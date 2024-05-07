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أمام المحكمة - ممثلة إباحية تصف "اللقاء" الجنسي مع ترامب

٧ مايو ٢٠٢٤

قالت نجمة إباحية سابقة بالمحكمة إنها مارست الجنس عام 2006 مع ترامب الذي ينفى ذلك ورغم قلة أهمية هذه القضية عن ثلاث أخريات لكنها الوحيدة المؤكد أن يُنظر فيها قبل انتخابات الرئاسة. كما أنه متهم بشراء صمتهما بانتخابات 2016.

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في قاعة المحكمة المزدحمة في مانهاتن بمواجهة ترامب جلست نجمة الأفلام الإباحية ستورمي دانييلز على مقعد الشهود على يسار هيئة المحلَّفين.
في قاعة المحكمة المزدحمة في مانهاتن بمواجهة ترامب جلست نجمة الأفلام الإباحية ستورمي دانييلز على مقعد الشهود على يسار هيئة المحلَّفين.صورة من: Steven Hirsch/AFP

أدلت نجمة الأفلام الإباحية ستورمي دانييلز بشهادتهافي المحاكمة الجنائية للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب اليوم الثلاثاء (السابع من مايو / أيار 2024) قائلة إنه مارس الجنس معها في جناحه بأحد الفنادق في عام 2006.

وفي قاعة المحكمة المزدحمة في مانهاتن جلست على مقعد الشهود على يسار هيئة المحلّفين في مواجهة ترامب. وروَت دانييلز التي بدت متوترة بعض الشيء، ما حدث في عام 2006 عندما التقت ترامب على هامش منافسة للغولف.

قالت نجمة إباحية سابقة في المحكمة إنها مارست الجنس مع ترامب عام 2006 وأنه اشترى صمتهما في انتخابات 2016 بـ130 ألف دولار.
قالت نجمة إباحية سابقة في المحكمة إنها مارست الجنس مع ترامب عام 2006 وأنه اشترى صمتهما في انتخابات 2016 بـ130 ألف دولار.صورة من: Jane Rosenberg /REUTERS

وقالت دانييلز (عمرها 45 عاما) إنها التقت بترامب في بطولة للغولف عند بحيرة تاهو. وكان ترامب قطب العقارات في نيويورك في ذلك الوقت يقدم برنامج تلفزيون الواقع الشهير (ذا أبرينتايس).

وشهدت دانييلز اليوم الثلاثاء بأنها "غابت عن الوعي" بعد أن منعها ترامب من مغادرة الغرفة، رغم أنها لم تتعاطَ أي مخدرات أوكحوليات. وأضافت أنها استيقظت على السرير وكانت بدون ملابس.

وتابعت وهي تصف ممارسة الجنس مع ترامب "كنت أحدق في السقف ولم أعرف كيف وصلت إلى هناك، كنت أحاول التفكير في أي شيء آخر غير ما كان يحدث".

ممثلة الأفلام الإباحية السابقة ستورمي دانيلز تكشف تفاصيل جديدة عن علاقتها بترامب

وقالت دانييلز -واسمها الحقيقي ستيفاني كليفورد- إنها لم تطلب من ترامب التوقف. وأضافت: "لم أقل أي شيء على الإطلاق" وذكرت أنها غادرت غرفة الفندق بسرعة بعد ذلك.

ولم يصدر أي رد فعل من ترامب، الذي تولى رئاسة الولايات المتحدة في الفترة من 2017 إلى 2021 والمرشح الجمهوري للرئاسة الأمريكية هذا العام، وهو يتابع شهادتها.

ونفى ترامب ممارسة الجنس مع دانييلز، وقال فريق الدفاع عنه إنها كانت تسعى للحصول على دور في برنامج (ذا أبرينتايس). وأدى اللقاء المزعوم في النهاية إلى محاكمة جنائية لترامب، وهي الأولى لرئيس أمريكي سابق.

وترامب (77 عاما) متهم بتزوير سجلات تجارية للتستر على دفع مبلغ 130 ألف دولار لدانييلز لشراء صمتها خلال انتخابات عام 2016. ودفع السياسي الجمهوري ببراءته وقال إن المحاكمة هي محاولة لعرقلة محاولته العودة للبيت الأبيض خلال الانتخابات التي سينافس فيها الرئيس الديمقراطي جو بايدن في الخامس من نوفمبر / تشرين الثاني 2024.

ويُنظر إلى هذه القضية على نطاق واسع بأنها أقل أهمية من ثلاث محاكمات جنائية أخرى يواجهها ترامب، لكنها القضية الوحيدة المؤكد أن ينظر فيها القضاء قبل الانتخابات. وتتهم القضايا الأخرى ترامب بمحاولة إلغاء هزيمته الرئاسية عام 2020 وإساءة التعامل مع وثائق سرية بعد ترك منصبه. ودفع ترامب ببراءته في القضايا الثلاث.

ع.م/ص.ش (رويترز ، أ ف ب)

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