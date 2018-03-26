 ألماني يطعن شابين سوريين في شجار | عالم المنوعات | DW | 09.07.2018

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منوعات

ألماني يطعن شابين سوريين في شجار

ذكرت الشرطة أن شجاراً اندلع في مدينة أوغسبورغ جنوب البلاد بين شبان سوريين وألمان أدى إلى إصابة سوري بجراح خطيرة بعد أن طعنه ألماني بسكين. وفيما لم تتضح بعد خلفيات الحادث طلبت الشرطة ممن شهد الحادث الإدلاء بشهادته.

Symbolfoto Gewalt in Schulen (picture-alliance/dpa/I. Wagner)

ذكرت عدة وسائل إعلام ألمانية أن شجاراً بين مجموعة من الشبان الألمان ونظرائهم من السوريين اندلع في عطلة نهاية الأسبوع في مدينة أوغسبورغ في ولاية بافاريا جنوب ألمانيا. وحسب إفادة الشرطة المحلية فقد لجأ شاب ألماني، يبلغ من العمر 19 عاماً، إلى سكين وهاجم به السوريين، ما أدى إلى جرح اثنين منهما. وأفادت الشرطة أن جراح أحدهما، البالغ من العمر 25 عاماً، خطيرة، وأن الشاب الآخر، البالغ من العمر 18 عاماً، أصيب بجراح خفيفة في ذراعه.

وأدى الشجار لإصابة شرطيين اثنين بجراح طفيفة. واضطرت الشرطة لاستقدام 13 سيارة شرطة حتى تستطيع السيطرة على الموقف. ونجحت الشرطة في إلقاء القبض على المهاجم وشاب ألماني آخر. وأفادت الشرطة أنها مازالت تحقق في دوافع وأسباب الشجار غير المعروفة حتى اللحظة. وفتحت السلطات الألمانية تحقيقاً بالحادث ووجهت نداء إلى من شهد الشجار للإدلاء بشهادته.

خ.س/ط.أ. 

  • Butterblumen beim Sonnenuntergang (picture-alliance/dpa/L. Mirgeler)

    رحلة في الريف البافاري الساحر

    تتميز منطقة باد تولتس في جنوب ميونخ بمناظر طبيعية تأسر القلوب. وقد تكون الوجهة المثالية للرحلات اليومية.

  • Sommerwetter am Walchensee (picture-alliance/dpa/M. Balk)

    رحلة في الريف البافاري الساحر

    يبلغ ارتفاع جبل هرتسوغشتاند أكثر من 1700 متر، ويطل على بحيرة "كوخل زيه" (اليسار)، و"فالخن زيه" (اليمين). وأصبح الوصول إلى قمته في هذه الأيام سهلاً بواسطة التلفريك، مما يعني تدفق العديد من السياح إلى القمة خلال أشهر الصيف.

  • Sommer am Walchensee in den bayrischen Alpen (picture-alliance/chromorange/B. türk)

    رحلة في الريف البافاري الساحر

    يبلغ عمق بحيرة "فالخن زيه" 190 متراً، وتعد من أجمل مناطق الرياضات المائية في بافاريا. أكسبها لون مياهها الفيروزي، وشواطئها الرملية البيضاء لقب منطقة الكاريبي البافارية. كما أنها هادئة تماماً، حيث لا يسمح بركوب القوارب البخارية عليها.

  • BG Tölzer Land | Oberbayern: Walchensee, Windsurfer (picture-alliance/DUMONT Bildarchiv/R. Eisele)

    رحلة في الريف البافاري الساحر

    كما تعتبر بحيرة "فالخن زيه" مكاناً مثالياً للغواصين، وراكبي الأمواج. إذا كنت تقود سيارتك على طول الشاطئ في يوم صيفي، يمكنك رؤية راكبي الأمواج يصطفون عند نقاط الدخول. يضمن الموقع المحمي في حوض الوادي ذي الجبال الشاهقة درجات حرارة معتدلة لطيفة.

  • Bundesstraße 11 zwischen Kochel am See und Walchensee (picture-alliance/dpa/M. Schrader)

    رحلة في الريف البافاري الساحر

    إذا كنت ترغب في العبور من بحيرة "فالخن زيه" إلى بحيرة "كوخل زيه"، عليك أن تأخذ الطريق عبر جبال كيسيل، حيث تبلغ سرعة الرياح في منحنيات ضيقة على الجبل أكثر من 9 كيلومترات (5.6 ميل) في الساعة، وهو الطريق المفضل للدراجات النارية. وللأسف بسبب كثرة الحوادث، تم حظر ركوب الدراجات النارية في عطلة نهاية الأسبوع، وتجاوز السيارات على هذا المسار.

  • Kochelsee in Bayern mit Bootsschuppen im Uferbereich (picture-alliance/chromorange/B. Türk)

    رحلة في الريف البافاري الساحر

    ترتبط الطبيعة والفن بشكل وثيق في بحيرة "كوخل زيه". في بداية القرن العشرين، كانت البحيرة نقطة التقاء لمجموعة "الفارس الأزرق" للفنانين التعبيريين. وينصح بزيارة متحف الفنان الألماني فرانتس مارك، المخصص لأعمال الفنان العظيم ومعاصريه.

  • Muenter-Haus in Murnau (picture-alliance/C. Koenig)

    رحلة في الريف البافاري الساحر

    وخلال أشهر الصيف، انتقل فرانتز مارك وأصدقاؤه من الفنانين إلى بلدة مورناو المجاورة، حيث التقى الفنانون التعبيريون في منزل فاسيلي كاندينسكي، وشريكه غابرييل مونتر، المكان الذي بات في الوقت الحالي متحفاً.

  • Oberbayern: Bad Tölz, Marktstraße (picture-alliance/DUMONT Bildarchiv/R. Eisele)

    رحلة في الريف البافاري الساحر

    يقدر عدد سكان بلدة باد تولتس التي تقع على نهر إيسار بأقل من 18 ألف نسمة. تستغرق الرحلة من ميونخ إلى باد تولتس حوالي ساعة، حيث تشكل هذه البلدة القديمة المحيطة بمناظر طبيعية خلابة نقطة انطلاق مثالية إلى الجبال والرحلات اليومية.

  • Isar Wildwasser (picture-alliance/dpa/F. Mächler)

    رحلة في الريف البافاري الساحر

    وكبديل عن الرحلة الجبلية، من الممكن القيام بجولة عبر نهر إيسار، الذي يظهر طبيعته الجامحة الأصلية في أماكن قليلة فقط.

  • Kaiserschmarrn (DW/A. Termèche)

    رحلة في الريف البافاري الساحر

    وفي نهاية رحلة مثيرة، لا بد من زيارة مقهى جبلي، حيث يمكنك الاستمتاع بأحد الأطباق التقليدية من منطقة جبال الألب، الدسمة أو الحلوة حتى على ارتفاع ألفي متر. أنيه تيرميشه/ ريم ضوا.


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