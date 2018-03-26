ألماني يطعن شابين سوريين في شجار

ذكرت عدة وسائل إعلام ألمانية أن شجاراً بين مجموعة من الشبان الألمان ونظرائهم من السوريين اندلع في عطلة نهاية الأسبوع في مدينة أوغسبورغ في ولاية بافاريا جنوب ألمانيا. وحسب إفادة الشرطة المحلية فقد لجأ شاب ألماني، يبلغ من العمر 19 عاماً، إلى سكين وهاجم به السوريين، ما أدى إلى جرح اثنين منهما. وأفادت الشرطة أن جراح أحدهما، البالغ من العمر 25 عاماً، خطيرة، وأن الشاب الآخر، البالغ من العمر 18 عاماً، أصيب بجراح خفيفة في ذراعه.

وأدى الشجار لإصابة شرطيين اثنين بجراح طفيفة. واضطرت الشرطة لاستقدام 13 سيارة شرطة حتى تستطيع السيطرة على الموقف. ونجحت الشرطة في إلقاء القبض على المهاجم وشاب ألماني آخر. وأفادت الشرطة أنها مازالت تحقق في دوافع وأسباب الشجار غير المعروفة حتى اللحظة. وفتحت السلطات الألمانية تحقيقاً بالحادث ووجهت نداء إلى من شهد الشجار للإدلاء بشهادته.

خ.س/ط.أ.

