ألماني - سوري يجتمع مع ميركل مرتدياً قبعة وسروال قصير

ذكر موقع مجلة "فوكس" أن صورة للمجلس الرقمي للحكومة الاتحادية، الذي تم تشكيله مؤخراً أثارت الكثير من الانتباه، وأضاف الموقع الألماني أن الصورة التي التقطت أمس الأربعاء (22 أغسطس/ آب 2018)، يظهر فيها أحد أفراد المجلس الرقمي للحكومة الاتحادية، وهو يرتدي سروالاً قصيراً برفقة المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل وبعض من أعضاء حكومتها، فضلاً عن أعضاء المجلس الرقمي للحكومة الاتحادية المُكون من 10 أشخاص.
وأوضح موقع صحيفة "دي فيلت" أن أياد مدعيش مؤسس بوابة البحث العلمي "ResearchGate" ظهر في الصورة وهو يرتدي سروالاً قصيراً مع قميص وحذاء رياضي أحمر، فضلاً عن قبعة باتمان، وأضاف الموقع الألماني أن أياد مدعيش، كان يضع أيديه في سرواله القصير أثناء التقاط الصورة في مركز المستشارية بالعاصمة الألمانية برلين.
وأشار موقع "فوكس" أن ملابس أياد مدعيش، الذي ولد في مدينة فولفسبورغ من أب مهاجر سوري، أثارت الانتقادات على وسائل التواصل الاجتماعي، فيما ذكرت الحكومة الاتحادية أن بوابة البحث العلمي "ResearchGate"، والتي يُعتبر أياد مدعيش من مؤسسيها، تربط حوالي 13 مليون باحث علمي من كافة أنحاء العالم، وتمكنهم من تبادل خبراتهم وأبحاثهم العلمية.
وتابع نفس المصدر أن أياد مدعيش (38 عاماً)، أعاد بنفسه نشر بعض الانتقادات التي طالت ملابسه على مواقع التواصل الاجتماعي، منها تغريدة لأحد المنتقدين، دعاه إلى عدم وضع قبعته أثناء اجتماع في مركز المستشارية. في المقابل، أبدى بعض الأشخاص عدم ممانعتهم من ارتداء أياد مدعيش سروالاً قصيراً وحذاء رياضياً، إذ أكدوا أن كفاءة الشخص هي الأهم وليس مظهره، على حد قولهم.
ر.م/ع.خ
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بالصور: الفن يخلد المستشارة ميركل
أنغيلا ميركل في لوحة فنية كـ"شخصية العام" تتصدر غلاف مجلة "تايم" الأمريكية. قال الرسام كولين ديفيدسون، الذي رسم هذه اللوحة: "نعرف الكثير من صورها التي تظهر فيها بصورة طبيعية وباردة. لكنني أردت أن أتجاوز هذه الصور وأعرض مواقفها الإنسانية". كانت مجلة "تايم" قد منحت ميركل لقب "شخصية العام" عام 2015، وذلك بسبب مواقفها من أزمة اللاجئين بالإضافة إلى مواقفها وسياساتها الأخرى.
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بالصور: الفن يخلد المستشارة ميركل
رسمت الفنانة الأمريكية إليزابيث بيتون صورة شخصية لميركل عام 2017 لمجلة "فوغ" المختصة بالموضة. تظهر المستشارة في هذه الصورة كفتاة شابة. ترسم الفنانة بيتون صوراً شخصية صغيرة لمطربي البوب وللأشخاص المهمين تاريخياً ومن يعيشون أيضاً في الوقت الحالي، بالإضافة إلى الملوك الأوروبيين، وغالباً ما ترسم شخصياتها بشعر فاتح اللون وتظهر مميزات وجههم الجميلة.
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بالصور: الفن يخلد المستشارة ميركل
تعود هذه الصورة للرسام الهولندي إريك فان ليسهوت وتظهر المستشارة بأحمر شفاه ونظرات انتقادية. وضعت هذه اللوحة ضمن "مجموعة الفن الاتحادية" التي تجمع منذ سنة 1970 اللوحات والمنتجات الفنية حول ألمانيا بعد الحرب العالمية الثانية. وتضم المجموعة لوحات تخص الثقافة ورمزية السلطة والانتماء الوطني.
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بالصور: الفن يخلد المستشارة ميركل
لم يرسم أنغيلا ميركل الفنانون المشهورون فقط، بل بعض المغمورين أيضاً في مجال الفن، كالرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش الابن، الذي رسم 30 لوحة لرؤساء حكومة، من ضمنهم المستشارة ميركل.
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بالصور: الفن يخلد المستشارة ميركل
توجد القليل من المنحوتات لميركل، من ضمنها منحوتة "المواطنة الأوروبية" المثيرة للجدل التي نحتها ألكساندر نيكوليك وميخائيل كاليفودا، وتظهر المستشارة ميركل أثناء "قضاء الحاجة". كذلك كانت منحوتة "اللاعبون العالميون" للفنان بيتر لينك استفزازية، وذلك لإظهاره المستشارة عارية. بينما كانت منحوتة جورج كورنيرس "ترانسيت" (في الصورة) جيدة نسبياً عندما أظهرت ميركل ضمن 2600 شخصية أخرى في المنحوتة.
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بالصور: الفن يخلد المستشارة ميركل
خلدت المصورة الفوتوغرافية هيرلينده كولبل المستشارة ميركل في مجموعتها التي أسمتها "آثار السلطة". كما خلدت أيضاً المستشار السابق غيرهارد شرودر ووزير الخارجية الأسبق يوشكا فيشر في مجموعات أخرى. صورت المصورة ضمن دراسة "تحول البشر بسبب السلطة" 15 شخصية مهمة من عالمي السياسة والاقتصاد في الفترة ما بين عامي 1991 و1998.
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بالصور: الفن يخلد المستشارة ميركل
يظهر المصور الإسرائيلي أميت شيموني في مجموعته الصورية "هيب ستوري" الأشخاص المهمين وأصحاب النفوذ الكبير في العالم كشباب يحبون نمط "هيبستر". فالرئيس الأمريكي دونالد ترامب يظهر مرتدياً قميصاً تقليدياً من هاواي. أما الرئيس السابق باراك أوباما فيظهر بتسريحة شعر غريبة، وتظهر ميركل بشفاه ملونة بالأحمر والأسود مرتدية قبعة غير رسمية ومعطفاً وترتدي حلقة في أنفها.
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بالصور: الفن يخلد المستشارة ميركل
كانت صور المستشارة ميركل مناسبة للكثير من رسامي الكاريكاتير في العالم للتندر بعينيها وبفمها. مع ذلك، كانت أغلب اللوحات الفنية والصور التي تظهر المستشارة ميركل تظهر طابعاً مشتركاً وهو: الوظيفة المميزة المستمرة للمستشارة وسلطتها تجاوزت الحدود الألمانية. الكاتب: يوليا هيتس/ زمن البدري