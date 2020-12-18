أمام البرلمان الألماني.. غوتيريش يشيد بدور برلين في دعم السلام والتعددية

أشاد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بألمانيا ووصفها بأنها "قوة من أجل السلام" و"ركيزة للتعددية"، وذلك خلال كلمة ألقاها أمام البرلمان الألماني "بوندستاغ" بمناسبة مرور 75 عاماً على تأسيس الأمم المتحدة.

وقال غوتيريش وهو يلقي خطابه ببطء ولكن بثقة باللغة الألمانية: "بصفتي أميناً عاماً للأمم المتحدة، أشهد يومياً السبل التي تضطلع من خلالها ألمانيا بدور رائد في العالم بوعيها ومسؤوليتها التاريخية العميقة... أرى كيف تواجه ألمانيا أكبر تحديات في عصرنا".

وذكر الأمين العام للأمم المتحدة أن "ألمانيا حليف مهم في السعي من أجل السلام على مستوى العالم"، مدللاً على ذلك ببعثاتها في أفغانستان ومنطقة الساحل بأفريقيا. وأعرب غوتيريش بوضوح عن شكره للمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل على مبادرتها لعقد مؤتمر دولي بشأن ليبيا ببرلين في كانون الثاني/يناير الماضي.

"لقاحات كورونا يجب أن تكون منفعة عامة عالمية"

وفي نفس الخطاب، دعا غوتيريش إلى توزيع عادل للقاحات ضد فيروس كورونا في جميع أنحاء العالم. وقال غوتيريش "من المهم الآن النظر إلى اللقاحات على أنها منفعة عامة عالمية... يجب أن تكون متاحة وبأسعار معقولة في كل مكان وللجميع. لقاح ملك للشعب".

وأعرب غوتيريش - وسط تصفيق النواب - عن تقديره العميق لمؤسسي شركة "بيونتيك" الألمانية للأدوية الحيوية، أوغور شاهين وأوزليم توريشي، على "مساهمتهما العظيمة في تطوير اللقاح"، كما شكر الحكومة الألمانية على التزامها بتطوير وتوزيع عادل للقاحات والتشخيصات والعلاجات.

وقال غوتيريش إنه يجب أيضاً التصدي لـ"فيروس التضليل"، وأضاف: "في جميع أنحاء العالم نرى الشعبوية تتجاهل العلم وتضلل الناس. المعلومات المضللة والخرافات ونظريات المؤامرة الجامحة في انتشار"، مؤكداً أن الأمم المتحدة تعمل على "بناء الثقة في التطعيم - على أساس العلم والحقائق".

ع.ش/خ.س (د ب أ)