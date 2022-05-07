 أليكسي نافالني: فيلم وثائقي مثير | واحة الثقافة | DW | 14.05.2022

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واحة الثقافة

أليكسي نافالني: فيلم وثائقي مثير

فيلم وثائقي مثير كأفلام الجريمة عن أليكسي نافالني. لماذا عاد خصم الكرملين إلى روسيا رغم محاولة قتله بالسمّ والتهديد بالاعتقال؟ حوار مع المخرج دانييل روهر حول المؤامرات والرؤى السياسية.

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نجوم وبريق في مهرجان كان السينمائي 14.05.2022

Gedenkkopf einer Königinmutter, Hersteller*in nicht dokumentiert, Königreich Benin, Nigeria, 18./19. Jh., Kupferlegierung; H: 43,5 cm, B: 24 cm, T: 26,5 cm, hergestellt für den Oba (König) von Benin, seit 1901 im RJM Köln (RJM Inv. Nr. 48) Commemorative head of a queen mother, artist not documented, Benin Kingdom, Nigeria, 18th/19th c., copper alloy; h: 43.5 cm, w: 24 cm, d: 26.5 cm; produced for the Oba (king) of Benin, in the RJM Cologne since 1901 (RJM inv. no. 48). Köln, 29.04.2022

الفن منهوب منذ الحقبة الاستعمارية 14.05.2022

2019-11-26 21:54:16 UTRECHT - Das russische Kunstkollektiv Pussy Riot mit ua Yekaterina Samutsevich, Nadezhda Tolokonnikova und Maria Alyokhinage gibt ein Konzert im Pandora-Raum von TivoliVredenburg. ANP KIPPA PAUL BERGEN

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واحة الثقافة - آفاق جديدة - الفن وتأثيره على إدراكنا للعالم 14.05.2022

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