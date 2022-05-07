أليكسي نافالني: فيلم وثائقي مثير

الروس يواصلون الاحتجاج على الحرب والسلطات تعتقل المزيد منهم

احتجاجات في سويسرا ضد الغزو الروسي لأوكرانيا. وفي روسيا ذاتها، أعلن معارضون اعتصاما في نحو ثلاثين مدينة روسية واحتجوا أيضا على "انهيار الاقتصاد وضد بوتين" وللإفراج عن المعارض نافالني. ليتم القبض على نحو 200 شخص.