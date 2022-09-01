 ألوان زاهية تتحدى الوباء | DW الأخبار | DW | 01.09.2022

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DW الأخبار

ألوان زاهية تتحدى الوباء

في منتصف فترة الإغلاق تأسس برنامج تدريبي في غانا للنساء المهددات بالسقوط في براثن الفقر. وأصبحت للنساء الآن ـ بعدما صِرن مصممات أزياء ـ فرصة للاستقلال المادي.

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وصل مفتشو الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى محطة زابوريجيا النووية في جنوب أوكرانيا، في مهمّة محفوفة بالمخاطر.

وصول فريق الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى محطة زابوريجيا النووية 01.09.2022

قتل في البصرة 4 مقاتلين في مواجهات بين سرايا السلام، الجناح العسكري للتيار الصدري، وعصائب أهل الحق الموالية لإيران.

اشتباكات عنيفة تمتد للبصرة بعد عودة الهدوء النسبي لبغداد 01.09.2022

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أحلام ذهبت أدراج الرياح 01.09.2022

هل يؤثر التطعيم ضد فيروس كورونا على الدورة الشهرية؟

هل يؤثر التطعيم ضد فيروس كورونا على الدورة الشهرية؟ 01.09.2022

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الأمم المتحدة تدعو إلى جمع مساعدات لما وصفته كارثة بيئية مدمرة في باكستان

الامم المتحدة: الملايين من الأطفال والنساء يواجهون خطرا بعد الفيضانات التي ضربت باكستان 01.09.2022

تقرير الأمم المتحدة يحتمل وجود جرائم ضد الإنسانية في شينجيانغ وبكين تنفي

تقرير الأمم المتحدة يحتمل وجود جرائم ضد الإنسانية محتملة في شينجيانغ وبكين تنفي 01.09.2022

تسعى اسبانيا إلى تخفيف العبء على السكان بسبب ارتفاع الأسعار. وابتداء من اليوم تدخل تذكرة نقل مجانية حيز التنفيذ.

إسبانيا .. تذكرة نقل مجانية لتخفيف عبء التضخم على السكان 01.09.2022

التحق حوالي مئة وستين الف تلميذ لاجئ من أوكرانيا بالمدارس الألمانية، أمر لا يخلو من تحديات للتلاميذ وعائلاتهم.

ألمانيا.. تسجيل 160 ألف تلاميذ لاجئ من أوكرانيا في المدارس 01.09.2022

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Comoros' goalkeeper Salim Ben Boina (L) saves the ball from multiple shots during the Group C Africa Cup of Nations (CAN) 2021 football match between Morocco and Comoros at at Stade Ahmadou Ahidjo in Yaounde on January 14, 2022. (Photo by Kenzo Tribouillard / AFP) / The erroneous mention appearing in the metadata of this photo by Kenzo Tribouillard has been modified in AFP systems in the following manner: [Comoros' goalkeeper Salim Ben Boina] instead of [Morocco's goalkeeper Yassine Bounou]. Please immediately remove the erroneous mention[s] from all your online services and delete it from your servers. If you have been authorized by AFP to distribute it to third parties, please ensure that the same actions are carried out by them. Failure to promptly comply with these instructions will entail liability on your part for any continued or post notification usage. Therefore we thank you very much for all your attention and prompt action. We are sorry for the inconvenience this notification may cause and remain at your disposal for any further information you may require. (Photo by KENZO TRIBOUILLARD/AFP via Getty Images)

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