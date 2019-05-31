 ألماني يطلق مبادرة فريدة للحفاظ على البيئة من آثار التدخين | عالم المنوعات | DW | 06.08.2019

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منوعات

ألماني يطلق مبادرة فريدة للحفاظ على البيئة من آثار التدخين

أطلق مواطن ألماني مبادرة هي الأولى ربما من نوعها من أجل الحفاظ على البيئة من آثار التدخين. المبادرة لقيت تجاوباً كبيراً على الإنترنت ويُتوقع أن تسلط الضوء أكثر على الأخطار، التي تتهدد البيئة خصوصاً في العقود الأخيرة.

Rauchen - Aschenbecher - Nikotinersatz (picture alliance / ZB)

صورة من الأرشيف.

أمام ارتفاع استهلاك التدخين في أماكن متفرقة حول العالم، وتأثير ذلك السلبي على البيئة، لم يتردد مواطن ألماني في إطلاق مبادرة فريدة من نوعها، من أجل الحفاظ على البيئة، التي تُعاني أكثر من أي وقت مضى من كثير من السلوكيات الخاطئة.

أما عن هذه المبادرة، فقد أورد موقع صحيفة "برلينه تسايتونغ" أن ستيفان فون أورلو (49 عاماً)، يدعو إلى الحصول على مبلغ مالي معين من خلال جمع أعقاب السجائر وإعادتها بدلاً من رميها في الشارع أو أماكن أخرى، وأضاف الموقع الألماني أن العريضة، التي أطلقها فون أولو جمعت حتى الآن حوالي 50 ألف توقيع على الإنترنت.

مختارات

تشير دراسة جديدة إلى أن التدخين السلبي الذي يتعرض له الرضع في رحم أمهاتهم أو الأطفال يجعلهم عرضة لخطر الإصابة في مرحلة مقبلة من العمر لعدم انتظام ضربات القلب أو ما يعرف باسم الرجفان الأذيني. (19.10.2015)

قال باحثون من بريطانيا إن الشباب الذين يدخنون عرضة بشكل أكبر للإصابة بأزمات قلبية وبثمانية أضعاف من هم في نفس عمرهم من غير المدخنين. (30.11.2016)

ولفت موقع "مورغن بوست" الألماني أن فون أورلو، يقترح الحصول على مبلغ 20 سنتاً على كل سيجارة (4 يورو لكل علبة) جراء إعادة أعقاب السجائر إلى المتاجر المتخصصة في بيع السجائر. وأضاف: "يومياً يتم في ألمانيا تدخين أكثر من 200 مليون سيجارة في اليوم، حيث تُرمى الغالبية الكبرى من أعقاب السجائر في الشارع، وينتهي بها الأمر لحقاً في مياهنا".

من جهته، قال يان موك الرئيس التنفيذي لجمعية السجائر إن "أنظمة إرجاع العلب والقناني والأشياء الأخرى القابلة للاستخدام من جديد أمر معقول، وذلك بهدف إعادة تدوير منتج ما أو عبوة ما... لكن الأمر لا ينطبق حالياً على أعقاب السجائر التي ترمى (في الشارع)".

يشار إلى أن دولة السويد، أطلقت مؤخراً عدة قوانين صارمة من أجل الحد من التدخين في بعض الأماكن العامة. فيما تسعى ألمانيا إلى السير على نفس منوال هذه الدولة الإسكندنافية في أقرب وقت ممكن، وفق ما أورد موقع القناة الألمانية الثانية "تسي دي إف".

ر.م/ع.ش

  • Zigarettenqualm wird in die Luft gepustet

    نصائح وحيل بسيطة تساعد على الإقلاع عن التدخين

    أول شرط للإقلاع عن التدخين هو أن يكون لدى المدخن حافز شخصي لفعل ذلك. لذلك عليك أن تفكر في الآثار الإيجابية التي يمكن أن تظهر في حياتك عندما تتخلى عن التدخين.

  • Symbolbild Fitnessstudio

    نصائح وحيل بسيطة تساعد على الإقلاع عن التدخين

    عندما تشعر بأنك تحتاج إلى تدخين سيجارة عليك أن تصرف عن نفسك هذا الشعور من خلال القيام بنشاط ما أو ممارسة هواية مفيدة كالرياضة مثلا.

  • Junge Frau wirft Euromünze in Sparschwein

    نصائح وحيل بسيطة تساعد على الإقلاع عن التدخين

    الرغبة القوية في إشعال السيجارة يمكنك أن تقاومها من خلال التفكر مثلا في حجم النقود التي ادخرتها بإحجامك عن التدخين وإمكانية صرفها في الترويح عن النفس!

  • Flash-Galerie 150 Jahre Telefon

    نصائح وحيل بسيطة تساعد على الإقلاع عن التدخين

    لا تترد في طلب المساعدة من أقرب الأشخاص إليك. وعندما تشعر أنك لن تستطيع وحدك مقاومة الرغبة في التدخين يمكنك الاتصال بالأصدقاء أو زيارتهم.

  • Streitendes Paar gestellte Szene

    نصائح وحيل بسيطة تساعد على الإقلاع عن التدخين

    في الأيام الأولى للإقلاع عن التدخين ربما تكون متوترا ومتقلب المزاج. لذلك حاول التفاهم مع شريك حياتك حتى يتقبل حالتك المزاجية هذه لأطول فترة ممكنة.

  • Süßwarenmesse in Köln 2013

    نصائح وحيل بسيطة تساعد على الإقلاع عن التدخين

    بدلا من السيجارة تناول شيئا آخر يساعد على تخفيف توترك ويمنحك الشعور بالرضا، على سبيل المثال حلويات منخفضة السعرات الحرارية أو مشهيات خالية من السكر.

  • Frau riecht an Blume

    نصائح وحيل بسيطة تساعد على الإقلاع عن التدخين

    حاول أن تكون إيجابيا تجاه مزاجك السيئ. قم بفعل شيء مفيد لنفسك كأن تشم رائحة زهور أو تقوم بنزهة في الهواء الطلق. فذلك يزيد من فرص نجاحك في الإقلاع عن التدخين.

  • Symbolbild Frau Entspannung in der Natur

    نصائح وحيل بسيطة تساعد على الإقلاع عن التدخين

    عندما يتخلى المدخن عن النيكوتين سيغيب على ما يبدو أيضا الشعور الوهمي بالاسترخاء الذي تحدثه السيجارة. ويمكن الاستعاضة عنه بالاسترخاء الصحي من خلال اليوغا مثلا.

  • Symbolbild Kopfschmerzen Migräne

    نصائح وحيل بسيطة تساعد على الإقلاع عن التدخين

    يعد التدخين أحد أسباب فقدان الشهية ويمنح شعورا بالشبع. كما أن العديد من المدخنين السابقين يتجهون إلى تناول الحلويات كبديل للسجائر.

  • Über den Tellerrand kochen Internationale Küche

    نصائح وحيل بسيطة تساعد على الإقلاع عن التدخين

    بعد مرور بضعة أسابيع من إقلاعك عن التدخين قد يزيد وزنك فجأة، لكن لا تقلق خصوصا إذا كنت تهتم منذ البداية بالغذاء الصحي والمتنوع! الكاتب: صلاح شرارة

    الكاتب: صلاح شرارة


مختارات

نصائح وحيل بسيطة تساعد على الإقلاع عن التدخين

الإقلاع عن التدخين مسألة صعبة بالنسبة للكثير من المدخنين. لكن إتباع بعض النصائح البسيطة والحيل يمكنها أن تسهل على المدخنين عملية الإقلاع عن تلك العادة المضرة. (18.02.2015)  

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