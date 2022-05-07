أليكسي نافالني: فيلم وثائقي مثير

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فيلم وثائقي مثير كأفلام الجريمة عن أليكسي نافالني. لماذا عاد خصم الكرملين إلى روسيا رغم محاولة قتله بالسمّ والتهديد بالاعتقال؟ حوار مع المخرج دانييل روهر حول المؤامرات والرؤى السياسية.
بعد النطق بالحكم الصادر بحقه سجناً مشدداً لتسع سنوات، آليكسي نافالني، أقوى معارضي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يتعهد بمواصلة المعركة ضد الكرملين والعمل على "كشف الحقيقة لشعب روسيا".
احتجاجات في سويسرا ضد الغزو الروسي لأوكرانيا. وفي روسيا ذاتها، أعلن معارضون اعتصاما في نحو ثلاثين مدينة روسية واحتجوا أيضا على "انهيار الاقتصاد وضد بوتين" وللإفراج عن المعارض نافالني. ليتم القبض على نحو 200 شخص.
أعلنت موسكو أنها ستبدأ ملاحقات قانونية ضد شركة ميتا المالكة لإنستغرام وفيسبوك وواتس آب، متهمة إياها بنشر "دعوات قتل" ضد الروس. هذا في وقت، وسع يوتيوب حظر وسائل الإعلام الممولة من روسيا ليشمل أنحاء العالم وليس فقط أوروبا.
قادت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل البلاد خلال العديد من الأزمات الدولية. فما مدى نجاحها في تجاوز الأزمات؟ وثائقي لـDW بعنوان "أنغيلا ميركل - الإبحار في عالم كثير الأزمات" يكشف آراء رؤساء دول وحكومات سابقين في ميركل.
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