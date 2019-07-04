 ألمانيا: 50 تلميذا يحاولون اقتحام قسم شرطة لتخليص زميلهم والشرطة ترد | عالم المنوعات | DW | 27.07.2019

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ألمانيا: 50 تلميذا يحاولون اقتحام قسم شرطة لتخليص زميلهم والشرطة ترد

لم يستسغ تلاميذ في ألمانيا احتجاز الشرطة لزميل لهم بتهمة "السكر والشغب". التلاميذ حاولوا اقتحام مقر الشرطة وتحرير زميلهم المُحتجز، فيما تمكنت الشرطة من استعادة السيطرة على الوضع واعتقال ثلاثة تلاميذ آخرين.

Deutschland Symbolbild Polizei München (picture-alliance/dpa/K.-J. Hildenbrand)

صورة أرشيفية.

ذكرت الشرطة الألمانية أن نحو 50 تلميذاً حاولوا اقتحام قسم شرطة، لإطلاق سراح زميل لهم (15 عاماً)، بعد أن تم احتجازه بتهمة "السُكر والشغب".

وكان أمن المدرسة في بلدة "شتارنبرغ" بجنوب البلاد، قد استدعى الشرطة بعد أن أصبح سلوك الصبي المخمور خارج عن السيطرة خلال حفل وداع. ولم تستطع الشرطة تهدئته لذلك قررت احتجازه.

وحاولت مجموعة من التلاميذ اقتحام مقر الشرطة بعد احتجاز زميلهم. وحاول التلاميذ فتح الباب الأمامي لكنهم فشلوا في ذلك. وقالت الشرطة إنه تم إلقاء زجاجات وكُسرت نافذة. وتمكنت الشرطة من استعادة السيطرة على الوضع، وتم اعتقال ثلاثة تلاميذ بعد اتهامهم بمحاولة إطلاق سراح شخص محتجز وإتلاف ممتلكات.

ر.م/ف.ي ( د ب أ)

  • Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule (RWTH) in Aachen (picture-alliance/dpa)

    هذه الجامعات الإحدى عشر هي الأفضل في ألمانيا

    الجامعة التقنية في آخن

    تضم جامعة آخن التقنية أكثر من 37 ألف طالب، معظمهم يدرسون في المجالات الهندسية. كما تحتوي على أكثر من 260 معهداً للبحوث والدراسات. ومنذ سنوات، تتربع الجامعة على عرش الجامعات الألمانية في مجالات التقنية الإلكترونية والعلوم والهندسة الاقتصادية. حصلت جامعة آخن على لقب "النخبة" هذا العام وفي عام 2007، ما يجعلها واحدة من أفضل جامعات البلاد.

  • Deutschland Universität Hamburg (picture-alliance/dpa/D. Reinhardt)

    هذه الجامعات الإحدى عشر هي الأفضل في ألمانيا

    جامعة هامبورغ

    تعتبر أكبر مؤسسة بحثية وتدريبية في شمال ألمانيا وواحدة من أكبر الجامعات في ألمانيا. تأسست جامعة هامبورغ في عام 1919 بمبادرة من مواطني المدينة. و تضم الجامعة ثماني كليات، تقدم حوالي 170 تخصصاً دراسياً. يفوق عدد طلابها 43 ألف طالب. وارتبط اسمها بالعديد العلماء المعروفين.جاءت الأولى في تصنيف جامعات النخبة هذا العام.

  • Galerie Elite-Universitäten in Deutschland Technische Universität Dresden (picture-alliance/dpa)

    هذه الجامعات الإحدى عشر هي الأفضل في ألمانيا

    جامعة دريسدن التقنية

    تعتبر الجامعة التقنية في دريسدن أول جامعة في شرق ألمانيا تدخل قائمة جامعات النخبة. في عام 2012 انضمت أول مرة إلى قائمة جامعات النخبة في ألمانيا، وحافظت على موقعها عام 2019. تضم الجامعة أكثر من 32 ألف طالب، 15 في المائة منهم يأتون من خارج ألمانيا . بالإضافة إلى أكثر من 500 أستاذٍ في 18 كلية مختلفة. تتميز جامعة دريسدن التقنية بالدراسات العلمية.

  • Galerie Elite-Universitäten in Deutschland Ludwig-Maximilians-Universität München (picture-alliance/dpa)

    هذه الجامعات الإحدى عشر هي الأفضل في ألمانيا

    جامعة لودفيغ ماكسيميليان في ميونيخ

    تأسست هذه الجامعة سنة 1472 ويدرس فيها حالياً أكثر من 50 ألف طالب، ما يجعلها ثاني أكبر جامعة في ألمانيا. تضم الجامعة أكثر من 700 مدرساً و18 كلية و200 تخصص. واختيرت عام 2012 كأفضل جامعة في ألمانيا، واحتلت المرتبة 48 عالمياً. تتميز بتخصصي الحقوق والاقتصاد.

  • Galerie Elite-Universitäten in Deutschland TU München (picture-alliance/dpa)

    هذه الجامعات الإحدى عشر هي الأفضل في ألمانيا

    جامعة ميونيخ التقنية

    تعتبر الجامعة التقنية في ميونيخ أكبر جامعة تقنية في ألمانيا، إذ تضم 15 كلية و173 تخصصاً وأكثر من 500 مدرس. وبالإضافة إلى تدريس التخصصات التقنية والعلمية، تشرف الجامعة التقنية في ميونيخ على عدد من المشاريع التي تدرّ عليها وعلى الطلاب المشاركين في تلك المشاريع دخلاً جيداً.

  • Deutschland Universität Konstanz Luftaufnahme (picture-alliance/dpa/F. Kästle)

    هذه الجامعات الإحدى عشر هي الأفضل في ألمانيا

    جامعة كونستانس

    صغيرة وحديثة وهادئة، هذا ما يميز الجامعة، التي تأسست في عام 1966 من قبل بضعة من الأساتذة. منذ عام 2007 تصنف جامعة كونستانس كواحدة من جامعات النخبة في ألمانيا. وبفضل الدعم المالي المرتبط بهذا اللقب، تمكنت الجامعة من تحديث بنيتها التحتية وتعيين أساتذة جدد، وقبول أعداد جديدة من طلبة الدكتوراه، إضافة إلى توفير فرص عمل جديدة للطلاب إلى جانب دراستهم.

  • Eberhard-Karls-Universität Tübingen (picture-alliance/dpa)

    هذه الجامعات الإحدى عشر هي الأفضل في ألمانيا

    جامعة توبنغن

    يدرس حاليا بالجامعة، الواقعة بولاية بادن فورتمبيرغ الألمانية قرابة 28 ألف طالب. وتتألف من سبع كليات مختلفة، إضافة إلى أكثر من 300 تخصص دراسي و يدرس بها أكثر من 500 أستاذ. وتعد واحدة من أقدم جامعات ألمانيا، و ظلت محافظة على مكانتها المتميزة بين جامعات ألمانيا في مجالات الطب والعلوم الطبيعية والإنسانيات منذ سنوات.

  • Bibliothek Universität Heidelberg (picture-alliance/dpa)

    هذه الجامعات الإحدى عشر هي الأفضل في ألمانيا

    جامعة هايدلبيرغ

    تعد من أقدم الجامعات في ألمانيا. في عام 2007 فازت بلقب "جامعة النخبة"، وفي عام 2019 حافظت على لقبها في الامتياز. و أكثر ما يميز هذه الجامعة هو سمعتها الجيدة، التي تجذب عدداً كبيراً من الطلاب الأجانب. وفي عام 2008 فازت الجامعة الألمانية بجائزة أفضل رعاية للطلاب الأجانب على مستوى الجامعات الألمانية.

  • Übersetzungsprogramm lecture translator (Sandra Göttisheim)

    هذه الجامعات الإحدى عشر هي الأفضل في ألمانيا

    معهد كارلسروه التقني

    يتقاسم معهد كارلسروه التقني مع جامعة آخن التقنية المرتبة الأولى في دراسة تقنية المعلومات. أنشئ هذا المعهد في ستينيات القرن الماضي، ولهذا فإنه يعتبر صرحاً تعليمياَ حديثاً بالمقارنة مع الجامعات والمعاهد الألمانية الأخرى.فاز عام 2019 ضمن تصنيف جامعات النخبة ويضم المعهد أحسن أساليب تقنية المعلومات وأفضل سبل البحث والتدريب في هذا المجال.

  • Hauptgebäude Universität Bonn (DW/N. Cukucan)

    هذه الجامعات الإحدى عشر هي الأفضل في ألمانيا

    جامعة بون

    تتميز هذه الجامعة العريقة، التي تقع في العاصمة الألمانية السابقة، بدراسات الحقوق وسياسة الاقتصاد المتميزة، إضافة إلى حصول أستاذين فيها على جائزة نوبل في مجالي الفيزياء والاقتصاد. يدرس في الجامعة حالياً حوالي 31 ألف طالب ويدرّس فيها 520 أستاذاً وهي ايضا ضمن تصنيف جامعات النخبىة لعام 2019.

  • Freie Universität, FU Berlin (picture-alliance/Arco Images/Schoening)

    هذه الجامعات الإحدى عشر هي الأفضل في ألمانيا

    اتحاد جامعات برلين

    فاز اتحاد جامعات برلين في تصنيف أفضل الجامعات الألمانية. ويضم الاتحاد ثلاث جامعات في برلين. الجامعة الحرة هي أبرز الجامعات الألمانية والأوروبية. تضم غالبية التخصصات العملية. وجامعة هومبولت في برلين وتعد من الجامعات الأشهر على مستوى ألمانيا. تتميز هذه الجامعة بدراسات الحقوق وسياسة الاقتصاد. وجامعة برلين التقنية وهي من أكبر الجامعات التقنية في البلد. إعداد: إيمان ملوك

    الكاتب: إيمان ملوك


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