ألمان يتطوعون للقتال في أوكرانيا ضد الجيش الروسي

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توجه عدة مئات من المتطوعين الأجانب إلى أوكرانيا للقتال مع الجيش الأوكراني ضد الجيش الروسي، ضمن "الفيلق الدولي" الذي دعا الرئيس الأوكراني إلى تشكيله. وتقول الحكومة الأوكرانية إن حوالي 22 ألف متطوع أجنبي سجلوا أسماءهم، ضمنهم عشرات الألمان.
بعد مناشدة الرئيس الأوكراني زيلينسكي المتطوعين بالذهاب إلى أوكرانيا للقتال ضد الجيش الروسي، تعالت الأصوات في ألمانيا للتحذير من المشاركة في الحرب بأوكرانيا، فما الذي نعرفه عن مشاركة الألمان في هذا "الفيلق الدولي"؟
تتعرض المدن الأوكرانية للقصف المتواصل من القوات الروسية، وفيما تسعى روسيا إلى إحكام سيطرتها على العاصمة كييف، يكافح السكان للبقاء في مدنهم ومنازلهم. لقد دمرت حرب بوتين المدن ودفعت الناس للفرار أو للانضمام إلى القتال.
طالبت أوكرانيا الاتحاد الأوروبي باعتبار الرئيس الروسي "مجرم حرب"، وحثت في الوقت نفسه على سرعة شحن الأسلحة اللازمة للدفاع عن كييف، فيما قالت دول مجموعة السبع إن مرتكبي جرائم الحرب في أوكرانيا سيحاسبون.
كثفت روسيا هجماتها في أوكرانيا معلنة للمرة الأولى استخدام صاروخ أسرع من الصوت "تعجز عن رصده كل أنظمة الدفاع الجوي"، بينما دعا عمدة كييف الحلفاء الغربيين إلى تزويدهم بـ"أسلحة مناسبة" لإغلاق المجال الجوي لأوكرانيا.
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