ألم الظهر - قلق صامت يؤثر على حياتك اليومية

ألم الظهر ليس مشكلة صحية تقتصر على فئة معينة، فقد يصبح تحديًا يوميًا، خاصة بين من هم بين سن 30 و65 عامًا. من التأثير سلبا على أداء العمل وحتى تقليص القدرة على ممارسة الرياضة، كيف يؤثر هذا الألم على حياتك وما الحل؟

ما هو ألم الظهر؟

يُعد ألم الظهر من أكثر المشكلات الصحية شيوعًا، حيث يشعر الشخص بعدم الراحة في أي منطقة من ظهره، بدءًا من أسفل الرقبة وصولًا إلى أعلى المؤخرة. ويُعزى هذا الألم إلى العديد من الإصابات والحالات الطبية المختلفة، وهو من الأسباب الرئيسية التي تدفع الأشخاص لزيارة الأطباء، بحسب ما كتب موقع كليفلاند كلينك.

أسباب وقوع ألم الظهر؟

يقول موقع "رويما ليغا" الألماني إن أكثر من 90% من مشاكل الظهر سببها توتر العضلات. ويمكن أيضا أن تنتج آلام الظهر عن الأسباب التالية:

قلة الحركة، وهو ما قد يؤدي بدوره إلى "فقدان العضلات"

كثرة الحركة عن اللازم وما تتسبب فيه من حمل زائد

القيام بحركة غير صحيحة

اتخاذ وضعيات سيئة تؤثر على العمود الفقري

الضغوط النفسية

كيف يظهر ألم الظهر؟

يشعر الأشخاص الذين يعانون من ألم الظهر بألم حادأو شدٍّ، وقد يمتد إلى أجزاء أخرى من الجسم. في كثير من الأحيان، تزداد الأعراض سوءًا مع بعض الحركات أو وضعيات الجسم. وإذا كان الألم مصحوبًا بالخدر أو الوخز أو ضعف العضلات، فقد يكون ذلك مؤشرًا على مشكلة أكبر تتطلب فحصًا طبيًا.

ولتشخيص ألم الظهر بدقة، يعتمد الأطباء على التاريخ الطبي والفحص البدني للمريض. وفي بعض الحالات، قد يكون من الضروري استخدام تقنيات التصوير مثل الأشعة السينية أو الرنين المغناطيسي أو التصوير المقطعي .

حاد، شبه حاد ومزمن - أنواع آلام الظهر

الألم الحاد: يظهر فجأة ويستمر عادة حتى ستة أسابيع. غالبًا ما يكون نتيجة لتوتر العضلات أو الإصابات أو الإجهاد المفاجئ.

الألم شبه الحاد: يستمر من ستة أسابيع إلى ثلاثة أشهر، وقد يتطلب تدخلًا طبيًا متخصصًا.

الألم المزمن: يستمر لفترة تتجاوز الثلاثة أشهر وغالبًا ما يكون أكثر تعقيدًا.

آلام الظهر- هل بنية العمود الفقري هي المشكلة؟ To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

خيارات العلاج: كيف يمكن علاج آلام الظهر؟

تتعدد طرق العلاج وفقًا للسبب وشدة الألم. ومن أكثر العلاجات فعالية العلاج الطبيعي والتمارين الموجهة لتقوية عضلات الظهر، حيث تساعد في تحسين مرونة الجسم وتقليل التوتر في الأنسجة الضامة.

تمرين ظهر القطة: يساعد في تعزيز مرونة العمود الفقري. يتم ذلك بالانحناء بالظهر إلى الأعلى أثناء وضع الركوع، ثم خفض البطن ورفع الرأس لتمديد الظهر.

تمديد مفصل الورك: يتم عن طريق الركوع على ساق واحدة مع تمديد الساق الأخرى إلى الأمام، ثم دفع الحوض للأمام لتشعر بالتمدد في مفصل الورك.

تمرين التمدد الملتوي: استلقِ على ظهرك، ثم اسحب إحدى الركبتين نحو صدرك ولفها إلى الجهة الأخرى من الجسم لتمديد العمود الفقري.

تُعتبر هذه التمارين جزءًا من برنامج علاج فعال لآلام الظهر يساعد في تعزيز الحركة وتحسين المرونة.

متى يجب زيارة الطبيب؟

تستدعي زيارة الطبيب إذا كان ألم الظهر مصحوبًا بأعراض مثل فقدان القدرة على التحكم في الأمعاء أو المثانة، أو إذا انتشر الألم إلى الساقين. كما ينبغي استشارة الطبيب في حال حدوث صعوبة في التنفس أو ألم في الصدر. إذا استمر الألم لفترة طويلة دون تحسن، يجب عليك مراجعة الطبيب للحصول على التشخيص والعلاج المناسبين.

الجراحة ليست ضرورية دائمًا

عندما يوصي الطبيب المتخصص مريض آلام الظهر بإجراء جراحة للتخلص من آلامه فإنه "كثيرا ما يطلب المريض الحصول على رأي طبيب ثان"، بحسب ما كتب موقع فوكوس الألماني. وينقل الموقع عن طبيب العظام كيم نكلاس كوله، من مركز علاج الظهر في هامبورغ، قوله "يمكن تجنب العمليات الجراحية بنسبة ٩٠ في المئة تقريبا، ما دام المريض مهتما بشكل جاد بالقيام بممارسة أنشطة بدنية".

ن.ف