد أكدت الولايات المتحدة مرارا أنه لا يمكن لتركيا أن تمتلك الاثنين معا. وقال شاناهان في خطابه "لا يزال أمامكم فرصة تغيير المسار بشأن /اس ـ400" واضعا خطوات محددة ستتخذها الولايات المتحدة على مدى الأسابيع السبعة المقبلة.

مشاهدة الفيديو 35:49

مسائية DW: مقاتلات "إف-35".. أزمة جديدة بين واشنطن وأنقرة؟

وقالت ألين لورد مساعدة وزير الدفاع الأمريكي إنه في حال لم تتخلّ تركيا بحلول الحادي والثلاثين من تموز/يوليو عن شراء نظام إس-400، فإنّ الطيارين الأتراك الذين يتدرّبون حالياً في الولايات المتحدة على طائرات إف-35 سيطردون، وستلغى عقود ممنوحة لشركات تركية لصناعة قطع لطائرات إف-35.

وبرّرت المسؤولة الأمريكية هذا الإنذار بكون تركيا أرسلت عسكريين إلى روسيا للتدرّب على استخدام صواريخ إس-400. كما أنّ واشنطن لن تسلّم أنقرة أربع طائرات اف-35 اشترتها لكنّها لا تزال في الأراضي الأمريكية.

ويأتي هذا التصعيد الأمريكي بعد أيام قليلة من تصريحات جديدة للرئيس التركي رجب طيب إردوغان أكّد فيها عدم التراجع عن الحصول على منظومة الصواريخ الروسية، مشيراً إلى أنّ تركيا لن تفكّر في شراء نظام باتريوت الأميركي المضادّ للصواريخ ما لم تكن شروط العقد منافسة لتلك الواردة في عقد صواريخ إس-400 مع روسيا. وقال إردوغان يومها "إلا أننا مع الأسف لم نتلقّ اقتراحات إيجابية من الطرف الأميركي بشأن الباتريوت".

ع.ج.م/ف.ي (أ ف ب، رويترز، د ب أ)

  • Russisches Raketenabwehrsystem S-400 (picture-alliance/AA/S. Karacan)

    السلاح الروسي يُخلخل موازين القوى في الشرق الأوسط

    تزامنت أحداث الربيع العربي مع الاحتجاجات المناهضة لبوتين، تلتها الثورة في أوكرانيا ما جعل صناع القرار في الكرملين يشعرون بعزلة قاتلة. غير أن التدخل الروسي في سوريا تزامنا مع انسحاب إدارة الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما من المنطقة، قلب موازين القوى رأسا على عقب.

  • Ukraine Russland Konflikt S-400 Luftabwehrsystem (picture-alliance/dpa/Sputnik/I. Russak)

    السلاح الروسي يُخلخل موازين القوى في الشرق الأوسط

    منظومة S-400 عنوان نجاح السلاح الروسي

    تُعتبر منظومة S-400 الروسية الصنع إحدى منظومات الصواريخ أرض–جو الأكثر تطورا في العالم، إذ يؤكد بعض الخبراء العسكريين قدرتها على اعتراض جميع أنواع الطائرات الحربية، بما في ذلك طائرة الشبح الأمريكية التي يُقال بأنها عصية عن الرادارات. وباتت هذه المنظومة من أبرز أدوات تعزيز النفوذ الروسي في الشرق الأوسط.

  • Iran - Militärparade (picture-alliance/AP Photo/E. Noroozi)

    السلاح الروسي يُخلخل موازين القوى في الشرق الأوسط

    منظومة إس 300 والردع الإيراني

    كانت إيران قد أبرمت عام 2007 صفقة مع روسيا لتزويدها بمنظومة أس 300، لكن الأخيرة أوقفت تنفيذ الاتفاق عام 2010 بسبب حظر فرضته الأمم المتحدة على مبيعات السلاح لطهران. غير أن الصفقة رأت النور مرة أخرى بعد اتفاق نووي أبرمته طهران مع القوى العالمية الكبرى. وتسلمت إيران من روسيا الدفعة الأولى من منظومة أس 300 في فبراير/ شباط 2016 بعد أن كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد وقع رسوما برفع حظر توريدها.

  • Russland Kampfjet Sukhoi Su-27 (Piotr Polak/AFP/Getty Images))

    السلاح الروسي يُخلخل موازين القوى في الشرق الأوسط

    سوخوي ـ استعراض القوة الروسية في سوريا

    تعتبر طائرة "سو-35" الروسية مقاتلة متعددة المهام من الجيل الرابع وهي نسخة معدلة من "سو-27" حصل سلاح الجو الروسي سنة 2014 على أول دفعة منها. "سو-35"، مزوّدة برادار شبكي ومحركين يمكن التحكم باتجاه دفعهما، وبأسلحة ذكية حديثة تتيح رصد وتدمير 10 أهداف جوية وأرضية في آن واحد على مسافة كبيرة وبدقة عالية. وكان دور الطيران الحربي الروسي في الأحداث السورية قد ساهم في تهافت العديد من الجيوش لشرائها.

  • MiG-21PFM Ägypten Kampfflugzeug (gemeinfrei)

    السلاح الروسي يُخلخل موازين القوى في الشرق الأوسط

    طائرات الميغ والمجد السوفييتي

    في الصورة طائرة من طراز ميغ 21 لسلاح الطيران المصري، فقد دأب الاتحاد السوفييتي سابقا على دعم حركات التحرر المناهضة للإمبريالية، بالمال والسلاح. وشمل ذلك أيضا الأنظمة والحركات القومية العربية وعلى رأسها نظام جمال عبد الناصر. عودة موسكو الحالية لحلبة الشرق الأوسط تعيد إحياء، بشكل من الأشكال، هذه الذاكرة السوفييتية.

  • Scud Missle Rakete Archiv (Getty Images)

    السلاح الروسي يُخلخل موازين القوى في الشرق الأوسط

    سكود وانتصارات صدام الوهمية

    سكود طراز لسلسلة من الصواريخ البالستية التي تم تطويرها من قبل الاتحاد السوفييتي إبان الحرب الباردة. وكانت موسكو تزود بها جيوش حلفائها في المنطقة. اشتهرت تلك الصواريخ بعدما أطلق صدام حسين 39 منها على إسرائيل إبان حرب الخليج عام 1991 في محاولة منه لاستدراج الدولة العبرية لمواجهة مباشرة كان من شأنها آنذاك تقويض التحالف العربي والدولي ضده.

  • Indien Parade zum Tag der Republik 26.01.2015 Neu Delhi (AFP/Getty Images/S. Loeb)

    السلاح الروسي يُخلخل موازين القوى في الشرق الأوسط

    روسيا المزود الرئيسي للجزائر بالسلاح

    في الصورة دبابة روسية الصنع من طراز تي ـ إس 90 من آخر ما اقتنته الجزائر. تعتبر روسيا، تقليديا، وقبلها الاتحاد السوفييتي المزود الرئيسي للجيش الجزائري بالسلاح، غير أن الأخيرة توجهت في السنوات الأخيرة إلى تنويع مصادرها وخصوصا التقرب من مزودين أوروبيين خصوصا ألمانيا.

  • Spürpanzer Fuchs undatierte Firmenhandout von Rheinmetall (picture-alliance/dpa)

    السلاح الروسي يُخلخل موازين القوى في الشرق الأوسط

    الجزائر بين الوفاء لروسيا والغزل مع ألمانيا

    رغم احتفاظها بروسيا كمزود رئيسي إلا أن الجزائر بدأت بتنويع مصادر سلاحها، إذ توجهت بشكل خاص لألمانيا، إذ حلت في المركز الأول ضمن قائمة الدول المستوردة للأسلحة الألمانية عام 2017. في الصورة المدرعة فوكس 2 التي يتم تركيبها في الجزائر بتعاون ألماني. وقد أبرمت الجزائر قبل سنوات صفقة بقيمة 14 مليار يورو تعد الأكبر من نوعها التي تبرمها البلاد مع دولة غربية منذ الاستقلال .

    الكاتب: حسن زنيند


مختارات

تركيا بين خيارين ـ صواريخ روسيا وعقوبات أمريكا، فماذا ستختار؟

تقف تركيا على مفترق طرق بين إتمام صفقة شراء صواريخ إس-400 الروسية، وبين تبعات الاعتراض الأمريكي الأطلسي على هذه الصفقة، التي أيضا يلقي الخلاف بين موسكو وانقره بشأن حرب سوريا، بظلاله عليها. فكيف ستخرج أنقره من هذا المأزق؟ (01.06.2019)  

وجهة نظر: وداعاً للديمقراطية في تركيا!

الانتخابات البلدية في اسطنبول ستشهد جولة إعادة، وبغض النظر عن نتيجة الاقتراع الجديد، فإن الواضح هو أن الديمقراطية في تركيا هي الخاسر الأكبر، كما يعتقد اركان أريكان مدير القسم التركي في مؤسسة DW في تعليقه التالي. (07.05.2019)  

تقرير: مساعي تركيا للانضمام للاتحاد الأوروبي تتلاشى

في ظل ما تعتبره حكومات الاتحاد الأوروبي انزلاقا للحكم الاستبدادي، يرى تقرير المفوضية الأوروبية السنوي أن آمال تركيا في الانضمام للاتحاد الأوروبي أخذت تتلاشى. أنقرة اتهمت التقرير بأنه لا يقدم الوضع في البلاد بشكل سليم. (29.05.2019)  

السلاح الروسي يُخلخل موازين القوى في الشرق الأوسط

منذ تدخلها العسكري في الأزمة السورية، تمكنت روسيا، وفي ظرف وجيز، من التحول إلى لاعب أساسي ومؤثر في التوازنات الاستراتيجية التي تحكم الشرق الأوسط. وبهذا الشأن توظف موسكو صناعتها الحربية المتطورة لتكريس نفوذها في المنطقة. (01.03.2018)  

تقارير إذاعية وتلفزيونية متعلقة بالموضوع

مسائية DW: مقاتلات "إف-35".. أزمة جديدة بين واشنطن وأنقرة؟  

مواضيع ذات صلة

Russisches Raketenabwehrsystem S-400

تركيا بين خيارين ـ صواريخ روسيا وعقوبات أمريكا، فماذا ستختار؟ 01.06.2019

تقف تركيا على مفترق طرق بين إتمام صفقة شراء صواريخ إس-400 الروسية، وبين تبعات الاعتراض الأمريكي الأطلسي على هذه الصفقة، التي أيضا يلقي الخلاف بين موسكو وانقره بشأن حرب سوريا، بظلاله عليها. فكيف ستخرج أنقره من هذا المأزق؟

Trump und Erdogan

أردوغان يتحدى ترامب ويتمسك بـ"إس-400".. كيف ترد واشنطن؟ 04.06.2019

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يجدد تمسك بلاده بصفقة شراء منظومة "إس-400" الصاروخية من روسيا.. والولايات المتحدة تحذر مجددا من عواقب كارثية وتلوّح بالعقوبات.. ما طبيعة هذه العقوبات؟ وكيف تنظر إليها أنقرة؟ وأين روسيا من كل هذا؟

مستشار أردوغان: لم نستفد شيئا من أمريكا والناتو 04.06.2019

شدد ياسين أقطاي، مستشار الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، أن تركيا لم تستفد من الاتفاقيات العسكرية مع الولايات المتحدة وأيضا من عضويتها في حلف شمال الأطلسي "ناتو".

إعلان
Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

جولات مصورة

أضرار إعصار "هارفي" قد تصل إلى مستوى "كاترينا"  

تاريخ الملصقات الانتخابية في ألمانيا: جوارب وزهور واستفزاز وسياسة  

اللاجئون في جزيرة ليسبوس: أوضاع مزرية على أبواب الفردوس الأوروبي  

من يحكم لفترة أطول؟ تعرف على عشرة حكام في العالم!  

معرض فرانكفورت الدولي للسيارات .. سلسلة المفاجآت  

ثروة هؤلاء الثمانية تعادل ما يملكه نصف البشرية  