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أمراض العولمة - وماذا بعد؟

ينتشر فيروس جديد حول العالم، فأصبحت العولمة محل انتقادات عديدة. فماذا بعد هذا الوباء؟ هناك من يرى أنه أصبح الآن من الازم التخلص من العولمة، والعودة إلى المحلية. وهناك من يقول إنه بفضل العمل الرقمي عن بعد ستتسارع العولمة.