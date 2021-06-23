 ألمانيا.. 13 مليون شخص تَهددهم الفقر عام 2021 | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 04.08.2022

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أخبار

ألمانيا.. 13 مليون شخص تَهددهم الفقر عام 2021

تشير بيانات إحصائية إلى تهديد الفقر لـ 13 مليون شخص في ألمانيا خلال العام الماضي، وارتفعت نسبة الخطوة أكثر بين النساء. فوفق هذه الإحصائية ارتفعت الفجوة أكثر وأكثر بينهن وبين الرجال.

مركز لتوزيع المواد الغذائية للمحتاجين في برلين (14.06.2021)

حذرت مؤسسات ألمانية من تردي الوضع في ظل تزايد الأسعار، لافتة إلى أن أزمة كورونا تسببت في زيادة الفقر في ألمانيا بالفعل.

أعلن المكتب الاتحادي للإحصاء بألمانيا أن نحو 13 مليون شخص كانوا مهددين بخطر الفقر في ألمانيا خلال العام الماضي.

وأوضح المكتب في معرض إعلان نتيجة أول تقييم للبيانات المتوافرة أن هذا العدد يمثل 15.8 % من إجمالي السكان الألمان.

يشار إلى أن من يملك أقل من 60% من متوسط الدخل يعد مهددا بالفقر. وكان ذلك يسري على 2.13 مليون شخص، أي 1.16% من سكان ألمانيا، في عام 2020.

مختارات

في مؤشر على انعكاس التضخم على حياة المواطن، كشفت نتائج استطلاع للرأي أن أغلبية كبيرة من سكان ألمانيا يؤيدون تمديد العمل بالتذكرة الشهرية المخفضة للمواصلات العامة في البلاد إلى ما بعد آب/أغسطس المقبل.

أظهرت دراسة مسحية على مستوى الاتحاد الأوروبي أن نحو خمس سكان ألمانيا مهددون بالفقر أو التهميش. وتعتبر تلك النسبة أقل قليلا من مثيلاتها السابقة. كما انخفضت النسبة أيضا على مستوى سكان بقية دول الاتحاد الأوروبي.

وبحسب بيانات المكتب، زادت خطورة تعرض النساء للفقر أكثر من الرجال، حيث بلغت نسبة النساء المهددات بالفقر في ألمانيا 5ر16% في 2021، وبلغت نسبة الرجال 1.15% فقط.

وأضاف المكتب أن هذه الفجوة بين النساء والرجال تزداد مع التقدم في العمر، وأوضح أن 21% من النساء فوق 65 عاما كن مهددات بالفقر، وبلغت هذه النسبة بين الرجال فوق 65 عاما، 4.17% فقط.

وأرجع المكتب السبب في ذلك إلى قلة استحقاقات المعاش التقاعدي بالنسبة للنساء بسبب فترات انقطاعهن عن العمل نتيجة رعاية الأطفال مثلا.

وأضاف المكتب أن نسبة الأطفال والمراهقين الذين كانوا مهددين بالفقر في ألمانيا بلغت العام الماضي 2.16%، وبلغت 6.26% بالنسبة للأشخاص الذين يربون طفلا بمفردهم، ووصلت إلى 8.26% بالنسبة للأشخاص الذين يعيشون بمفردهم.

وأشار المكتب إلى أن 47% من الأشخاص الذين لا يملكون عملا كانوا مهددين بالفقر في ألمانيا العام الماضي.

وحذرت الجمعية الألمانية المعنية بالمساواة في الرخاء من تردي الوضع هذا العام في ظل تزايد الأسعار، لافتة إلى أن أزمة كورونا تسببت في زيادة الفقر في ألمانيا بالفعل.

ع.ا/أ.ح (د ب أ)

  • Hans Dietrich Genscher Geburtshaus Begegnungsstätte Deutsche Einheit Gütersloh Deutschland

    أفقر المدن في ألمانيا

    المدن والأقضية الأفقر في ألمانيا

    ذكر تقرير "فينانز ريبورت كومونال" الأخير الصادر من مؤسسة يبرتيلسمان، أن ميزانيات المدن والأقضية المحلية في ألمانيا ارتفعت بصورة كبيرة مقارنة بالأعوام الماضية، لكن الفارق بين المدن الغنية والفقيرة ما زال كبيرا، وذلك بالاعتماد على معدل الدخل ونسبة الضرائب المستقطعة من العاملين. وفيما وصل معدل استقطاع الضرائب في أغنى مدينة وهي ميوينخ إلى 3440 يورو سنويا لكل شخص تراجع إلى 462 يورو فقط في أفقرها.

  • Deutschland Weimarer Zwiebelmarkt

    أفقر المدن في ألمانيا

    مدينة فايمار في تورنغن

    فايمار هي إحدى المدن المهمة في تاريخ ألمانيا وفيها عاش الأديب الألماني الشهير غوته والشاعر المسرحي شيلر، وفيها تأسست الجمهورية الألمانية الأولى بعد إسقاط الملكية في سنة 1919 وسميت بجمهورية فايمار نسبة إليها. وكانت تعد من أهم المدن الألمانية في القرن العشرين وحتى قدوم النازية. أما اليوم فتعد المدينة من الأفقر في ألمانيا واحتلت المركز 17 في القائمة.

  • Eifel Immerath Wiesen Felder Einsamkeit

    أفقر المدن في ألمانيا

    كوسيل في راينلاند فالتس

    تعد مدينة كوسيل في ولاية راينلاند فالتس أصغر مدينة فيها إدارة محلية كقضاء في ألمانيا ويسكنها نحو 5 آلاف شخص فقط. وهي أفقر مدينة في ولايات جمهورية "ألمانيا الغربية سابقا" وفي المركز 16 في عموم ألمانيا. يدفع سكان المدينة في المعدل نحو 564 يورو من الضرائب سنويا.

  • Görlitz Denkmalgeschütze Gebäude aus der Gründerzeit

    أفقر المدن في ألمانيا

    غورليتس في سكسونيا

    تعد مدينة غورليتس من المدن التاريخية المهمة في ألمانيا. وبعد انتهاء الحرب العالمية الثانية وترسيم الحدود وقعت المدينة مباشرة على الحدود مع بولندا. وتوجد في المدينة أكثر من 4000 قطعة وبناية مسجلة ضمن قوائم "المعالم الأثرية الثقافية" في المدينة، ولذلك تضم المدينة أكبر تجمع للإرث الثقافي والعمراني في ألمانيا. أما في قائمة الضرائب فاحتلت المركز الثامن في قائمة المدن الأفقر في ألمانيا.

  • Verfallenes Haus

    أفقر المدن في ألمانيا

    قضاء غرايفسفالد في مكلينبورغ فوربوميرن

    تعد مدينة غرايفسفالد عاصمة قضاء غرايفسفالد بولاية مكلينبورغ فوربوميرن من المدن الشهيرة والقديمة في شمال شرق ألمانيا وتطل مباشرة على بحر البلطيق، وعرفت بمدينة "الرومانسية". وتشتهر المدينة كذلك بإحيائها للكثير من الفعاليات الثقافية والموسيقية لكنها رغم الغناء الثقافي والعلمي تعد فقيرة جدا مقارنة بالمدن الأخرى ولا يدفع سكانها سوى 518 يورو ضرائب في السنة.

  • Deutschland Halle Sachsen-Anhalt

    أفقر المدن في ألمانيا

    مدينة هاله/ زاله في سكسونيا

    تقع مدينة هاله على نهر زاله في ولاية سكسونيا أنهالت ويقطنها أكثر من 230 ألف شخص واشتهرت تاريخيا بمدينة الملح وكانت مركزا لصناعته وتجميعه. وفيها جامعة قديمة شهيرة. ورغم أنها نجت من الحرب العالمية الثانية دون أضرار كبيرة قبعت المدينة في قائمة المدن الفقيرة في ألمانيا ولم يتجاوز معدل استقطاع الضرائب من ضريبة الدخل سوى 513 يورو، وحلت بذلك في المركز السادس في القائمة.

  • Tracht in Deutschland

    أفقر المدن في ألمانيا

    قضاء ألتينبورغر لاند في تورنغن

    المدينة الألمانية الساحرة ألتينبورغ هي عاصمة قضاء ألتينبورغر لاند في ولاية تورنغن وكانت تعد من المدن المهمة في القرون الماضية وفيها الكثير من القلاع القديمة. كما اكتشف فيها ورق اللعب الشهير في القرن التاسع عشر، ويقام فيها مهرجان الملابس الفلكلورية. أما اليوم فتقبع في المركز الثالث بقائمة أفقر المناطق في ألمانيا وبلغ معدل استقطاع الضرائب من رواتب السكان فيها 497 يورو فقط.

  • SLM Johanngeorgenstadt Stadtansicht Altstadt

    أفقر المدن في ألمانيا

    قضاء إرتسغيبيرغس في سكسونيا

    جمال الطبيعية والريف الساحر قد يجلب الهدوء والراحة والسرور لكنه لا يجلب المال دائما. فلذلك قبعت منطقة إرتسغيبيرغس الواقعة في ولاية سكسونيا شرق ألمانيا في المركز قبل الأخير في قائمة أفقر المناطق في ألمانيا. معدل استقطاع الضرائب كان فيها 485 يورو فقط سنويا من كل فرد.

  • Lutherstadt Eisleben Marktplatz

    أفقر المدن في ألمانيا

    قضاء مانسفيلد زود هارتس في سكسونيا أنهالت

    أيسليبن هي المدينة الثانية في قضاء مانسفيلد زود هارتس ورغم غناها الثقافي والتاريخي كونها المدينة التي ولد ومات فيها مارتن لوثر وفيها أحد أهم معالم الإرث الحضاري العالمي لكنها تعد أفقر منطقة في ألمانيا. ووصل معدل استقطاع الضرائب من العاملين في قضاء مانسفيلد زود هارتس إلى 462 يورو سنويا فقط.

    الكاتب: زمن البدري


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