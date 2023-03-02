أمرض الغدة الدرقية: التشخيص والعلاج

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الغدة الدرقية من أهم الغدد فى جسم الإنسان، وهناك العديد من أمراض الغدة الدرقية التي غالبا ما لا يتم اكتشافهاز لكن أكثرها شيوعاً وانتشاراً هى قصور الغدة الدرقية وفرط نشاط الغدة الدرقية.
يؤثر التوتر والإجهاد النفسي على الصحة النفسية والصحة الجسم بشكل عام، فما علاقة التوتر باضطرابات الغدة الدرقية وصحتها وكيف تؤثر عليها؟ المزيد من التفاصيل في هذا التقرير.
التهاب الغدة الدرقية هاشيموتو، اسم يخفي أحد أكثر أمراض المناعة الذاتية شيوعاً في العالم، حيث يهاجم جهاز المناعة نفسه. فما هو هذا المرض؟ وما هي أسباب وأعراض مرض الخمول في الغدة الدرقية، الذي يسبب مشاكل صحية مختلفة؟
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