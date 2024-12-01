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أليما هوتاكي

محررة في القسم الرياضي

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موضوعات من أليما هوتاكي

241203 DW Faktencheck Fact Check | Aleppo Syrien EN

DW تتحقق: انتشار صور ومقاطع مفبركة مع تجدد القتال بسوريا

DW تتحقق: انتشار صور ومقاطع مفبركة مع تجدد القتال بسوريا

قامت DW بالتحقق من صحة العديد من الصور والمقاطع المصورة التي انتشرت على منصات التواصل الاجتماعي مع تجدد القتال بسوريا.
سياسة٤ ديسمبر ٢٠٢٤
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