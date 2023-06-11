ألوان الغرافيتي وتأثيرها على التربة

"بانكسي" اليمن.. يجسد فضائع الحرب في بلاده على جدران برلين

أخذ الفنان مراد سبيع الملقب بـ"بانكسي" اليمن على عاتقه توثيق فضائع الحرب في بلاده، وهذا ما أكد عليه وجسده خلال حضوره مهرجان برلين لأفلام حقوق الإنسان بلوحات جدارية توثق كيف أن "أهوال الحرب تبتلع كل شيء".