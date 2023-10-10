ألمانيا و 4 دول أخرى تؤكد دعم إسرائيل وتدين هجوم حماس الإرهابي

أصدرت ألمانيا والولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا بيانًا مشتركًا يوم الإثنين (التاسع من أكتوبر/تشرين الأول 2023) أكدت فيه تضامنها مع إسرائيل، في أعقاب الهجوم الإرهابي الذي شنته حركة حماس.

وأعربت الدول الخمس معًا عن "دعمها الثابت والموحد" لإسرائيل "وإدانة لا لبس فيها لحماس وأفعالها الإرهابية المروعة".

وتحدث المستشار الألماني أولاف شولتس والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون هاتفيًا مع الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني وأكدوا دعمهم لإسرائيل.

وقال شولتس إن الدول الخمس "ستضمن أن تستطيع إسرائيل الدفاع عن نفسها ومواطنيها ضد الهجمات الشنيعة"، حسبما كتب على موقع "إكس".



وبدأ اجتماع لمجلس الوزراء الألماني الفرنسي يستمر يومين بمشاركة شولتس وماكرون في هامبورغ يوم الإثنين.





وجاء في البيان المشترك للدول الخمس: "في الأيام الأخيرة، شاهد العالم في حالة رعب كيف أرتكتب إرهابيو حماس مجزرة لعائلات في منازلها، وقتلوا أكثر من 200 شاب وشابّة كانوا يحضرون مهرجاناً موسيقياً، واختطفوا نساءً مسنّات وأطفالًا وعائلات بأكملها، هم الآن محتجزون رهائن".



وأوضح أن الدول الخمس "ستدعم إسرائيل في جهودها للدفاع عن نفسها وشعبها ضد مثل هذه الفظائع"، وجاء في البيان أيضًا: "نؤكد أيضًا أن هذه ليست لحظة لأي طرف معاد لإسرائيل لاستغلال هذه الهجمات للحصول على ميزة". وأكد البيان: "نوضح أن الأعمال الإرهابية لحماس ليس لها مبرر ولا شرعية، ويجب إدانتها عالميًا. لا شيء، على الإطلاق، يبرّر الإرهاب".





وأضاف البيان الخماسي: "نعترف جميعًا بالتطلّعات المشروعة للشعب الفلسطيني وندعم تدابير متساوية لتحقيق العدالة والحرية للإسرائيليين والفلسطينيين. لكن دعونا لا نخطئ: فحماس لا تمثّل هذه التطلّعات ولا تقدّم للشعب الفلسطيني سوى المزيد من الإرهاب وسفك الدماء".

وتعهدت تلك الدول بأنها ستتصرف في الأيام المقبلة بطريقة موحدة ومنسقة لضمان قدرة إسرائيل على الدفاع عن نفسها وفي نهاية المطاف تهيئة الظروف لمنطقة شرق أوسط سلمية ومتكاملة.



وقالت وزارة الخارجية الأمريكية اليوم الثلاثاء إن الوزير أنتوني بلينكن ناقش الدعم الأمريكي لإسرائيل في اتصال مع نظيره الإسرائيلي إيلي كوهين. وأضافت في بيان أن بلينكن "أكد مجددًا جهودنا لضمان الإفراج الفوري عن جميع الرهائن". وقالت الوزارة في بيان منفصل إن بلينكن تحدث أيضًا مع وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا، وعاودا التأكيد على تنديدهما بهجمات حماس على إسرائيل.

يشار إلى أن حركة حماس جماعة إسلاموية فلسطينية مسلحة، تصنفها ألمانيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول أخرى كمنظمة إرهابية.

م.ع.ح/ع.ج.م/م.س (د ب أ ، أ ف ب ، رويترز)