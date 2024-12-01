You need to enable JavaScript to run this app.
تخطي إلى المحتوى
تخطي إلى القائمة الرئيسية
تخطي إلى المزيد من صفحات DW
أحدث الفيديوهات
ملفات صوتية
مناطق
الشرق الأوسط
شمال إفريقيا
ألمانيا
أوروبا
محاور
بيئة ومناخ
صحة
هجرة ولجوء
حقوق الإنسان
أبواب
سياسة واقتصاد
علوم وتكنولوجيا
رياضة
ثقافة ومجتمع
منوعات
قضايا راهنة
أزمة الائتلاف الحاكم في ألمانيا
الهجرة واللجوء إلى أوروبا
حرب غزة وارتداداتها
ملفات صوتية
أحدث الفيديوهات
بث مباشر
أليما هوتاكي
محررة في القسم الرياضي
تخطي إلى الجزء التالي موضوعات من أليما هوتاكي
موضوعات من أليما هوتاكي
DW تتحقق: انتشار صور ومقاطع مفبركة مع تجدد القتال بسوريا
DW تتحقق: انتشار صور ومقاطع مفبركة مع تجدد القتال بسوريا
قامت DW بالتحقق من صحة العديد من الصور والمقاطع المصورة التي انتشرت على منصات التواصل الاجتماعي مع تجدد القتال بسوريا.
سياسة
2024/12/4
٤ ديسمبر ٢٠٢٤
الانتقال إلى الصفحة الرئيسية