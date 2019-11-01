 ألمان كثيرون لا يزالون في مواقع القتال بسوريا والعراق | أخبار | DW | 07.11.2019

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أخبار

ألمان كثيرون لا يزالون في مواقع القتال بسوريا والعراق

لم تشأ وزارة الداخلية أن تذكر عددهم بالضبط، إلا أنها اكتفت بالقول إن الكثيرين من الأشخاص الذين غادروا ألمانيا انضموا للمقاتلين الأكراد في سوريا والعراق. الوازرة أكدت في المقابل أن نصف هؤلاء يحملون الجنسية الألمانية.

Symbolbild: Kurdenmiliz - Mitglieder der Kurdischen Volksverteidigungseinheiten (picture-alliance/dpa/S. Suna)

صورة رمزية

ذكرت مصادر أمنية ألمانية لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) اليوم الخميس (السابع من تشرين الثاني/ نوفمبر 2019) أن الكثيرين من الأشخاص الذين غادروا  ألمانيا إلى مواقع القتال بسوريا أو العراق انضموا للمقاتلين الأكراد هناك.

مختارات

وذكرت وزارة الداخلية الألمانية لـ (د.ب.أ) أن نحو نصف هؤلاء الأشخاص يحملون الجنسية الألمانية، وأضافت أنه إلى جانب ذلك يتعلق الأمر بكثيرين من حاملي جنسيات تركية أو سورية أو عراقية، لافتة إلى أن نحو 20 شخصا قتلوا في سوريا أو العراق أو تركيا منذ عام  2013.

وكانت الحكومة الاتحادية ذكرت قبل عام تقريبا أن عدد الأشخاص الذين سافروا من ألمانيا إلى مواقع قتال بسوريا والعراق يبلغ 250 شخصا تقريبا، وذلك ردا على استجواب من حزب اليسار الألماني المعارض.

وأوضحت وزارة الداخلية الألمانية لـ (د.ب.أ) أنه لا يزال هناك العشرات من الأشخاص في مناطق القتال حاليا. بيد أنها لم تحدد العدد تماما مكتفية بالقول إنه أقل مما تم الإعلان عنه في الماضي. وأشارت الوزارة إلى أن نحو مائة شخص تقريبا عادوا إلى ألمانيا، موضحة أنه هناك إجراءات تحقيق في 30 حالة منها.

وهناك نزاع حاليا بين وحدات حماية الشعب الكردية وتركيا، حيث اقتحمت الأخيرة شمالي سوريا الشهر الماضي من أجل إنشاء ما يسمى بمنطقة أمنية على الحدود، وتعتبر تركيا الوحدات الكردية تنظيما إرهابيا. وكان شاب ينحدر  من مدينة كييل الألمانية لقى حتفه قبل ثلاثة أسابيع خلال هجوم تركي شمالي سوريا، بحسب بيانات وحدات حماية الشعب الكردية.

ويشار إلى أن وحدات حماية الشعب الكردية كانت تقاتل ضد تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) في سوريا والعراق، وكانت تمثل الحليف الرئيسي للتحالف ضد التنظيم الإرهابي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية.

أ.ح/ع.ج.م (د ب أ)

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