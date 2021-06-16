ألمانيا - 11 ألف طالبي لمّ الشمل ينتظرون الانضمام إلى أسرهم

نقلت مجموعة فونكه الإعلامية اليوم الثلاثاء (22 يونيو/ حزيران 2021)، استنادا على بيانات الحكومة الألمانية الواردة في ردّ إحاطة من قبل حزب اليسار (معارضة) أنه وإلى غاية نهاية آذار/مارس الماضي، سجل 10 آلاف و974 طلب موزعة بين التمثيليات القنصلية الألمانية في لبنان وشمال العراق وتركيا، للحصول على موعد لتقديم طلبات لمّ الشمل من قبل أقارب حاصلين في ألمانيا على ما يسمى بـ "الحماية الفرعية" المنصوص عليها في قانون اللجوء والهجرة.

وتُمنح الحماية الفرعية أو المحدودة لأولئك الذين قد يتعرضون لخطر ضرر جسيم في بلدانهم، من التعذيب أو الحرب على سبيل المثال. والعديد من اللاجئين السوريين حاصلين على هذا النوع من الحماية الجزئية.

ولا يزال عدد التأشيرات الصادرة كل شهر للانضمام إلى المستفيدين من الحماية الفرعية أقل بكثير من الحد القانوني الشهري البالغ ألف تأشيرة، وفقا لتقرير مجموعة فونكه.

وأصدرت البعثات الألمانية في الخارج 264 تأشيرة لجمع شمل الأسر في كانون ثان/يناير 2021، و473 تأشيرة في شباط/فبراير، و442 تأشيرة في آذار/مارس، و363 تأشيرة في نيسان/أبريل.

وعقدت الجائحة عمل التمثيليات الألمانية في الخارج بشكل كبير.

و.ب/م.س (د ب أ، أ ب د)