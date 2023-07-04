أمة الأسلحة - هوس السلاح القاتل في أمريكا

في الوقت الذي تطالب فيه بعض المبادرات بضوابط أكثر صرامة، يصر آخرون على حقهم الدستوري في الدفاع عن أنفسهم. وهؤلاء يعتبرون حمل السلاح جزءا من هويتهم الأمريكية. يرسم الفيلم الوثائقي صورة أمة مسلحة: يزور معدو الفيلم أكاديمية الرماية Gunsite في أريزونا، والتي هي أكبر مدرسة خاصة للرماية في العالم. هناك يمارس عشاق الأسلحة من جميع أنحاء البلاد مهاراتهم في الرماية.

يلتقي معدو الفيلم أيضا بأشخاص مثل براندون وولف الناجي من المذبحة البشعة في ملهى Pulse الليلي. فمنذ وقوع هذه المأساة يكافح براندون من أجل إصلاح قانون الأسلحة في الولايات المتحدة. في المقابل يسعى فيليب سميث، مؤسس الرابطة الوطنية الأفرو أمريكية للأسلحة النارية، إلى إقناع أكبر عدد ممكن من المواطنين الأفرو أمريكيين بحيازة السلاح.

أما الطبيبة ستيفاني بوني ترى بأم عينها يوميا نتائج استخدام الأسلحة النارية، فهي تعمل في مستشفى في نيوارك في ولاية نيوجيرسي. ففي وحدة العناية المركزة التي تشرف عليها يعالج بشكل رئيسي تقريبا ضحايا حوادث إطلاق النار. وترى الطبيبة أن سوء استخدام الأسلحة في الولايات المتحدة تحول منذ فترة طويلة إلى وباء حقيقي.

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DW عربية

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