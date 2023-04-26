 ألمرية - بحر من البلاستيك؟ | صنع في ألمانيا | DW | 26.04.2023

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

صنع في ألمانيا

ألمرية - بحر من البلاستيك؟

إنتاج الخضراوات والفواكه في إسبانيا مرتبط منذ عقود باستغلال المهاجرين كعمالة رخيصة تعمل في ظروف معيشية غير إنسانية وتلوث بيئي. فهل يستطيع قانون سلسلة التوريد الألماني الجديد تغيير ذلك؟

المزيد من المركز الإعلامي

DW Made in Germany Sendungslogo arabisch

صنع في ألمانيا - عندما يعيد الاقتصاد اختراع نفسه 26.04.2023

Startups, MADE Quelle: DW

إفلاس المصارف ورفع أسعار الفائدة: شركات ناشئة في أزمة؟ 19.04.2023

Titel: Erdbebensicher, MADE Quelle: ISAAC (schon insertiert)

منازل مقاومة للزلازل بفضل الذكاء الاصطناعي 19.04.2023

Climate Villain Australia, MADE Quelle: DW

الاعتماد على الوقود الأحفوري يجعل أستراليا مضرة بالمناخ 19.04.2023

المزيد صنع في ألمانيا

Humna Raza – eine Social-Media-Influencerin in Pakistan

هومنا رازا - مؤثرة ناجحة من باكستان 26.04.2023

DW Sendung Made in Germany 25.04.2023

فحم الكاكاو الحيوي من أجل المناخ 26.04.2023

DW Sendung Made in Germany 25.04.2023

لماذا تعتبر مزارع الرياح العائمة أكثر كفاءة 26.04.2023

DW Sendung Made in Germany 25.04.2023

هل تنقذ الصين الاقتصاد الروسي؟ 26.04.2023

اقرأ أيضا

Nur für die abgesprochene Berichterstattung! *** Slowflower, nachhaltige Blumen, Blütenzweig, Zierquitte, blühender Obstzweig Credit: Gabel & Spaten

زهور صديقة للبيئة لعيد الحب 14.02.2023

فيما يعد تقديم الورود من الأمور المتعارفة عليها في عيد الحب، فإن الكثير من الأزهار المقطوفة تكون ملوثة بمبيدات وتستنزف الكثير من المياه والطاقة. حركة "الزهور البطئية" تعتمد على زهور محلية صديقة للبيئة وحتى في فصل الشتاء.

17.09.2022 Plastic waste is seen in the Nile River, in Giza, Egypt, September 17, 2022. REUTERS/Mohamed Abd El Ghany

مبادرات بيئية عديدة في مصر.. فهل تحد من آثار التغير المناخي؟ 02.11.2022

أعلنت الحكومة المصرية عن مبادرات عديدة لحماية البيئة خلال السنوات الماضية وازدادت وتيرتها مع اقتراب موعد COP 27 في شرم الشيخ. لكن منظمات حقوقية وبيئية تقول إن مصر تستغل الحدث لتبييض سجلها السيء في مجال حقوق الإنسان.

People take a stroll in the river bed of the Waal as water levels dropped because of drought in Nijmegen, Netherlands, Tuesday, Aug. 9, 2022. In parts of the country a ban on daytime irrigation of agricultural land has been issued because of extreme drought. (AP Photo/Peter Dejong)

كيف يمكن أن نساعد في إعادة الحياة للأنهار والبحيرات بعد الجفاف؟ 31.08.2022

الحر والجفاف الذي تشهده أوروبا هذا الصيف يعد الأشد منذ 500 عاما. إذ أدى إلى انخفاض كبير في منسوب مياه الأنهار الرئيسية، وقد يؤدي التغير المناخي إلى تفاقم ذلك. فكيف يمكن أن تعود الحياة من جديد إلى الأنهار والبحيرات؟

ARCHIV - 25.09.2017, Niedersachsen, Munster: Ein Kampfpanzer vom Typ Leopard 2A7 fährt bei der Vorbereitung zu der Informationslehrübung «Landoperationen 2017» über den Übungsplatz. (zu Kaum noch Rüstungsexporte in die Türkei und nach Saudi-Arabien vom 07.05.2018) Foto: Philipp Schulze/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

معهد ستوكهولم لأبحاث السلام: العالم يتعثر في حقبة أخطار جديدة 23.05.2022

يرى معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام "سيبري"، أن العالم مهدد بمخاطر أمنية معقدة وغير متوقعة. لكن وفقًا لتقريره الأخير، فإن السياسيين لا يستعدون بشكل كافٍ لتلك "الحقبة الجديدة".