أمازون أوروبا ـ ناشطون بيئيون يدقون ناقوس الخطر

بوليسيا التي تدعى أيضا "أمازون أوروبا" هي منطقة أرض رطبة وتعد من أكثر المناطق تنوعًا من الناحية البيولوجية في العالم لكنها الآن معرضة للخطر:
بسبب إنشاء ممر مائي ضخم. تمتد بوليسيا على الأراضي البيلاروسية والأوكرانية والبولندية.
يريد الناشطون البيئيون إيرينا كاشبي وبافل بينشوك وإيليني فيندراس الحفاظ على التنوع البيولوجي في بوليسيا. قدموا طلبا إلى اليونسكو كي تصبح منطقة بوليسيا أحد مواقع التراث العالمي وبالتالي تصبح محمية من كافة أعمال البناء فيها.
تقول إيرينا كاشبي: "فقط اعتراف اليونسكو بوطني بوليسيا كموقع تراث عالمي يمكن أن ينقذه". ولدت وترعرعت هناك، وما زالت جدتها تعيش في المنطقة. هي تسعى لحماية العديد من الحيوانات الثديية المهددة بالانقراض وكذلك ملايين الطيور.
وكي يلقى طلبهم تجاوبا لدى المنظمة الأممية يقوم العلماء بإحصاء أنواع النباتات والحيوانات ويوثقون التنوع البيولوجي الهائل كما يجمعون كل المعلومات التي يمكنهم الحصول عليها. إنها معركة سباق ضد الوقت، خاصة وأن أشغال البناء في أوكرانيا بدأت بالفعل على الممر المائي العملاق من خلال توسيع نهر بريبيات الذي يجري وسط بوليسيا ولا يبعد كثيرا عن المفاعل النووي السابق تشيرنوبيل.
لو استمر المشروع سيصبح هذا الممر النهري أطول ممر مائي في أوروبا ويربط بحر البلطيق بالبحر الأسود: أي 2000 كيلومتر من غدانسك في بولندا إلى خيرسون في أوكرانيا لكن ذلك سيكون على حساب طبيعة بوليسيا.
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