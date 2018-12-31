 ألماني يقاتل مع ″داعش″ في قبضة المقاتلين الأكراد بسوريا | أخبار | DW | 09.01.2019

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أخبار

ألماني يقاتل مع "داعش" في قبضة المقاتلين الأكراد بسوريا

وقع ألماني كان يقاتل مع "داعش" في قبضة المقاتلين الأكراد في بلدة هجين بشرق سوريا. وحسب بيان لهؤلاء فإن سبعة "جهاديين" أجانب آخرين تم إلقاء القبض عليهم أيضا منهم أمريكي وروسي والآخرون من جمهوريات الاتحاد السوفييتي السابق.

Syrien YPG in Rakka (picture-alliance/dpa/S. Suna)

صورة من الأرشيف لمقاتلين أكراد سوريين.

أعلنت "وحدات حماية الشعب" الكردية في سوريا اليوم الأربعاء (التاسع من كانون الثاني/ يناير 2019) إلقاء القبض في شرق سوريا على ألماني ينتمي لتنظيم "الدولة الإسلامية" المعروف على نطاق واسع باسم "داعش". وأوضحت الوحدات اليوم في بيان أنه تم إلقاء القبض على ثمانية "جهاديين" أجانب تابعين لـ "داعش" في عملية  ببلدة هجين السورية.

مختارات

فيما وصل مستشاره لشؤون الأمن القومي، جون بولتون، إلى تركيا، تطرق الرئيس الأمريكي ترامب مجددا لموضوع الانسحاب من سوريا. ترامب أكد هذه المرة أن الانسحاب سيتم "بحذر" وبعد "القيام بما ضروري لباقي الأمور". (07.01.2019)

قبل يوم من وصوله إلى أنقرة، طالب مستشار الأمن القومي الأمريكي، جون بولتون، من تركيا بأن تضمن سلامة المقاتلين الأكراد، حلفاء واشنطن في الحرب ضد "داعش"، قبل الانسحاب من سوريا. الرد التركي على تصريحات بولتون لم يتأخر كثيرا. (06.01.2019)

وبحسب بيانات الوحدات، فإن الألماني الموقوف والمكنى "أبو إبراهيم الألماني" يبلغ من العمر 31 عاما. وقال ريدور خليل، المتحدث باسم وحدات حماية الشعب الكردية، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن الرجل الألماني وُلد في مدينة دورتموند.

يشار إلى أن "قوات سوريا الديمقراطية"، التي تشكل وحدات حماية الشعب الكردية المكون الرئيسي لها، استولت على أجزاء واسعة في سوريا من تنظيم "داعش". ويقبع في سجون هذه القوات مئات المتشددين من بينهم العديد من الألمان أيضا.

وتعد المنطقة المحيطة بمدينة هجين بالقرب من الحدود مع العراق أحد آخر المناطق السورية التي تقع تحت سيطرة تنظيم "داعش". وبحسب المقاتلين الأكراد فإن المقبوض عليهم من الجهاديين الأجانب كانوا يخططون لهجوم على مدنيين من أجل وقف زحف هجوم "قوات سوريا الديمقراطية".

ويشار إلى "الوحدات الكردية" نشرت في بيانها أسماء وجنسيات "الجهاديين" الثمانية. وحسب البيان فإن بين هؤلاء أمريكي قاصر (16 سنة) وألماني وروسي والبقية من جمهوريات الاتحاد السوفييتي السابق.

ي.ب/أ.ح (د ب أ، أ ف ب)

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