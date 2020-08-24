 ألمانية من أصل عربي تقود تحكيم نهائي أبطال أوروبا للسيدات | رياضة | تقارير وتحليلات لأهم الأحداث الرياضية من DW عربية | DW | 06.05.2021

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

رياضة

ألمانية من أصل عربي تقود تحكيم نهائي أبطال أوروبا للسيدات

أملها أن تقود تحكيم مباريات كرة القدم في أولمبياد طوكيو المقبلة، ريم حسين ألمانية من أصول فلسطينية، صيدلانية توزع وقتها بين العمل في صيدلية مع أشقائها وبين التحكيم في عالم المستديرة.

بعمر الخامسة بدأت لعب كرة القدم، واستمرت في اللعب حتى دوري الدرجة الثانية، وبعمر العشرين حصلت على إجازة التحكيم

في كأس العالم للسيدات في الولايات المتحدة

"في الماضي كنت أتذمر من أداء الحكام"، تعترف الحكمة الألمانية من أصول فلسطينية ريم حسين، كانت شكواها تظهر يوم كانت تلعب بنفسها كرة القدم. ومنذ أعوام تقود المباريات كحكم دولي.

الاتحاد الأوروبي لكرة القدم قرر أن تقود ريم حسين نهائي دوري أبطال أوروبا للسيدات في السادس عشر من شهر مايو/ آيار الجاري في مدينة غوتيبرغ السويدية بين فريقي برشلونة الإسباني وتشيلسي الإنجليزي.

والد ريم فلسطيني مهاجر اختار العيش في ولاية ساكسونيا السفلى، في مدينة "باد هارتسبورغ"، حيث تعيش ريم حتى اليوم والتي ولدت في عام 1980.

قبل أربعة أعوام أخذت ريم مع شقيقتها فدوة وشقيقهم الآخر فادي على عاتقهم إدارة الصيدلية الواقعة في وسط المدينة، من والدهم. ريم حاصلة على الدكتوراه في الصيدلة. ولكن كيف لريم أن توزع وقتها بين عملها في الصيدلية وعملها في تحكيم كرة القدم؟ ريم تجيب بالقول: "أتبادل أوقات العمل مع شقيقتي وشقيقي وأعمل هنا وهناك".

بعمر الخامسة بدأت لعب كرة القدم، واستمرت في اللعب حتى دوري الدرجة الثانية، وبعمر العشرين حصلت على إجازة التحكيم،

Frauen im Männerfußball | Schiedsrichterin Dr. Riem Hussein

الدكتورة ريم حسين ، تحكم اللقاء الودي بين شالكه وآسنبروغ في عام 2015.

ومنذ عام 2006 تقود مباريات دوري كرة القدم للسيدات، حكمت خلالها 110 مباراة، ومنذ عام 2009 وضعها الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) ضمن القائمة الدولية لإدارة مباريات كرة القدم.

في عام 2020 منحها الاتحاد الألمانيلكرة القدم لقب "حكم العام للسيدات" للمرة الثالثة بعد عامي 2013 و 2016. ريم حسين تأمل في الوصول إلى الخطوة التالية "التحكيم في الألعاب الأولمبية"، كما تقول. لم يضع الاتحاد الدولي اسمها ضمن القائمة التي تضم 99 حكما في أولمبياد طوكيو، إلا أنها تأمل في بلوغ هذه القائمة بعد تحكيمها لنهائي دوري أبطال أوروبا للسيدات في غوتيبرغ السويدية.

ع.خ/ DW

مشاهدة الفيديو 26:00

ضيف وحكاية - د. ريم حسين : أفضل حكم دولي لكرة القدم في ألمانيا

مختارات

رئيس الفيفا يطلق مبادرة عالمية لتطوير كرة القدم النسائية  

مواضيع ذات صلة

Kanada Fußball | Alphonso Davies und Jordyn Huitema

حبيبان لدودان.. نجم بايرن ميونخ وصديقته لاعبة سان جيرمان 24.08.2020

يبدو أن على نجم بايرن ميونخ ألفونسو ديفيز ألا يبالغ بفرحته بعد فوزه بلقب دوري أبطال أوروبا، فلا بد له أن يراعي مشاعر صديقته جوردن هوتيما لاعبة نادي باريس سان جيرمان للسيدات.