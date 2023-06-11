 ألوان الغرافيتي وتأثيرها على التربة | المستقبل الآن | DW | 18.06.2023

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المستقبل الآن

ألوان الغرافيتي وتأثيرها على التربة

يقوم فريق بحثي بأخذ عينات من التربة في برلين ويبحث في كيفية تأثير اللدائن الدقيقة الملونة للغرافيتي على نمو النباتات. تجربة تكللت بنجاح لم يكن متوقعاً.

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Strahlführungs-Installationen im Photonen-Tunnel XTD9. In der Metropolregion Hamburg entsteht eine Forschungsanlage der Superlative: Der European XFEL erzeugt ultrakurze Laserlichtblitze im Röntgenbereich – 27 000-mal in der Sekunde und mit einer Leuchtstärke, die milliardenfach höher ist als die der besten Röntgenstrahlungsquellen herkömmlicher Art.

عوالم صغيرة.. تأثير كبير 11.06.2023

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Ein künstliches Atomfass steht am 17.02.2015 in Salzgitter (Niedersachsen). Foto: Ole Spata/dpa

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