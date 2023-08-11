 أمراض الفم والأسنان تنذر بخطر الإصابة بنوبة قلبية | صحة | معلومات لا بد منها لصحة أفضل | DW | 11.08.2023

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

صحة

أمراض الفم والأسنان تنذر بخطر الإصابة بنوبة قلبية

النوبة القلبية خطر داهم لا يقتصر على كبار السن فقط، فوفقاً للخبراء فإن شرائح عمرية مختلفة يمكن أن تتعرض لهذه الإصابة فجأة، بيد أن الجسم يرسل إشارات تحذيرية قبل الإصابة، وقد تكون علامات التحذير الأولى في الفم.

الاعتناء بصحة الفم والأسنان تخفف من مخاطر الإصابة بأمراض عديدة

الاعتناء بصحة الفم والأسنان تخفف من مخاطر الإصابة بأمراض عديدة

يقول الخبراء إن الاهتمام بصحة الفم ومتابعته طبياً مهم جداً، فالمشاكل في اللثة والأسنان قد تكون أيضاً مؤشراً على علل مرضية أخرى ومنها صحة القلب.

مختارات

وغالباً ما تكون التغييرات في الفم علامة تحذير. فهو المكان الذي تظهر فيه الإشارات الأولى، غير الواضحة في الغالب من الجسم، والتي قد تعتبر نذيراً سيئاً لسرطان الفم. ولكن من الممكن أيضاً أن تشير إلى زيادة خطر الإصابة بنوبة قلبية.

كما توضح الجمعية الألمانية لطب اللثة (DG PARO) على موقعها الإلكتروني، فإن التهاب اللثة وأمراض الأوعية الدموية والقلب مرتبطان ارتباطاً وثيقاً. فإذا لم يتم علاج التهاب اللثة والأسنان فيمكن أن يساهم الأمر في دخول المزيد من البكتيريا إلى مجرى الدم، وهو ما قد يؤدي إلى التهابات تنتقل إلى القلب. الشيء المثير للاهتمام حول هذا الارتباط هو أن كليهما يشتركان في مؤشرات متشابهة، تظهر في الفم.

ووفق لتقرير نشره موقع Infranken الألماني فإن التهاب اللثة لا يؤدي دائماً إلى مرض، ولكنه يمكن أن يزيد من المخاطر بشكل كبير فما يسمى رد الفعل الالتهابي الشديد الذي تسببه البكتيريا الموجودة في البلاك، ما يعتبر علامة تحذير مهمة للأطباء.

من يعاني من قصور في القلب لن يلاحظ الأمر بشكل واضح في البداية. لكن تظهر المشاكل عندما تصل إلى مرحلة متقدمة.

لذلك هناك سبع علامات تحذيرية تظهر في الفم يجب الانتباه إليها:

  • احمرار وتورم اللثة
  • تكرار نزيف اللثة
  • انحسار اللثة ما يجعل الأسنان تبدو وكأنها أطول
  • حساسية الأسنان
  • سقوط الأسنان وتجوف دعائم الأسنان
  • رائحة الفم الكريهة
  • وجود قيح مستمر في اللثة

لذلك يؤكد الخبراء من أن "نمط الحياة الصحي المصحوب بنظافة الفم والزيارات المنتظمة لطبيب الأسنان لإجراء فحوصات وعلاجات يمكن أن يقلل بشكل كبير من مخاطر التهاب اللثة وفقدان الأسنان". 

ع.أ.ج/خ.س

  • Kunstherzimplantation

    احذر النوبة القلبية!

    تعتبر العملية الجراحية آخر أمل لكثير ممن يصابون بنوبات قلبية. ففي ألمانيا يموت كل 7 دقائق شخص نتيجة الإصابة بنوبة قلبية، ما يساوي 200 كل يوم و80 ألف كل عام.

  • Symbolbild Rettungswagen

    احذر النوبة القلبية!

    يجب اإسعاف ومعالجة أعراض النوبة القلبية فورا. لأنه يمكن فتح انسداد الشرايين خلال 3 ساعات فقط من بدء النوبة. وإلا سيتأثر تدفق الدم عبرالشرايين وبالتالي إضعاف القلب.

  • Kunstherz

    احذر النوبة القلبية!

    تحدث النوبة القلبية نتيجة ضيق الشريان التاجي بتجمد نقطة دم تسد الشريان. وهناك عوامل تؤدي إلى ذلك لا يمكن التأثير فيها وهي مرتبطة بالتقدم في السن والجنس والجينات.

  • Nordic walking

    احذر النوبة القلبية!

    يمكن تجنب النوبة القلبية والتقليل من مخاطرها بتجنب البدانة والدهون وارتفاع ضغط الدم والسكري. وممارسة الرياضة بانتظام تبقي الشرايين مرنة وتخفض نسبة الدهون في الدم.

  • Deutschland Symbolbild Medizin Herzinfarkt

    احذر النوبة القلبية!

    تختلف أعراض النوبة حسب الجنس، فأبرزها عند الرجال: ضيق التنفس وآلام في الصدر والذراع والتعرق وفقدان الوعي، أما لدى النساء فهي: آلام في أعلى البطن والتقيؤ وضيق في التنفس.

  • Symbolbild Mann mit Maßband am Bauch

    احذر النوبة القلبية!

    الفحص الدوري لضغط الدم ونسبة الكولسترول وتجنب العوامل التي تؤدي إلى النوبة وممارسة الرياضة والتغذية الصحية، تعتبر من أفضل الوسائل للوقاية من النوبة القلبية. الكاتب: عارف جابو