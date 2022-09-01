ألوان زاهية تتحدى الوباء

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في منتصف فترة الإغلاق تأسس برنامج تدريبي في غانا للنساء المهددات بالسقوط في براثن الفقر. وأصبحت للنساء الآن ـ بعدما صِرن مصممات أزياء ـ فرصة للاستقلال المادي.
في واحدة من المرات النادرة في تاريخ النهائيات الإفريقية، يدخل منتخب جزر القمر مواجهته أمام الكاميرون في دور 16 دون طاقم حراس مرمى بسبب إصابة اثنين بكورونا وآخر خلال مباراة غانا.
يبدو أن أزمة جائحة كورونا قد ضاعفت جهود الحكومة الفرنسية في إعادة الشركات الفرنسية إلى فرنسا وهو ما سيؤدي إلى خلق المزيد من فرص العمل. بيد أن السؤال هو هل تفلح الحكومة في إعادة توطين الشركات الفرنسية من الخارج؟
يموت عدد كبير من الأطفال في أوروبا كل عام غرقاً. مبادرة لجامعة ألمانية تهدف إلى تحسين قدرة الصغار على السباحة. النتائج الأولى مشجعة، لكن المشاكل الناتجة عن عدم توفر البنية التحتية والمدربين لا تزال قائمة.
رغم ما تشهده مدينة طنجة المغربية من ازدهار تجاري وتقدم عمراني وتطور تكنولوجي، إلا أن ذلك لا ينعكس بشكل مباشر على حياة الفقراء فيها كما يبدو. هنا لمحة عن مدى تباعد العوالم في طنجة، كما تراها مراسلة DW.
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