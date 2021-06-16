 ألمانيا - 11 ألف طالبي لمّ الشمل ينتظرون الانضمام إلى أسرهم | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 22.06.2021

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

أخبار

ألمانيا - 11 ألف طالبي لمّ الشمل ينتظرون الانضمام إلى أسرهم

ينتظر ما يقرب من 11 ألف شخص من أقارب المهاجرين في ألمانيا وخاصة السوريين منهم، مواعيد في البعثات الألمانية في الخارج للحصول على تأشيرات للانضمام إلى عائلاتهم.

الآلاف ينتظرون لمّ شملهم بأسرهم في ألمانيا.

الآلاف ينتظرون لمّ شملهم بأسرهم في ألمانيا.

نقلت مجموعة فونكه الإعلامية اليوم الثلاثاء (22 يونيو/ حزيران 2021)، استنادا على بيانات الحكومة الألمانية الواردة في ردّ إحاطة من قبل حزب اليسار (معارضة) أنه وإلى غاية نهاية آذار/مارس الماضي، سجل 10 آلاف و974 طلب موزعة بين التمثيليات القنصلية الألمانية في لبنان وشمال العراق وتركيا، للحصول على موعد لتقديم طلبات لمّ الشمل من قبل أقارب حاصلين في ألمانيا على ما يسمى بـ "الحماية الفرعية" المنصوص عليها في قانون اللجوء والهجرة.

وتُمنح الحماية الفرعية أو المحدودة لأولئك الذين قد يتعرضون لخطر ضرر جسيم في بلدانهم، من التعذيب أو الحرب على سبيل المثال. والعديد من اللاجئين السوريين حاصلين على هذا النوع من الحماية الجزئية.

ولا يزال عدد التأشيرات الصادرة كل شهر للانضمام إلى المستفيدين من الحماية الفرعية أقل بكثير من الحد القانوني الشهري البالغ ألف تأشيرة، وفقا لتقرير مجموعة فونكه.

وأصدرت البعثات الألمانية في الخارج 264 تأشيرة لجمع شمل الأسر في كانون ثان/يناير 2021، و473 تأشيرة في شباط/فبراير، و442 تأشيرة في آذار/مارس، و363 تأشيرة في نيسان/أبريل.

وعقدت الجائحة عمل التمثيليات الألمانية في الخارج بشكل كبير.

و.ب/م.س (د ب أ، أ ب د)

مشاهدة الفيديو 56:10

"ما هو واقع اللاجئين في ألمانيا اليوم؟ - الجزء الثاني"

 

مختارات

ألمانيا- "البيروقراطية والقانون" يعرقلان لم شمل أسر اللاجئين!

تعيش أسر لاجئة شتاتاً أسريا أليماً، ولا يتعلق الأمر بالبالغين فقط، بل يتجاوز ذلك لفراق أطفال قاصرين عن أهاليهم. مهاجر نيوز يبحث تأثير العمل بقانون لم الشمل في حالة أسرة لاجئة تتمتع بحق الحماية الثانوية في ألمانيا.  

تحليل: طرد المصريين وعرب آخرين من الخليج ومخاطره على دولهم

في دول الخليج يتعرض ملايين العاملين الأجانب والعرب للطرد والترحيل بسبب الركود الاقتصادي وتبعات كورونا. وفي مصر لوحدها شمل ذلك نحو نصف مليون عامل. ما هي أبرز المشاكل الناجمة عن ذلك، وهل يمكن مواجهات تحدياتها؟  

ألمانيا ـ تراجع عدد المُرحلين.. ومطالب أممية بتسهيل لم شمل الأسر

انخفضت عمليات الترحيل من ألمانيا في عام 2020 بأكثر من النصف مقارنة بعام 2019، بحسب بيانات من وزارة الداخلية، والمفوضية الأممية لشؤون اللاجئين تحث ألمانيا على زيادة فرص لم شمل الأسر.  

مواضيع ذات صلة

Sachsen - Bettler in der Innenstadt

منظمة: الفئات المهمشة في أوروبا مظلومة أيضا في تطعيم كورونا 16.06.2021

لم يتغير على نحو يذكر حظ الفئات المحرومة والمهمشة في المجتمع الأوروبي حيث لم تتحقق لهم العدالة أيضا في العديد من الخطط الوطنية للتطعيم ضد كورونا، وفقا لتقرير حقوقي صادر عن الاتحاد الأوروبي.

Deutschland Asylpolitik | Symbolbild Abschiebung

برلين: لم يُرحل أي سوري إلى بلاده رغم إنهاء وقف الترحيلات 15.06.2021

كشفت متحدثة باسم وزارة الداخلية الألمانية أن برلين لم ترحل أي لاجئ سوري إلى بلاده رغم قرار وقف ترحيلهم منذ ستة أشهر، في وقت يعتزم فيه وزراء داخلية الولايات مناقشة الموضوع مجدداً.

Bassant Helmi, arabische Businessfrauen

"بسنت حلمي".. سيدة مصرية بألمانيا في خدمة سيدات الأعمال العربيات 06.06.2021

تعد المصرية بسنت حلمي واحدة من أبزر سيدات الأعمال المنحدرات من الشرق الأوسط في ألمانيا، لكن هدفها تجاوز النجاح الشخصي إلى تشجيع الفتيات والسيدات في العالم العربي على اقتحام مجال الأعمال بفضل خبرتها التي تجاوزت 20 عاما.