 ألمانيا: 17 مليون يورو تكلفة الأخطاء في قرارات اللجوء في 2021 | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 12.05.2022

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

أخبار

ألمانيا: 17 مليون يورو تكلفة الأخطاء في قرارات اللجوء في 2021

اللجوء للقضاء للطعن في قرار المكتب المختص بالبت في طلبات اللجوء في ألمانيا، يكلف الدولة سنويا ملايين اليورو. أرقام وصفها ساسة ألمان بـ"المريرة" نظرا لما تكلفه على الخزينة العامة.

صورة أرشيفية بتاريخ 22 أكتوبر 2012

الاعتراضات المقدمة للطعن على طلبات اللجوء لأشخاص قادمين من أفغانستان كانت الأكثر في فرص النجاح أمام المحكمة

ذكرت تقارير صحفية أن القرارات الخاطئة بخصوص طلبات اللجوء، من قبل المكتب الاتحادي للهجرة واللجوء، تكلف دافعي الضرائب الألمان ملايين اليورو سنويا.

وذكر تقرير نشرته صحيفة "نويه أوسنابروكر تسايتونغ" الألمانية اليوم الخميس (12 مايو/أيار 2022)، أن القضايا التي خسرها المكتب الاتحادي للهجرة واللجوء، تكلفت العام الماضي وحده نحو 17 مليون يورو، بزيادة قدرها 4 بالمئة مقارنة بعام 2020. وتراوحت تكلفة مثل هذه القضايا خلال الأعوام الخمسة الماضية بين 16 و25 مليون يورو.

مشاهدة الفيديو 12:30

مراسلون - أفغاني في عالم الأزياء في برلين

وأضاف التقرير المستند لبيان من وزارة الداخلية الألمانية في ردّ إحاطة على استفسار من حزب اليسار (معارضة)، أن نحو ثلث اللاجئين الذين تقدموا بشكاوى ضد قرارات رفض طلبات اللجوء الخاصة بهم، نجحوا في القضايا أمام المحكمة الإدارية.  وتقدر تكلفة كل قضية يخسرها مكتب اللجوء والهجرة نحو 926 يورو. ووفقا للتقرير فإن اللاجئين القادمين من أفغانستان كانوا أصحاب أكبر الفرص في نجاح قضاياهم.

من جهتها قالت المتحدثة باسم الكتلة البرلمانية لحزب اليسار والمختصة بسياسات اللجوء، كلارا بونغر، في تصريحات للصحيفة تعقيبا على هذه البيانات "هذه الأرقام تشعر جميع دافعي الضرائب بالمرارة لكنها تمثل كارثة لكل شخص يبحث عن الحماية ويقابل بالرفض دون وجه حق".

وأضافت السياسية الألمانية أن هذا الأمر لابد أن يتغير وشددت على ضرورة تقليل مساحة الخطأ في قرارات مكتب اللجوء والهجرة.

ا.ف/ و.ب (صحف)

  • A member of the civil guard rescues a baby that was separated from its parents, who were migrants, in the sea off Ceuta, Spain

    بالصور: اللاجئون حول العالم وجحيم الفرار

    إنقاذ في عرض البحر

    هذا الطفل لم يتجاوز عمره شهرين عندما أنقذه أحد عناصر خفر السواحل الإسبانية من الغرق. في مايو / آيار عام 2021، قامت السلطات المغربية بتخفيف سيطرتها الحدودية مع مدينة سبتة. وعلى إثر ذلك، حاول الألاف دخول جيب سبتة الإسباني سباحة على طول الساحل المغربي. وتظهر هذه الصورة الجانب القاسي لأزمة الهجرة في سبتة.

  • African migrant day labourers seeking small jobs, wait under a bridge in the Libyan capital Tripoli to be hired by potential employers

    بالصور: اللاجئون حول العالم وجحيم الفرار

    لا أمل

    يعد البحر المتوسط واحدا من أكثر طرق الهجرة خطورة في العالم. ويجد العديد من المهاجرين الأفارقة أنفسهم عالقين في ليبيا بعد فشل محاولتهم في العبور إلى أوروبا في رحلات يحفها الموت من كل اتجاه. وفي ليبيا، يعيش المهاجرون في ظروف معيشية صعبة وغالبًا ما يضطرون إلى العمل في ظروف بائسة من أجل البقاء. وتظهر هذه الصورة مجموعة من الشباب بينهم قصر ينتظرون الحصول على فرصة عمل مؤقتة في طرابلس.

  • A Rohingya refugee carries her belongings to a temporary shelter after a fire destroyed a Rohingya refugee camp

    بالصور: اللاجئون حول العالم وجحيم الفرار

    الحياة في حقيبة سفر

    يشكل الأطفال قرابة 40 بالمائة من اللاجئين. في السنوات الأخيرة، اضطر قرابة 1.1 مليون شخص من أقلية الروهينغا المسلمة إلى الفرار من ميانمار إلى بنغلاديش بسبب العنف والاضطهاد على يد الجيش. ويعد مخيم الروهينغا في كوكس بازار ببنغلاديش واحدا من أكبر مخيمات اللاجئين عالميا. وحذرت منظمات من تزايد أعمال العنف والمخدرات وتهريب البشر وعمالة الأطفال وزواج القصر داخل المخيم الذي يأوي أكثر من مليون من الروهينغا.

  • An Ethiopian woman stands at a window of a temporary shelter at the Village 8 refugee transit camp

    بالصور: اللاجئون حول العالم وجحيم الفرار

    أحدث أزمة

    تسببت الحرب الأهلية في منطقة تيغراي الإثيوبية مؤخرا بحدوث موجة هجرة كبيرة. وعلى وقع هذا، بات أكثر من 90 بالمائة من سكان تيغراي يعتمدون على المساعدات الإنسانية. وفر قرابة 1.6 مليون شخص بينهم 720 ألف طفل إلى السودان إذ يعيشون في ظل مخيمات مؤقتة وحياة بلا آفاق.

  • A family sits on a sidewalk in Athens, surrounded by bags

    بالصور: اللاجئون حول العالم وجحيم الفرار

    وجهة اللاجئين.. أين؟

    يعيش على الجزر اليونانية الكثير من اللاجئين ممن فروا من ويلات الحروب في سوريا وأفغانستان، إذ يحاول كثير منهم الوصول إلى ساحل اليونان انطلاقا من تركيا. وكان يقطن الكثير منهم مخيم موريا على جزيرة ليسبوس قبل أن تلتهمه النيران. لذلك قصدت هذه العائلة أثينا، لكنها لا تعرف الآن أين ستكون الوجهة المستقبلية؟

  • Afghan refugee children are seen at Afghan Basti refugee camp on a winter day outside Islamabad, Pakistan

    بالصور: اللاجئون حول العالم وجحيم الفرار

    قسوة العيش بلا مستقبل

    لا توجد مدارس للأطفال اللاجئين الذين يعيشون في مخيمات اللجوء في باكستان. فهذا المخيم لا يزال موجودا منذ التدخل السوفيتي في أفغانستان عام 1979. ويعيش اللاجئون هنا في ظل ظروف معيشية صعبة إذ يفتقد المخيم للمياه النظيفة الصالحة للشرب وحتى مقومات السكن الأساسية.

  • Venezuelan refugees walk to a school where a temporary shelter has been set up

    بالصور: اللاجئون حول العالم وجحيم الفرار

    دعم ضروري من منظمات الإغاثة

    ترى أسر عديدة في فنزويلا أن لا مستقبل في هذا البلد ما يجعلهم يحاولون الوصول إلى كولومبيا في الجوار كي يحصلوا على مساعدات من الصليب الأحمر. وأقامت منظمات إغاثية وإنسانية غير حكومية مخيما مؤقتا في مدرسة ببلدة اراوكيتا الكولومبية الواقعة على الحدود من فنزويلا.

  • Children sit at school desks in a classroom

    بالصور: اللاجئون حول العالم وجحيم الفرار

    تعلم الاندماج

    يأمل العديد من اللاجئين في مستقبل أفضل لأطفالهم في ألمانيا. وفي هذا المنزل بمدينة كارلسروه الألمانية، يتم إعداد أطفال لاجئين للالتحاق بالمدراس الألمانية. وبسبب جائحة كورونا، تغيب هؤلاء الأطفال عن الحضور ما أدى إلى افتقادهم عنصرا هاما يساعدهم في الاندماج داخل هذا المجتمع الجديد. سابينه فابر/ م.ع


مختارات

تحليل: أمل تمنحه ألمانيا لطلاب عرب وأفارقة فارين من حرب أوكرانيا؟

الطلاب العرب والأفارقة الفارين من حرب أوكرانيا ووجدوا في ألمانيا ملاذا آمنا، تنتابهم حيرة حول المستقبل. السلطات الألمانية لم تحسم بعد أوضاعهم القانونية والأنباء من أوكرانيا مفزعة. ألمانيا يمكنها أن تمنحهم أملا، لكن كيف؟  

ألمانيا تسجل دخول أكثر من 225 ألف لاجئ من أوكرانيا

سجلت الشرطة الألمانية دخول أكثر من 225 ألف لاجئ من أوكرانيا إلى ألمانيا، لكن الرقم قد يكون أعلى بكثير بسبب عدم وجود نقاط تفتيش على الحدود الداخلية لدول الاتحاد الأوروبي.  