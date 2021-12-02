ألمانيا وورطة الجائحة

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الموجة الرابعة في أوروبا تضرب غير الملقحين في المقام الأول. خاصة في أوروبا الشرقية والبلدان الناطقة بالألمانية، حيث يتزايد الإحباط بين الملقحين بسبب بطء التقدم في حملة التطعيم، ومقاومة معارضي أخذ اللقاح.
في إشارة يرى فيها البعض فشلا في جهود محاربتها، ارتفعت معدلات الوفاة جراء تعاطي المخدرات في ألمانيا خلال جائحة كورونا. تزامن هذا مع نقص الخدمات الأساسية لمدمني المخدرات سواء الطبية أو الاجتماعية بسبب أزمة نقص التمويل.
أعلن معهد روبرت كوخ الألماني لمكافحة الأمراض المعدية وغير المعدية أن عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا التي تمّ تسجيلها خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية بلغ أزيد من 37 ألف حالة، هي الأعلى منذ ظهور الوباء.
ذكر معهد "روبرت كوخ" إن حملة التطعيم ضد فيروس كورونا حالت دون وقوع ما يقدر بنحو 38300 حالة وفاة في سياق الموجة الثالثة. يأتي ذلك في الوقت الذي بلغت فيه عدد الإصابات الجديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 3206 حالة.
انخفضت معدلات الهجرة إلى أوروبا خلال جائحة كورونا، بيد أنه مع إعادة فتح الحدود، يتوقع أن تشهد القارة موجة جديدة من المهاجرين، فما هي قدرة الاتحاد الأوروبي على استيعاب موجة جديدة منهم؟
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