ألماني يطلق مبادرة فريدة للحفاظ على البيئة من آثار التدخين

أمام ارتفاع استهلاك التدخين في أماكن متفرقة حول العالم، وتأثير ذلك السلبي على البيئة، لم يتردد مواطن ألماني في إطلاق مبادرة فريدة من نوعها، من أجل الحفاظ على البيئة، التي تُعاني أكثر من أي وقت مضى من كثير من السلوكيات الخاطئة.
أما عن هذه المبادرة، فقد أورد موقع صحيفة "برلينه تسايتونغ" أن ستيفان فون أورلو (49 عاماً)، يدعو إلى الحصول على مبلغ مالي معين من خلال جمع أعقاب السجائر وإعادتها بدلاً من رميها في الشارع أو أماكن أخرى، وأضاف الموقع الألماني أن العريضة، التي أطلقها فون أولو جمعت حتى الآن حوالي 50 ألف توقيع على الإنترنت.
ولفت موقع "مورغن بوست" الألماني أن فون أورلو، يقترح الحصول على مبلغ 20 سنتاً على كل سيجارة (4 يورو لكل علبة) جراء إعادة أعقاب السجائر إلى المتاجر المتخصصة في بيع السجائر. وأضاف: "يومياً يتم في ألمانيا تدخين أكثر من 200 مليون سيجارة في اليوم، حيث تُرمى الغالبية الكبرى من أعقاب السجائر في الشارع، وينتهي بها الأمر لحقاً في مياهنا".
من جهته، قال يان موك الرئيس التنفيذي لجمعية السجائر إن "أنظمة إرجاع العلب والقناني والأشياء الأخرى القابلة للاستخدام من جديد أمر معقول، وذلك بهدف إعادة تدوير منتج ما أو عبوة ما... لكن الأمر لا ينطبق حالياً على أعقاب السجائر التي ترمى (في الشارع)".
يشار إلى أن دولة السويد، أطلقت مؤخراً عدة قوانين صارمة من أجل الحد من التدخين في بعض الأماكن العامة. فيما تسعى ألمانيا إلى السير على نفس منوال هذه الدولة الإسكندنافية في أقرب وقت ممكن، وفق ما أورد موقع القناة الألمانية الثانية "تسي دي إف".
ر.م/ع.ش
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نصائح وحيل بسيطة تساعد على الإقلاع عن التدخين
أول شرط للإقلاع عن التدخين هو أن يكون لدى المدخن حافز شخصي لفعل ذلك. لذلك عليك أن تفكر في الآثار الإيجابية التي يمكن أن تظهر في حياتك عندما تتخلى عن التدخين.
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نصائح وحيل بسيطة تساعد على الإقلاع عن التدخين
عندما تشعر بأنك تحتاج إلى تدخين سيجارة عليك أن تصرف عن نفسك هذا الشعور من خلال القيام بنشاط ما أو ممارسة هواية مفيدة كالرياضة مثلا.
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نصائح وحيل بسيطة تساعد على الإقلاع عن التدخين
الرغبة القوية في إشعال السيجارة يمكنك أن تقاومها من خلال التفكر مثلا في حجم النقود التي ادخرتها بإحجامك عن التدخين وإمكانية صرفها في الترويح عن النفس!
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نصائح وحيل بسيطة تساعد على الإقلاع عن التدخين
لا تترد في طلب المساعدة من أقرب الأشخاص إليك. وعندما تشعر أنك لن تستطيع وحدك مقاومة الرغبة في التدخين يمكنك الاتصال بالأصدقاء أو زيارتهم.
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نصائح وحيل بسيطة تساعد على الإقلاع عن التدخين
في الأيام الأولى للإقلاع عن التدخين ربما تكون متوترا ومتقلب المزاج. لذلك حاول التفاهم مع شريك حياتك حتى يتقبل حالتك المزاجية هذه لأطول فترة ممكنة.
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نصائح وحيل بسيطة تساعد على الإقلاع عن التدخين
بدلا من السيجارة تناول شيئا آخر يساعد على تخفيف توترك ويمنحك الشعور بالرضا، على سبيل المثال حلويات منخفضة السعرات الحرارية أو مشهيات خالية من السكر.
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نصائح وحيل بسيطة تساعد على الإقلاع عن التدخين
حاول أن تكون إيجابيا تجاه مزاجك السيئ. قم بفعل شيء مفيد لنفسك كأن تشم رائحة زهور أو تقوم بنزهة في الهواء الطلق. فذلك يزيد من فرص نجاحك في الإقلاع عن التدخين.
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نصائح وحيل بسيطة تساعد على الإقلاع عن التدخين
عندما يتخلى المدخن عن النيكوتين سيغيب على ما يبدو أيضا الشعور الوهمي بالاسترخاء الذي تحدثه السيجارة. ويمكن الاستعاضة عنه بالاسترخاء الصحي من خلال اليوغا مثلا.
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نصائح وحيل بسيطة تساعد على الإقلاع عن التدخين
يعد التدخين أحد أسباب فقدان الشهية ويمنح شعورا بالشبع. كما أن العديد من المدخنين السابقين يتجهون إلى تناول الحلويات كبديل للسجائر.
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نصائح وحيل بسيطة تساعد على الإقلاع عن التدخين
بعد مرور بضعة أسابيع من إقلاعك عن التدخين قد يزيد وزنك فجأة، لكن لا تقلق خصوصا إذا كنت تهتم منذ البداية بالغذاء الصحي والمتنوع! الكاتب: صلاح شرارة
الكاتب: صلاح شرارة