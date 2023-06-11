ألوان الغرافيتي وتأثيرها على التربة

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يقوم فريق بحثي بأخذ عينات من التربة في برلين ويبحث في كيفية تأثير اللدائن الدقيقة الملونة للغرافيتي على نمو النباتات.
تجربة تكللت بنجاح لم يكن متوقعاً.
أخذ الفنان مراد سبيع الملقب بـ"بانكسي" اليمن على عاتقه توثيق فضائع الحرب في بلاده، وهذا ما أكد عليه وجسده خلال حضوره مهرجان برلين لأفلام حقوق الإنسان بلوحات جدارية توثق كيف أن "أهوال الحرب تبتلع كل شيء".
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