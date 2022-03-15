DW الأخبار

ألمان يتطوعون للقتال في أوكرانيا ضد الجيش الروسي

توجه عدة مئات من المتطوعين الأجانب إلى أوكرانيا للقتال مع الجيش الأوكراني ضد الجيش الروسي، ضمن "الفيلق الدولي" الذي دعا الرئيس الأوكراني إلى تشكيله. وتقول الحكومة الأوكرانية إن حوالي 22 ألف متطوع أجنبي سجلوا أسماءهم، ضمنهم عشرات الألمان.