 أمراض الغدة الدرقية: التشخيص والعلاج | صحتك بين يديك | DW | 02.03.2023

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صحتك بين يديك

أمراض الغدة الدرقية: التشخيص والعلاج

الغدة الدرقية من أهم الغدد فى جسم الإنسان، وهناك العديد من أمراض الغدة الدرقية التي غالبا ما لا يتم اكتشافها. لكن أكثرها شيوعاً وانتشاراً هى قصور الغدة الدرقية وفرط نشاط الغدة الدرقية.

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