 ألمان ذوو أصول مهاجرة يسهمون في رسم المشهد الثقافي في البلاد | معلومات للاجئين | DW | 01.10.2018

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

معلومات للاجئين

ألمان ذوو أصول مهاجرة يسهمون في رسم المشهد الثقافي في البلاد

لمعت أسماء الكثير من المهاجرين في سماء الثقافة والفن في ألمانيا لترسّخ التنوّع في المجتمع الثقافي المنفتح وتكون جسوراً بين ثقافات مختلفة في بلد ديمقراطي. لمحة عن بعض هذه الأسماء وأهم الجوائز الثقافية في ألمانيا.

Bundestag Feierstunde Kermani Applaus 23.05.2014 (picture-alliance/dpa)

نافيد كرماني أمام البونستاغ الالماني ينتقد سياسة الهجرة واللجوء (صورة من الأرشيف)

للمهاجرين والألمان ذوي الأصول المهاجرة دور كبير في إغناء المشهد الثقافي المنفتح في البلد الذي ينحدر حوالي 20% من سكانه من أصول مهاجرة.

ومن أهم الشخصيات ذي الأصول المهاجرة والتي لمعت أسماؤها في سماء الثقافة والفن في ألمانيا وامتلأت سجلاتها بالجوائز الثقافية (على سبيل المثال لا الحصر):

نافيد كرماني:

وهو مفكر ألماني-إيراني هاجر والداه إلى ألمانيا في عام 1959. وهو حاصل على اثنين من أهم الجوائز الأدبية في ألمانيا وهما: جائزة السلام لبورصة الكتاب الألماني في عام 2015، وجائزة يوزف برايتباخ في عام 2014.

يركّز كرماني، المتخصص بالشؤون الإسلامية، في كتاباته على الموضوعات التي تربط بين البشر بغض النظر عن انتمائهم الديني أو الثقافي بأسلوب فلسفي لا يخلو من الفكاهة أحياناً. ويعتبر من قلائل الكتَّاب الناطقين باللغة الألمانية ممن يذكرون اسم الإله في نصوصهم بشكل مباشر.

فاتح أكين:

وهو مخرج ومنتج أفلام وكاتب سيناريو ألماني ولد في هامبورغ لأبوين مهاجرين من تركيا. وهو حاصل على أرفع الجوائز الثقافية والفنية في ألمانيا، أبرزها جائزة الدب الذهبي عام 2004، ووسام استحقاق الجمهورية الألمانية عام 2010، بالإضافة إلى جوائز عالمية من خارج ألمانيا مثل جائزة غولدن غلوب -التي تمنحها رابطة هوليوود- عام 2018 عن فلمه "من العدم" الذي فاز كـ "أفضل فلم أجنبي"، بالإضافة إلى أكثر من 20 جائزة أخرى، منها جائزة بافاريا للأفلام عام 2018.

رفيق شامي:

Autorenporträt Rafik Schami - Sophia EINSCHRÄNKUNG (Peter Hassiepen 2015)

رفيق شامي( صورة من الأرشيف)

 

أحد أبرز كتاب المشهد الأدبي في ألمانيا تُرجمت أعماله إلى ثلاثين لغة وحصد عدداً كبيراً من الجوائز في ألمانيا وخارجها. هو ابن مدينة دمشق غادرها قبل أكثر من خمسة وأربعين عاماً، والتي حوّلها إلى مسرح للعديد من رواياته وكتاباته.

ويعتبر شامي واحداً من الكتاب الذين يؤمنون بجهود اللاجئين والمهاجرين في التعريف بالثقافة العربية ونشرها على نطاق واسع، رغم كل الظروف التي يعانون منها بعيداً عن حضن أوطانهم.

تُوّجت جهود شامي في المساهمة في تحقيق التقارب بين المشهدين الثقافيين العربي والألماني بأكثر من 30 جائزة، ولعل "جائزة غوستاف هاينمان للسلام" لكتب الأطفال والشباب التي مُنحت له في عام 2018 لن تكون الأخيرة في سجله الحافل بالجوائز منذ عام 1985.

شيركو فتاح:

Sherko Fatah (picture-alliance/ZB)

شيركو فتاح (صورة من الأرشيف)

أشهر كاتب ألماني من أصول كردية، حيث هاجر والده من كردستان العراق ليستقر في ألمانيا. وتتركز كتابات فتاح على خبرات العيش بين الثقافات، وصعوبة الاندماج في المغتَرب، والتعامل مع ظروف تتسم بالديكتاتورية، وهو يستخدم في ذلك أسلوب روايات المغامرات من أجل تكوين نظرته الأدبية إلى العالم، كما يحكي عن معاناة أكراد العراق وهجرتهم إلى إيران وتركيا وأوروبا والتحديات التي رافقتهم.

وقد حصل على حوالي عشر جوائز أدبية في ألمانيا منها جائزة برلين الفنية الكبرى وجائزة ألبرت فون كاميسو في عام 2015.

جوائز ثقافية مهمة في ألمانيا

تولي ألمانيا أهمية كبيرة للنتاجات الثقافية، حيث يتم فيها سنوياً منح العديد من الجوائز تكريماً لدور المثقفين والفنانين في المساهمة في ترسيخ المشهد الثقافي المنفتح في البلاد، ومن أهم الجوائز الثقافية في ألمانيا (على سبيل المثال لا الحصر):

جائزة الدب الذهبي للأفلام في برلين:

يعتبر المهرجان العالمي للأفلام في برلين "برليناله" من أهم المهرجانات العالمية للأفلام إلى جانب كل من مهرجاني كان والبندقية.

ويتم في المهرجان منح جوائز الدب الذهبي والدب الفضي.

جائزة الفلم الألماني في برلين:

تعتبر جائزة الفيلم الألماني الجائزة الثقافية الأكبر مالياً في ألمانيا، حيث تمنح جوائز مالية بقيمة تقارب ثلاثة ملايين يورو.

جائزة غيورغ بوشنر في دارمشتات:

تعتبر جائزة غيورغ بوشنر من أهم الجوائز الأدبية في جميع الدول الناطقة باللغة الألمانية، وتمنح منذ عام 1923 من قبل كل من بلدية دارمشتات وإدارة ولاية هيسن والحكومة الألمانية بالإضافة إلى الأكاديمية الألمانية للغة والشعر.

Deutschland Berlinale 2018 in Berlin (DW/A. Parvez)

جانب من معروضات البرليناله 2018

جائزة يوزف برايتباخ في كوبلنز:

وهي أيضاً من أهم الجوائز الأدبية في ألمانيا، إلى جانب جائزة غيورغ بوشنر. ويتم منحها من قبل كل من مؤسسة يوزف برايتباخ وأكاديمية العلوم والأدب في ماينتس، بالإضافة إلى بلدية كوبلنز.

جائزة معرض الكتاب في لايبتزغ:

يتم منح جائزة معرض الكتاب تكريماً للإصدارات الجديدة باللغة الألمانية.

جائزة الكتاب الألماني في فرانكفورت:

يتم سنوياً اختيار أفضل رواية باللغة الألمانية من قبل لجنة تحكيم متخصصة.

ومع هجرة مئات آلاف الأشخاص إلى ألمانيا في السنوات القليلة الماضية، فقد تشهد الساحة الثقافية في ألمانيا تألق أسماء المزيد من المهاجرين وذوي الأصول المهاجرة، وقد نشهد حصول أحد الأشخاص الذين كانوا ضمن قوافل المهاجرين في عام 2015، على إحدى هذه الجوائز الثقافية الرفيعة في السنوات القادمة.

محيي الدين حسين

  • Fußball UEFA Euro 2012 Schweden gegen England

    نجوم في عالم الكرة ... كانوا يوما لاجئين!

    ولد زلاتان إبراهيموفتش لأب بوسني وأم كرواتية، حيث هاجروا إلى السويد، ويلعب إبراهيموفتش مهاجما لدى نادي باريس سان جيرمو في الدوري الفرنسي، وهو كابتن منتخب السويد لكرة القدم.

  • Fußball Real Madrid Luka Modric

    نجوم في عالم الكرة ... كانوا يوما لاجئين!

    لوكا مودريتش (29 عاما) كرواتي الأصل، ويقود حاليا خط الوسط في ريال مدريد، الذي فاز معه عام 2014 بدوري أبطال أوروبا. في عام 1992 أي عندما كان في الثامنة من العمر هرب مع عائلته، بعدما استولت القوات الصربية على أجزاء كبيرة من كرواتيا، حيث قتل جده، بحسب ما كتبت صحيفة "بيلد" الألمانية.

  • Fußball Champions League Malaga CF gegen Borussia Dortmund

    نجوم في عالم الكرة ... كانوا يوما لاجئين!

    نيفين سوبوتيتش هو لاعب كرة قدم صربي بوسني من مواليد 1988 في بانا لوكا – يوغسلافيا سابقا، والبوسنة والهرسك حاليا. منذ عام 2008 يلعب سوبوتيتش مع فريق بروسيا دورتموند في مركز قلب الدفاع.

  • Fußball Premier League Manchester City Edin Dzeko

    نجوم في عالم الكرة ... كانوا يوما لاجئين!

    بدأ اللاعب إدين دجيكو مبكرا في عالم الكرة، إذ انضم إلى أشبال نادي جيليينزنيتشار ساراييفو وهو في العاشرة من العمر، ثم صعد لفريق المحترفين بالنادي .وعندما بلغ الثامنة عشر انتقل إلى الشيشان وانضم إلى نادي "إف كاي تبليتسه" وفي الصيف الحالي انضم إلى فريق "ايه اس روما" الإيطالي على سبيل الإعارة. ودجيكو هو قائد منتخب البوسنة.

  • Fußball WM 2014 - Iran Nigeria

    نجوم في عالم الكرة ... كانوا يوما لاجئين!

    عاش فيكتور موسيس (24 عاما) مع والدته ووالده الذي كان قسا كاثوليكيا في نيجيريا. وفي الحادية عشرة من عمره شهد مقتل والديه، حيث غادر البلاد إلى لندن بمساعدة من عمه هناك. بدأ اللاعب الدولي مسيرته مع أشبال نادي كريستال بالاس الإنجليزي. وفي عام 2012 انتقل إلى تشيلسي. وبعد إعارته إلى ليفربول و ستوك سيتي ، انضم موسيس، الذي يلعب في موقع الجناح الأيسر، إلى ويستهام الإنجليزي.

  • FIFA WM 2014 Bosnien und Herzegowina

    نجوم في عالم الكرة ... كانوا يوما لاجئين!

    أسمير بيغوفيتش، من مواليد 20 حزيران/ يونيو1987 في تريبيني في البوسنة والهرسك، بدأ مسيرته الكروية مع نادي بورتسموث الأنجليزي. انتقل بعدها إلى نادي ماكليسفيلد تاون، ثم نادي ستوك سيتي الانجليزي، ثم انتقل إلى نادي تشيلسي.

  • Fußball Christian Benteke

    نجوم في عالم الكرة ... كانوا يوما لاجئين!

    انضم المهاجم الدولي البلجيكي كريستيان بينتيكه (24 عاما) إلى ليفربول قادما من أستون فيلا مقابل 46.5 مليون يورو. وكريستيان بينيتيكه من مواليد 1990. عندما كان في الثانية من العمر هرب مع عائلته من جمهورية الكونغو (زائير سابقا) إلى مدينة لييج البلجيكية.

  • Fußball Bundesliga Trikots (Bildergalerie) VfL Borussia Mönchengladbbach

    نجوم في عالم الكرة ... كانوا يوما لاجئين!

    ولد اللاعب غرانيت تشاكا عام 1992 وهو من أصول ألبانية. وبدأ مسيرته الاحترافية مع نادي بازل السويسري عام 2010 ليشارك في 44 مباراة، ثم انضم بعدها إلى نادي بروسيا مونشنغلادباخ في ألمانيا.

  • Fußball Bundesliga 7. Spieltag Hertha BSC VfB Stuttgart 03.10.2014

    نجوم في عالم الكرة ... كانوا يوما لاجئين!

    ولد المهاجم فيداد إيبيسفيتش عام 984) بمدينة فلاسينيكا البوسنية، ثم انتقل بعد ذلك إلى سويسرا للعب في صفوف نادي بادن. وفي عام 2001 انتقل إلى الولايات المتحدة الأمريكية ليعود منها إلى أوروبا عام 2004 وتحديدا إلى نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، ثم إلى الدوري الألماني عبر بوابة فريق هوفنهايم. عام 2012 انتقل لفريق شتوتغارت، وهو يلعب حاليا في صفوف فريق العاصمة هيرتا برلين.

  • Fußball Bundesliga - FC Bayern München - Hamburger SV

    نجوم في عالم الكرة ... كانوا يوما لاجئين!

    ولد لاعب خط الوسط شيردان (خير الدين) شاقيري عام 1991 في كوسوفو. وقد فرت عائلته إلى سويسرا. احترف شاقيري اللعب في نادي بازل، ثم أنتقل إلى بايرن ميونخ وبعدها إلى إنترميلان، انضم حديثا إلى صفوف ستوك سيتي الانجليزي، كما يلعب لدى المنتخب الوطني السويسري. (إعداد: علاء جمعة)

    الكاتب: علاء جمعة


مختارات

نجوم في عالم الكرة ... كانوا يوما لاجئين!  

إعلان
Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

default

نوافذ تفاعلية

شاركوا معنا في الحوار عبر فيسبوك وتويتر! 

شاركوا بآرائكم عبر صفحتنا على فيسبوك

تابعونا على تويتر وشاركوا معنا في الحوار

المزيد من الموضوعات السياسية  