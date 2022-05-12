ألمانيا: 17 مليون يورو تكلفة الأخطاء في قرارات اللجوء في 2021

ذكرت تقارير صحفية أن القرارات الخاطئة بخصوص طلبات اللجوء، من قبل المكتب الاتحادي للهجرة واللجوء، تكلف دافعي الضرائب الألمان ملايين اليورو سنويا.

وذكر تقرير نشرته صحيفة "نويه أوسنابروكر تسايتونغ" الألمانية اليوم الخميس (12 مايو/أيار 2022)، أن القضايا التي خسرها المكتب الاتحادي للهجرة واللجوء، تكلفت العام الماضي وحده نحو 17 مليون يورو، بزيادة قدرها 4 بالمئة مقارنة بعام 2020. وتراوحت تكلفة مثل هذه القضايا خلال الأعوام الخمسة الماضية بين 16 و25 مليون يورو.

مشاهدة الفيديو 12:30 مراسلون - أفغاني في عالم الأزياء في برلين

وأضاف التقرير المستند لبيان من وزارة الداخلية الألمانية في ردّ إحاطة على استفسار من حزب اليسار (معارضة)، أن نحو ثلث اللاجئين الذين تقدموا بشكاوى ضد قرارات رفض طلبات اللجوء الخاصة بهم، نجحوا في القضايا أمام المحكمة الإدارية. وتقدر تكلفة كل قضية يخسرها مكتب اللجوء والهجرة نحو 926 يورو. ووفقا للتقرير فإن اللاجئين القادمين من أفغانستان كانوا أصحاب أكبر الفرص في نجاح قضاياهم.

من جهتها قالت المتحدثة باسم الكتلة البرلمانية لحزب اليسار والمختصة بسياسات اللجوء، كلارا بونغر، في تصريحات للصحيفة تعقيبا على هذه البيانات "هذه الأرقام تشعر جميع دافعي الضرائب بالمرارة لكنها تمثل كارثة لكل شخص يبحث عن الحماية ويقابل بالرفض دون وجه حق".

وأضافت السياسية الألمانية أن هذا الأمر لابد أن يتغير وشددت على ضرورة تقليل مساحة الخطأ في قرارات مكتب اللجوء والهجرة.

ا.ف/ و.ب (صحف)