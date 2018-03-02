ألمانيا- 5247 طلب لجوء من أفغان خلال النصف الأول من 2019

قالت الهيئة الاتحادية للهجرة وشؤون اللاجئين بألمانيا إنها تلقت 5247 طلب لجوء من أشخاص منحدرين من أفغانستان خلال النصف الأول من العام الجاري. وبلغ معدل الحماية الشامل بالنسبة للأفغان في ألمانيا، 40 بالمئة تقريباً هذا العام.

وبعد استبعاد ما يسمى بالـ "قرارات الشكلية" التي يتم اتخاذها على سبيل المثال لأن دولة أخرى بالاتحاد الأوروبي هي المسؤولة عن طلبات اللجوء، يبلغ معدل الحماية الفعلي بالنسبة لطالبي اللجوء الأفغان في ألمانيا 6ر63 بالمئة.

ومنذ بداية العام الجاري تم ترحيل أكثر من مئتي رجل من ألمانيا إلى أفغانستان، وتمت إعادة اثنين منهما مجدداً إلى ألمانيا، وكان الأول مجرماً رفضت السلطات الأفغانية استقباله؛ لأنها اعتبرت أن هويته محل شك، كما اعتبرت السلطات حالته الصحية غير مستقرة. وتم عرضه على الطبيب في ألمانيا مرة أخرى، بحسب وزارة الداخلية الألمانية، ثم تم ترحيله إلى كابول مجدداً بعد أسابيع قليلة.

وفي الحالة الثانية، صرح الشخص بعد هبوط الطائرة بأنه مواطن إيراني، فقامت الشرطة الاتحادية بإعادته إلى ألمانيا كإجراء مبدئي.

يذكر أن مجرماً كان قد تم ترحيله من هامبورج إلى أفغانستان في تموز/يوليو عام 2018، انتحر بعد فترة قصيرة من إعادته إلى كابول.

ع.ح./هـ.د.(د ب أ)