أمراض العولمة - وماذا بعد؟

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ينتشر فيروس جديد حول العالم، فأصبحت العولمة محل انتقادات عديدة. فماذا بعد هذا الوباء؟ هناك من يرى أنه أصبح الآن من الازم التخلص من العولمة، والعودة إلى المحلية. وهناك من يقول إنه بفضل العمل الرقمي عن بعد ستتسارع العولمة.
لا يزال منشأ فيروس كورونا يثير الجدل بين من يقول إنه تسرب من مختبر في مدينة ووهان الصينية وبين رأي يذهب إلى أنه انتقل من الخفاش إلى البشر عبر حيوان وسيط. ماذا يقول عالم الفيروسات الألماني كريستيان دروستن اليوم؟
قوبل قرار الرئيس التونسي قيس سعيد حل المجلس الأعلى للقضاء برفض محلي ودولي. فما الأبعاد التي قد تأخذها الأزمة الجديدة في مسلسل الأزمات التي تعيشها تونس، مهد الربيع العربي وآخر حامل لمشعله؟
لم يعد الدنماركيون ملزمين بارتداء الكمامة أو إظهار الاختبارات السلبية لفيروس كورونا بعد إعلان البلاد رفع كل القيود التي كانت مفروضة بسبب الجائحة. ما يعني أيضا عودة الاحتفالات في الملاهي الليلية والملاعب الرياضية.
رأى مسؤولون صحيون أوروبيون في الحصول على جرعات تعزيزية مستمرة لمقاومة متحورات فيروس كورونا استراتيجية غير مستدامة، فيما طالب عالم فيروسات ألماني بإلغاء حجر المخالطين في حال ارتفاع أعداد الإصابات بشكل كبير للغاية.
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