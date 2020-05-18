 ألمانيا.. 130 إصابة بكورونا في نزل للاجئين وإغلاق مجزر آخر | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 18.05.2020

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أخبار

ألمانيا.. 130 إصابة بكورونا في نزل للاجئين وإغلاق مجزر آخر

في نزل للاجئين ببلدة سانت أوغوستين الواقعة في ولاية شمال الراين ويستيفاليا، أصيب 130 شخصا بفيروس كورونا، فيما تم إغلاق مجزر جديد بسبب تفشي الفيروس بين عماله بالقرب من مدينة أوزنابروك في ولاية ساسونيا السفلى.

عشرات الإصابات في نزل للاجئين بولاية شمال الراين ويستيفاليا، والسلطات تقول بأنها اتخذت الإجراءات الضرورية

عشرات الإصابات في نزل للاجئين بولاية شمال الراين ويستيفاليا، والسلطات تقول بأنها اتخذت الإجراءات الضرورية

أصيب 130 فردا بفيروس كورونا المستجد في نزل للاجئين في غرب ألمانيا. وقالت متحدثة باسم إدارة مدينة كولونيا الألمانية أن الفحوص أظهرت سلبية نتائج باقي نزلاء مركز الإيواء في بلدة سانت أوغوستين جنوب شرقي كولونيا، وعددهم 170 نزيلا.

وأضافت المتحدثة: " "كما هو الحال في جميع مرافق الإيواء، يتم تطبيق أعلى معايير النظافة". وذكرت المتحدثة أنه جرى الفصل بين المصابين والأصحاء، كما تم فصل الأماكن الخارجية بين الفئتين، موضحة أنه يتم تناول الوجبات حاليا داخل الغرف. ولخفض عدد النزلاء وإفساح المزيد من المساحات في النزل، تم نقل الكثير من النزلاء الأصحاء إلى نزل آخر.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه ليست أول حالة يُرصد فيها انتشار سريع لفيروس كورونا المستجد داخل نزل للاجئين، حيث تبين انتشار الفيروس بشدة في نزلين بولاية شمال الراين-ويستفاليا بإصابات تبلغ 50 حالة في واحدة منهما و 30 حالة في الأخرى.

إغلاق مجزر آخر بسبب تفشي كورونا بين العمال

أوضاع العاملين في المجازر تثير قلق السلطات الألمانية، التي تعتزم اتخاذ إجراءات مشددة

أوضاع العاملين في المجازر تثير قلق السلطات الألمانية، التي تعتزم اتخاذ إجراءات مشددة

وفي موضوع آخر له علاقة ايضا بوباء كورونا ارتفعت الأصوات المطالبة بتشديد قواعد العمل في المجازر في ألمانيا عقب إغلاق مجزر آخر بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد بين عامليه. وينتقد خبراء منذ فترة طويلة ظروف العمل السيئة في هذه المجازر وإقامة العمال الموسميين في غرف مزدحمة على خلفية الجائحة.

مختارات

رغم تخفيف إجراءات العزل المفروضة بسبب كورونا، تستمر المظاهرات في عدة مدن ألمانية مطالبة بتخفيف أكبر للقيود. وفي حين يؤكد مسؤولون على ضرورة الالتزام بقواعد التباعد، قال مسؤول إنه لن يكون هناك إلزام بتلقي اللقاح عند توفره. (16.05.2020)

تعهدت ألمانيا على لسان وزير خارجيتها هايكو ماس بتقديم مزيد من الدعم للدول الفقيرة. يقول ماس إن الحاجة إلى المساعدات الإنسانية تضاعفت ثلاث مرات على وقع أزمة كورونا التي تضرب العالم حالياً. (15.05.2020)

وبحسب وكالة "بلومبيرغ" للأنباء، أعلنت مدينة أوزنابروك في بيان أن الإنتاج في أحد المجازر بولاية سكسونيا السفلى توقف اليوم الاثنين، بعد ثبوت إصابة 92 فردا من عامليه بفيروس كورونا المستجد، مضيفة أنه تم عزل العاملين المصابين الذين يعيش الكثير منهم معا في مكان واحد.

وأصيب أكثر من ألف عامل في مجازر أوروبية، من أيرلندا إلى ألمانيا، بفيروس كورونا المستجد، ما يسلط الضوء على التحديات المتزايدة التي يواجهها قطاع صناعة اللحوم العالمية بسبب الجائحة. وقال مسؤول إن المستشارة أنغيلا ميركل، التي وصفت الوضع بأنه "مثير للقلق"، ستناقش مقترحات لتحسين حماية عمال هذا القطاع مع مجلس وزرائها بعد غد الاربعاء.

وتعهد وزير العمل الألماني هوبرتوس هايل باتخاذ إجراءات صارمة ضد ممارسة القطاع في التعاقد مع مقاولين ينقلون العمال الموسميين من وسط وشرق أوروبا، الذين يتم وضع العديد منهم في مساكن جماعية لخفض التكاليف.

ع.ش/ع.ج.م (د ب أ)

  • Jemen | Corona Händehygiene in Slums (UNICEF/UNI324899/AlGhabri)

    تحدي النظافة .. كيف يواجه اللاجئون فيروس كورونا؟

    اليمن

    يعيش في اليمن حوالي 3.6 مليون نازح، فضلا عن تدمير الجزء الأكبر من مؤسسات الرعاية الصحية وشبكة الصرف بسبب ما تشهده البلاد من صراعات مسلحة، ما يجعل هؤلاء أكثر ضعفا في مواجهة فيروس كورونا. وبعد تدريب من منظمة اليونيسيف يعمل متطوعون على التوعية في سبل الحد من انتشار الفيروس في اليمن.

  • Syrien | Corona Händehygiene in Slums (UNICEF/UNI326167/Albam)

    تحدي النظافة .. كيف يواجه اللاجئون فيروس كورونا؟

    سوريا

    تواجه سوريا وضعاً مماثلاً لما تعاني منه اليمن حيث تدخل في السنة العاشرة من حرب مدمرة خلفت ملايين يعيشون في مخيمات للاجئين، كمخيم أكرابات بالقرب من الحدود مع تركيا. ويقوم العاملون في منظمة الأمم المتحدة بزيارة المخيمات لشرح مخاطر الإصابة بفيروس كورونا للاجئين.

  • Jordanien | Corona Händehygiene in Slums (UNICEF/UNI156134/Noorani)

    تحدي النظافة .. كيف يواجه اللاجئون فيروس كورونا؟

    الأردن

    هذه هي كفا، فتاة تبلغ من العمر ثلاثة عشر عاما، أثناء عودتها لأسرتها في أحد مخيمات اللاجئين في الأردن، حاملة مياه نظيفة حصلت عليها من محطة عامة للمياه. أما بالنسبة للصابون، فتقوم حاليا بعض النساء في مخيمات اللاجئين بتصنيعه يدويا باستخدام مواد طبيعية وتوزيعه دون مقابل على الأسر المحتاجة.

  • Philippinen | Corona Händehygiene in Slums (UNICEF/UNI154811/Maitem)

    تحدي النظافة .. كيف يواجه اللاجئون فيروس كورونا؟

    الفلبين

    وفي الفلبين على الجميع مواجهة الآثار طويلة المدى للكوارث الطبيعة، فالمنطقة مازالت تعاني منذ سنوات مما خلفه إعصار هايان من دمار. وتحولت دورات المياه العامة، كتلك الموجودة بمركز إيواء في مدينة تاكلوبان، إلى أرض خصبة لانتشار فيروس كورونا المستجد، ما يزيد من ضرورة النظافة والتعقيم.

  • Sambia | Corona Händehygiene in Slums (UNICEF/UNI308267/Karin Schermbrucker)

    تحدي النظافة .. كيف يواجه اللاجئون فيروس كورونا؟

    زامبيا

    لا يستطيع البعض لأسابيع متتالية الوصول لمياه نظيفة صالحة للشرب في المناطق التي تعاني من ندرة المياه، مثل وادي ”غويمبي“ الذي يعاني من الجفاف بشدة على مدار العامين السابقين. وتدعم منظمة اليونيسيف حاليا عمليات إعادة تأهيل وحفر ستين بئرا لدفع الجميع إلى غسل اليدين في مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد والمخاطر الأخرى.

  • Kenia | Corona Händehygiene in Slums (UNICEF/UNI322682/Ilako)

    تحدي النظافة .. كيف يواجه اللاجئون فيروس كورونا؟

    كينيا

    وفي كينيا، تم تركيب محطات مياه جديدة في العديد من الأماكن العامة لتوفير سبل الوصول إلى مياه نظيفة. ويتبع الجميع التعليمات الخاصة بطريقة غسل اليدين جيدا، كهذا الطفل في منطقة كيبيرا في العاصمة نيروبي، وذلك للحد من انتشار فيروس كورونا.

  • Indien | Corona Händehygiene in Slums (Goonj)

    تحدي النظافة .. كيف يواجه اللاجئون فيروس كورونا؟

    الهند

    لا يقتصر العمل في دول تعاني الضعف في مواجهة كورونا على توفير المياه والصابون، إذ اتجه البعض فيها نحو صناعة أقنعة للوجه في المنزل. ويمكن لصناعة الأقنعة أن تكون مصدرا للمال، خاصة للنساء في الريف. تقوم هذه السيدة بصناعة الأقنعة في أحد المراكز التابعة لجمعية غونج التي لا تهدف للربح وتنشط في عدة ولايات هندية. وتعمل الجمعية على تنمية المجتمع المحلي وتقديم المساعدات الإنسانية والعون أثناء الكوارث.

  • Bangladesch | Corona Händehygiene in Slums (CDD)

    تحدي النظافة .. كيف يواجه اللاجئون فيروس كورونا؟

    بنغلاديش

    يحرص العديد من أصحاب الإعاقات الجسمانية على التطوع للمساعدة في توزيع المواد المطهرة عبر مدينة داكا في بنجلاديش. ويشارك الشاب رومان حسين في عملية التوزيع والتوعية بأهمية غسل اليدين باستمرار.

  • Guatemala | Corona Händehygiene in Slums (ASEDEEs)

    تحدي النظافة .. كيف يواجه اللاجئون فيروس كورونا؟

    غواتيمالا

    بالإضافة إلى أزمة نقص الغذاء التي تعاني منها غواتيمالا بسبب الجفاف، توجد حاجة كبرى للحد من التأثيرات التي يمكن أن يخلفها فيروس كورونا هناك. ينتظر السكان المحليون يوميا للحصول على الطعام وعلى أدوات للتنظيف ومعلومات وتوصيات باللغات المحلية حول ضرورة وطرق الحد من انتشار فيروس كورونا. دينا البسنلي


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