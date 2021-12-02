 ألمانيا وورطة الجائحة | DW الأخبار | DW | 03.12.2021

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DW الأخبار

ألمانيا وورطة الجائحة

الموجة الرابعة في أوروبا تضرب بشكل رئيس غير الملقحين. خاصة في أوروبا الشرقية والبلدان الناطقة بالألمانية، حيث يتزايد الإحباط بين الملقحين بسبب بطء التقدم في حملة التطعيم، ومقاومة معارضي أخذ اللقاح.

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