 ألمانيا: يوم الباب المفتوح.. أهلا بالسياسة وسهلا بالمواطنين | أخبار | DW | 17.08.2019

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أخبار

ألمانيا: يوم الباب المفتوح.. أهلا بالسياسة وسهلا بالمواطنين

للمرة الحادية والعشرين على التوالي يفتح ديوان المستشارية والوزارات في برلين الأبواب أمام المواطنين للتعرف عن كثب على سير أعمال مؤسسات الدولة في إطار برنامج "الباب المفتوح تحت شعار "أهلا بالسياسة".

Berlin BG Highlights Regierungviertel (picture-alliance/dpa/P. Zinken)

تحت شعار "أهلا بالسياسة" تُطلع الحكومة الألمانية مواطنيها على مسار العمل داخل أروقتها في "يوم الباب المفتوح". وعلى مدار اليوم السبت (17 آب/ أغسطس 2019) وغدا الأحد يفتح ديوان المستشارية و14 وزارة والمركز الصحفي الاتحادي أبوابه أمام المواطنين للقيام بـ"زيارة رسمية".

مختارات

في تقليد سنوي، فتح مقر الحكومة التحادية الألمانية و14 وزارة اتحادية والمكتب الصحفي الاتحادي أبوابها أمام الألاف من سكان العاصمة الألمانية برلين والسائحين لإلقاء نظرة على كواليس السلطة في البلاد. (26.08.2017)

كشفت بيانات وزارة لداخلية الألمانية تراجعا ملحوظا في عدد الاعتداءات المباشرة على اللاجئين أو مراكز إيوائهم خلال عام 2017. ويذكر أن الألمان منقسمون بشأن اللاجئين بعد أن أعلنت المستشارة ميركل عام 2015 سياسة الباب المفتوح. (28.02.2018)

وتقدم فعاليات "يوم الباب المفتوح" أكثر من 800 عرضا، من بينها جولات داخل أروقة الحكومة الألمانية وحلقات نقاش ومعارض وأنشطة تفاعلية وعروض موسيقية. ومن المتوقع أن يشارك عشرات الآلاف من المواطنين في النسخة الحادية والعشرين من "يوم الباب المفتوح". وقد بلغ عدد الزائرين العام الماضي أكثر من 130 ألف شخصا، بحسب بيانات الحكومة.

وتتمثل ذروة الفعاليات في الجولة التقليدية التي تجريها المستشارة أنغيلا ميركل مع الزائرين داخل أروقة مقر عملها، ديوان المستشارية. وستقام هذه الجولة بعد ظهر غد الأحد، حيث سيتاح للزائرين فرصة التعرف على محيط عمل المستشارة على نحو مباشر والتحدث مع ميركل نفسها والتقاط صور معها. ومن المقرر أيضا أن تشارك ميركل في ندوة مع الدراجة الألمانية السابقة والفائزة بالأولمبياد، كريستينا فوجل، والمتزلج الألماني الشهير، فليكس نويرويتر، في إطار فعاليات اليوم.

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يوم الباب المفتوح يلقى اهتماما كبيرا من قبل الألمان

كما سيتمكن الزائرون من لقاء أعضاء آخرين في الحكومة الألمانية داخل وزاراتهم أو في مبنى المؤتمر الصحفي الاتحادي. وسيتاح للزائرين خدمة نقل مجانية بين مقار الوزارات خلال هذين اليومين. وسيتعين على الزائرين إظهار بطاقاتهم الشخصية وترك الحقائب الكبيرة لدى أفراد الأمن في نقاط التفتيش خارج مباني الحكومة قبل القيام بزيارتها.

ح.ع.ح/ ع.خ (د.ب.أ)

  • Tag der offenen Moschee in Berlin (picture-alliance/dpa/P. Zinken)

    يوم المسجد المفتوح في ألمانيا... فعاليات للتعريف بالإسلام

    منذ عام 1997، تقام فعالية "يوم المسجد المفتوح" في الثالث من تشرين الأول/ أكتوبر من كل عام، والذي يصادف يوم الوحدة الألمانية. واختيار هذا اليوم بالذات لم يأت مصادفة، فالمجلس المركزي للمسلمين في ألمانيا يود في هذا اليوم أن يؤكد على "أن المسلمين جزء من الوحدة الألمانية بالإضافة إلى التعبير عن ارتباطهم بمجموع السكان في ألمانيا". وفي هذه السنة يتوقع أن يبلغ عدد زوار المساجد 100 ألف شخص.

  • Tag der Offenen Moschee in Berlin 03.10.2014 (picture-alliance/dpa/Paul Zinken)

    يوم المسجد المفتوح في ألمانيا... فعاليات للتعريف بالإسلام

    الجاليات الإسلامية تريد في هذا اليوم أن تقرب الزوار من الإسلام أكثر، واختارت المساجد كأفضل مكان للالتقاء، فالمساجد ليست مكاناً للصلاة فقط، بل ولعقد اللقاءات والندوات أيضاً.

  • Tag der offenen Moschee in Hürth (picture-alliance/dpa/U. Baumgarten)

    يوم المسجد المفتوح في ألمانيا... فعاليات للتعريف بالإسلام

    معظم المساجد تقدم جولات في هذا اليوم، وتظهر الصورة إحدى تلك الجولات في مسجد في بلدة هورت التابعة لمدينة كولونيا، حيث يتلقى الزوار معلومات عن العمارة والتاريخ والحياة اليومية في المساجد التي تعتبر أهم ملتقيات الجاليات الإسلامية في ألمانيا.

  • deutschland Tag der offenen Moschee (picture-alliance/dpa/M. Skolimowska)

    يوم المسجد المفتوح في ألمانيا... فعاليات للتعريف بالإسلام

    المسجد المركزي في مدينة دويسبورغ هو من أكبر المساجد في ألمانيا، وتم افتتاحه عام 2008. يشارك المسجد في نشاطات تدعم الاندماج في المدينة. في يوم المسجد المفتوح، يتيح المسجد لزواره، بالإضافة للجولة، فرصة مشاهدة صلاتي الظهر والعصر، بالإضافة إلى تقديم الشاي لهم.

  • Tag der offenen Moschee in Köln (picture-alliance/dpa/U. Baumgarten)

    يوم المسجد المفتوح في ألمانيا... فعاليات للتعريف بالإسلام

    يتعرف الزوار على الإسلام أكثر ابتداء من اتباع بعض القواعد البسيطة المتبعة في المساجد، حيث يخلعون أحذيتهم قبل الدخول إلى مكان الصلاة، كما يشاهدون كيف يتوضأ المسلمون. ويقوم المسجد المركزي في كولونيا بتوضيح بعض الطقوس والقواعد للزوار في يوم المسجد المفتوح.

  • Tag der offenen Moschee in Hamburg (picture-alliance/dpa/M. Scholz)

    يوم المسجد المفتوح في ألمانيا... فعاليات للتعريف بالإسلام

    المسجد الأزرق في هامبورغ، الذي أخذ اسمه من المسجد الأزرق في إسطنبول، لا يقع على البوسفور، بل على نهر ألستر! وهو رابع أكبر مسجد في ألمانيا. في العام الماضي وفي يوم المسجد المفتوح، رسم الفنان حسن روح العالمين "مذبحة كربلاء"، ذات الأهمية الكبيرة في المذهب الشيعي.

  • Katholikentag 2012 Moscheebesuch (picture-alliance/dpa)

    يوم المسجد المفتوح في ألمانيا... فعاليات للتعريف بالإسلام

    أبواب المساجد لا تفتح في يوم المسجد المفتوح فقط، وإنما هناك فرصة لتبادل الزيارات في يوم الكاثوليك أيضاً، كما في مسجد يافوز السلطان سليم بمانهايم، حيث قامت الراهبات وطالبات الدين من كنيسة مريم العذراء المقابلة للمسجد بجولة تعرفن فيها على الإسلام بشكل أقرب.

  • Tag der offenen Moschee in Frankfurt am Main (picture-alliance/dpa/F. Rumpenhorst)

    يوم المسجد المفتوح في ألمانيا... فعاليات للتعريف بالإسلام

    يحصل الناس أحياناً على بعض الهدايا الرمزية في هذا اليوم، كالصبي الصغير الذي يظهر في الصورة، والذي حصل على مَسبَحة في يوم المسجد المفتوح في منطقة بونامس بفرانكفورت.

  • Tag der offenen Moschee in Berlin (picture-alliance/dpa/H. Hanschke)

    يوم المسجد المفتوح في ألمانيا... فعاليات للتعريف بالإسلام

    ويتيح يوم المسجد المفتوح للزوار مشاهدة المصلين عند تأدية الصلاة ولو لمرة واحدة. ورغم أنه لا يمكن للزوار دخول مكان الصلاة إلا أنهم يمكن أن يتابعوا الصلاة من أماكن تطل عليها، كما يظهر في الصورة.

  • Tag der offenen Moschee in Berlin (picture-alliance/dpa/H. Hanschke)

    يوم المسجد المفتوح في ألمانيا... فعاليات للتعريف بالإسلام

    وبعد الجولة في يوم المسجد المفتوح، يمكن للزوار أن يستمتعوا بوجبات من جميع أنحاء العالم. وقد قدم مسجد شهيتليك (جامع الشهادة) في حي نويكولن ببرلين تشكيلة واسعة من الأطباق لزواره خلال السنوات الماضية.

  • Tag der Offenen Moschee in Hamburg 03.10.2014 (picture-alliance/dpa/Daniel Reinhardt)

    يوم المسجد المفتوح في ألمانيا... فعاليات للتعريف بالإسلام

    مسجد فضل عمر في هامبورغ والذي تم افتتاحه عام 1957 لديه شيء للجميع في يوم المسجد المفتوح، حيث تقام فيه ورشات عمل للرسم والخط العربي، بالإضافة إلى معرض يمكن فيه القيام بـ"رحلة عبر الزمن الإسلامي". كما يقدم الرعاية للأطفال، ومشروبات منعشة لراكبي الدراجات خلال استراحتهم.

  • Tag der offenen Moschee in Dresden (picture-alliance/dpa/S. Kahnert)

    يوم المسجد المفتوح في ألمانيا... فعاليات للتعريف بالإسلام

    وفي مدينة دريسدن أيضاً تدعو المساجد الناس للتعرف على الإسلام وإلى التبادل الثقافي. وقد أطلق مسجد المصطفى في المدينة برنامجاً يتم فيه تقديم القهوة للزوار إضافة إلى محاضرات توضيحية عن الإسلام. هيلينا فايزه/ محي الدين حسين


مختارات

يوم المسجد المفتوح في ألمانيا... فعاليات للتعريف بالإسلام

في يوم الوحدة الألمانية المصادف الثالث من تشرين الأول/ أكتوبر من كل عام، تفتح المساجد في ألمانيا أبوابها فيما يعرف بـ"يوم المسجد المفتوح"، في خطوة تهدف لتعريف الزوار بالإسلام عن كثب من خلال إقامة العديد من النشاطات. (02.10.2017)  

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