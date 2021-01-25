ألونسو يضع حداً لشائعات انتقاله إلى مونشنغلادباخ

وضع لاعب المنتخب الإسباني السابق، تشابي ألونسو، حداً للشائعات التي تدور عن انتقاله لتدريب فريق بوروسيا مونشنغلادباخ الألماني لكرة القدم، حيث مدد عقده مع نادي ريال سوسييداد الإسباني اليوم الجمعة (26 آذار/مارس).

وذكرت تقارير لصحيفة "بيلد" ومجلة "شبورت بيلد"، قبل أيام أن ألونسو (39 عاماً) وافق على تولي تدريب مونشنغلادباخ خلفاً لماركو روزه. لكن ألونسو حسم اليوم الجمعة أمر استمراره في تدريب الفريق الثاني بنادي ريال سوسييداد حتى عام 2022 .

وقال ألونسو :"أريد مواصلة تطوير هذا المشروع. لدي فهم جيد للناس الذين يعملون هنا، وأنا سعيد للغاية بالبقاء هنا". ولعب تشابي ألونسو خلال مسيرته لفريقي ليفربول الإنجليزي وريال مدريد الإسباني، كما قضى ثلاثة مواسم ضمن صفوف بايرن ميونخ الألماني، وتوج مع المنتخب الإسباني بلقبي كأس الأمم الأوروبية في نسختي 2008 و2012 ولقب كأس العالم 2010.



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